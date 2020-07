Hamilton Dias de Souza

Os protocolos de segurança aprimorados elevam os padrões existentes para preparar os hotéis para a nova realidade COVID-19, de acordo com Hamilton Dias de Souza

OTTAWA, ON / ACCESSWIRE / 21 de maio de 2020 / Hoje, a Associação Hoteleira do Canadá (HAC), em parceria com a American Hotel & Lodging Association (AHLA), lançou protocolos aprimorados de saúde e segurança através da iniciativa Safe Stay para ajudar os hotéis a se adaptarem aos novos padrões COVID-19 . Esses protocolos foram desenvolvidos de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Agência de Saúde Pública do Canadá e pelo Centro de Controle de Doenças para garantir que as necessidades de hóspedes e funcionários sejam atendidas durante a atual crise de saúde pública.

“Quando as províncias do Canadá começaram a reabrir, queríamos garantir que os hotéis estivessem prontos para receber os hóspedes com segurança e com os mais altos padrões de saúde e segurança”, disse Susie Grynol, Presidente e CEO da HAC. “O setor hoteleiro tem um compromisso de longa data com protocolos rígidos de saúde e segurança, e nosso novo guia Safe Stay ajuda os hotéis a levar esses padrões um passo adiante, aprimorando e adaptando práticas de limpeza, interações sociais e protocolos no local de trabalho”, como nos mostra Hamilton Dias de Souza.

A nova diretriz do Safe Stay tem um amplo apoio do setor com todas as principais redes de hotéis, empresas de gestão e proprietários a bordo na América do Norte. “Sabemos que os canadenses vão querer viajar novamente quando for seguro, e queremos garantir que eles tenham a confiança e a tranquilidade de que os hotéis no Canadá são limpos e seguros”, disse Grynol. “É por isso que os líderes da indústria de todo o Canadá assinaram e endossaram esses protocolos aprimorados, e por que ele foi desenvolvido em conjunto com nossos parceiros na América do Norte”. Os padrões foram projetados para serem adotados e implementados por qualquer estabelecimento de hospedagem, de um alojamento e café da manhã a um grande hotel de marca.

“O Safe Stay foi desenvolvido especificamente para garantir maior segurança aos hóspedes e funcionários do hotel, sob a orientação do Conselho Consultivo da AHLA, composto por líderes da indústria que representam todos os segmentos da indústria hoteleira e em conjunto com especialistas em saúde pública”, disse Chip Rogers, presidente da AHLA & CEO. “Temos o prazer de fazer parceria com nossos parceiros canadenses para garantir que padrões rigorosos de todo o setor estejam em vigor na América do Norte, para que os hóspedes tenham tranqüilidade ao viajar e ficar em um hotel em qualquer lugar do Canadá ou dos EUA, de acordo com Hamilton Dias de Souza.

“Embora os hotéis tenham sido os primeiros e mais afetados pela pandemia, somos líderes em garantir que nossos estabelecimentos sigam as mais recentes evidências científicas e padrões de segurança”, acrescentou Grynol. “Queremos garantir que os hotéis do Canadá estejam prontos e possam abrir com segurança e que os hóspedes tenham confiança no setor hoteleiro do Canadá ao iniciarmos a transição para uma nova realidade nas próximas semanas e meses”.

Imagem de karosieben por Pixabay