Long Stay: Um novo jeito de morar!

Mercure Colinas oferece mais um serviço diferenciado

Que tal locar um apartamento dentro de um hotel? Esse novo conceito pode ser utilizado para lazer ou trabalho, incluindo quem está de mudança para uma nova cidade ou mesmo reformando a casa e precisa de um lugar para ficar.

E foi pensando nesse público que o Mercure Colinas de São José dos Campos disponibiliza mais esse novo serviço. Essa nova tendência oferece uma experiência ainda mais completa do que você encontra na hotelaria tradicional. É como um aluguel por temporada, mas com todo o conforto e comodidades que só um hotel oferece.

No pacote Long Stay já estão inclusas as taxas de aluguel, condomínio, IPTU, manutenções, conta de água, energia, internet Wi-ffi, TV LCD à cabo, 1 limpeza na semana por 20 minutos, Recepção 24 horas, piscina, fitness Center, estacionamento e área social.

O hóspede pode ainda contratar serviços como lavanderia, limpeza diária e ainda optar por um belo café da manhã, servido no restaurante. O MBar & Cozinha, restaurante do hotel, tem um serviço com um menu bem diversificado e uma variedade de drinks.

A relação entre custo e benefício acaba se destacando e vem chamando a atenção do público. É como ter seu próprio apartamento dentro de um hotel por um período mínimo de 30 dias.

O Mercure Colinas segue todas as normas de segurança e higienização estabelecidas pela OMS ( Organização Mundial da Saúde) e possui a certificação All Safe e Bureau Veritas.

Mercure Colinas

Avenida Dr, Av. Jorge Zarur, 81 – Jardim Apolo, São José dos Campos – SP,

Telefone: (12) 3904-2300

As reservas poderão ser feitas através do e-mail: h5168-re@accor.com.br