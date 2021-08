Jeep® apresenta Commander, o mais sofisticado modelo da marca já fabricado no Brasil

– Primeiro Jeep® desenvolvido no País chega em duas versões completas, dispensando opcionais, com muito conforto, requinte, espaço e capacidade off-road

– Commander traz motores turbo flex com tração 4×2 e turbo diesel com tração 4×4

– Porta-malas chega a 1.760 litros com todos os bancos rebaixados

– Sistema de som Harman Kardon tem nove alto-falantes e 450 Watts de potência

– SUV traz pela primeira vez Alexa in Vehicle na plataforma Adventure Intelligence de serviços conectados e Off-Road Pages

– Pré-venda do novo SUV da Jeep começa hoje e modelo custa a partir de R$ 199.990

Referência quando o assunto é SUVs, a Jeep® agora pretende transformar o mercado brasileiro novamente. Desta vez, com o Jeep Commander, o maior e mais sofisticado Jeep já produzido no Brasil. Fabricado no Polo Automotivo de Goiana (PE), ele chega para trazer um novo patamar premium para a marca no País e deixar a gama da Jeep ainda mais completa. Projetado para proporcionar o máximo de conforto, o modelo é o primeiro Jeep desenvolvido no Brasil, mas trará conceito global e será exportado para outros países latino-americanos.

“O Commander nasce da percepção da necessidade de oferecer um novo modelo para um cliente que quer continuar crescendo na escolha de seu carro, seguindo na Jeep. Ele começa com o Renegade, se desenvolve passando pelo Compass e agora sobe mais um degrau, chegando ao Commander. Ele é o SUV que introduz o cliente em um patamar ainda mais premium da marca, então nossa família ficou mais completa. Ele vai ditar uma nova fase da Jeep no Brasil. Com personalidade própria e um design imponente e sofisticado, possui acabamentos e tecnologia premium sem perder, claro, sua capacidade para a aventura, como todo Jeep deve ser”, afirma Alexandre Aquino, diretor do Brand Jeep para a América Latina.

Sofisticação e conforto são sinônimos do novo SUV. Além disso, o modelo é completo e já entrega todos os melhores conteúdos de série em duas versões: Limited e Overland (ambas com opções Turbo flex 4×2 e Turbo diesel 4×4). O espaço é outro atributo do Commander. Afinal, sete lugares representam mais conforto, versatilidade e até amplo porta-malas, que, inclusive, é um dos maiores da categoria.

“O Renegade e o Compass são sucessos absolutos no mercado brasileiro: mais de 600 mil unidades foram vendidas destes dois modelos juntos, levando à liderança de mercado da Jeep, que tem se mantido sempre acima dos 20% de participação em SUVs. Queremos levar essa posição para mais um segmento que vem crescendo ano a ano, que é o de utilitários esportivos grandes. Acreditamos ainda que faremos essa categoria crescer. Afinal, já fizemos isso acontecer quando lançamos o Compass”, comenta Everton Kurdejak, diretor de Operações Comerciais da Jeep para o Brasil.

>> Design e Sofisticação

O equilíbrio das linhas traz a elegância e dinamismo para um típico Jeep. Também possui as tradicionais e marcantes sete fendas que, juntamente com os faróis unificados, apresentam uma assinatura única, reforçando a largura e imponência da personalidade do Commander.

A silhueta traseira e a barra horizontal também combinam com os músculos robustos e a sofisticação da assinatura das lanternas. Além disso, o DNA Jeep pode ser observado em todos os detalhes, como nos arcos de roda trapezoidais, ângulos de rampa e altura de solo que caracterizam o family feeling lateral.

O grupo óptico foi desenvolvido para trazer uma dose extra de exclusividade ao modelo. Os faróis Full LED proporcionam mais segurança e possuem seta dinâmica, outra tendência premium, que funciona como um elemento adicional de elegância ao conjunto óptico. Já as lanternas do Commander, também em LED, contam com desenho inédito e trazem acabamento em cromo acetinado, com quatro refletores inferiores, sendo um com a função de seta e os outros três com luz de posição e freio. O grupo óptico traz total harmonia entre suas luzes, uma vez que, os faróis de neblina e DRL também são em LED.

Sofisticação pode ser considerado o principal atributo do Jeep Commander, que é imponente por fora e sem igual por dentro. O interior foi projetado para entregar um refinamento de alto nível, o que pode ser visto até nos bancos, feitos em couro com detalhes em suede. Além de ser um requinte visual, a mistura de materiais também traz uma sensação inigualável de maciez e conforto. Os assentos possuem ainda costura aparente, com tom acobreado, bordado no encosto e nos assentos dos bancos. O logotipo da Jeep vem gravado em baixo relevo (versão Limited) no banco e no apoio de braço, que ainda traz o ano de fundação da marca (1941). Na Overland, o nome da versão é que vem gravado nos bancos.

Alinhado aos bancos, também há revestimento em suede e couro no painel com costura em burnished cooper nos acabamentos em marrom e preto e em light diesel grey no acabamento em cinza, reforçando o requinte no novo modelo. Há ainda um filme decorativo hydrographic com acabamento metálico, que varia de acordo com o tom do interior: vertical brush com cromado cobre, silver metal brush com cromado e ainda vertical brush com cromado acetinado. A sofisticação é observada até mesmo nos badges externos do modelo como o nome do carro e logo Jeep. Eles trazem duplo acabamento em cromo acetinado e cobre.

Por fora, o modelo oferece seis opções de cores tradicionais (Branco Polar, Cinza Granite, Prata Billet, Azul Jazz, Deep Brown e Preto Carbon), além de uma cor nova e totalmente exclusiva do modelo: Slash Gold, um tom dourado sutil. Nas versões Overland, além do teto preto, as molduras inferiores são na cor do veículo. Por dentro, há três cores como opções para o acabamento interno: couro e suede preto (Limited), couro e suede marrom (Overland) e couro cinza (opcional).

Vale dizer ainda que o Commander traz nove easter eggs espalhados no interior e exterior do veículo. Além de alguns tradicionais encontrados também em outros modelos Jeep, o novo SUV da Jeep traz novos desenhos.

Espaço Interno

Espaço é algo que não falta no Commander. São três fileiras de assentos, sete lugares e um dos maiores porta-malas da categoria com 1.760 litros com todos os bancos rebaixados, 661 litros na configuração com cinco ocupantes e 233 litros com os sete assentos levantados, o maior volume com sete ocupantes no segmento. Além disso, o modelo também conta surpreendente espaço de porta-objetos: 31 litros de volume.

Muito versátil, o Commander permite o rebatimento dos assentos de oito formas diferentes, levando a uma ampliação do vão de carga fácil e intuitiva. Além disso, não é somente a primeira fileira que traz o máximo de conforto e praticidade. A segunda fila tem um deslocamento longitudinal de até 14cm, permitindo escolher entre um maior espaço de pernas também para os passageiros da fila do meio ou optar por aumentar ainda mais o porta-malas.

Vale dizer ainda que a segunda e terceira fileiras de assentos são reclináveis, garantindo uma posição mais confortável personalizada entre cada ocupante. Para completar, o Jeep Commander tem ótima acessibilidade a todo esse espaço, com ângulo de abertura de portas de 80°, o melhor entre seus concorrentes.

>> Tecnologia

O Jeep Commander se destaca por trazer muita tecnologia de ponta. Vem com cluster Full Digital personalizável de 10,25” e central multimídia com tela touch de 10,1” Full HD com navegação embarcada e espelhamento para Apple Carplay e Android Auto por conexão sem fio. Conta também com carregamento de smartphones sem a necessidade de cabo. Basta apoiar o aparelho na parte indicada do console central. O procedimento ocorre por indução (é necessário que o aparelho celular seja compatível com a tecnologia). No entanto, caso outros passageiros queiram realizar o carregamento com fio, existem portas USB nas três fileiras de assentos.

Traz também acesso ao porta-malas com abertura e fechamentos elétricos na Limited e Overland, sendo que na última ainda há sensor de presença (Hands-Free). Ainda há pára-brisas e vidros laterais térmicos, rebatimento automático dos retrovisores, Keyless Enter ‘N Go e ar-condicionado Dual Zone com canal dedicado aos assentos traseiros.

Outros destaques em tecnologia, que oferecem mais conveniência ao cliente, são o banco do motorista com ajuste elétrico em todas as versões, banco dianteiro do passageiro com ajuste elétrico na Overland e o amplo teto solar panorâmico.

ADAS (Sistemas Avançados de Assistência ao Motorista)

O Jeep Commander vem muito bem equipado de série em todas as versões com tecnologias de direção autônoma muito valorizadas por clientes do segmento premium. Traz controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão com frenagem automática, detecção de ponto cego e de tráfego cruzado, alerta de mudança de faixa, frenagem de emergência para pedestres, ciclistas ou motociclistas, detector de fadiga do motorista, reconhecimento de placas de velocidade, comutação automática de faróis e park assist.

Som Premium Harman Kardon com tecnologia Fresh Air

Para completar a melhor experiência a bordo, o Commander traz o sistema de som da marca premium Harman Kardon com 9 alto-falantes, subwoofer e 450 Watts de potência. Ele conta ainda com a exclusiva tecnologia Fresh Air, que utiliza dutos da cabine como “caixa acústica”. Isso elimina a necessidade de caixas tradicionais, reduzindo o peso do sistema em 40% e o volume em 70%, além de garantir uma pressão de som mais alta e uma faixa de graves mais profunda.

Alexa in Vehicle na Adventure Intelligence

Como não poderia deixar de ser, o Jeep Commander é totalmente conectado. O modelo traz a Adventure Intelligence, plataforma de conectividade exclusiva da Jeep, em todas as versões. A plataforma entrega conveniência, assistência e entretenimento com mapas inteligentes, chamadas de emergência e wifi hotspot, que conecta até oito aparelhos no wifi nativo do Jeep Commander.

Uma grande novidade da plataforma na versão Overland é a função Alexa in vehicle, que leva a assistente pessoal da Amazon para dentro do novo SUV da Jeep. Basta estar conectado e sincronizado com sua conta e é possível utilizar todas as funções da Alexa de dentro do carro. Além de todos os comandos já conhecidos, como fechar os vidros, ligar os faróis ou o motor, o Jeep Commander tem acesso a todos os comandos da assistente, inclusive externos ao veículo. Por exemplo, é possível pedir ao Commander para abrir o portão da garagem, ver a condição do tempo, procurar um restaurante ou uma farmácia, ou até mesmo acrescentar um item a uma lista de compras.

Jeep Off-Road Pages

O Commander traz ainda o Jeep Off-Road Pages com informações como grau de inclinação vertical e lateral, sistema de tração selecionado e status do bloqueio de diferencial.

Airbags

Segurança é, de fato, um dos principais atributos do Jeep Commander, além de trazer os diversos itens de condução autônoma acima, o modelo oferece sete airbags de série em todas as versões: dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um para o joelho do motorista.

>> Performance que se destaca

Desenvolvido sobre a plataforma Small Wide, o Jeep Commander tem carroceria composta por 79% de aços de alta e ultra resistência, o que proporciona maior segurança aos seus ocupantes por aumentar a rigidez e a absorção de impactos.

O modelo traz novas suspensões dianteira e traseira com geometria e calibração adaptadas para as dimensões e o peso do modelo. Foram desenvolvidas para entregar o melhor desempenho, dirigibilidade e conforto em todas as condições.

Até mesmo a performance do ar-condicionado do Commander se destaca. Com sistema dual zone e blower posterior, ele apresenta a melhor temperatura na terceira fila do segmento, 10% mais baixa que os concorrentes.

O modelo ainda possui vidros com isolamento termoacústico. O para-brisas e as janelas do novo SUV da Jeep trazem uma tecnologia única. Desenvolvidos em várias camadas, garantem melhor isolamento, reduzindo até 10db no som e cerca de 10°C na temperatura do interior do veículo. Para completar, os vidros traseiro e laterais são mais escuros, proporcionando mais privacidade e proteção solar.

Outro diferencial do Jeep Commander é em relação ao seu comportamento de NVH (Ruído, Vibração e Aspereza), com o melhor índice de articulação e conforto entre os concorrentes. O modelo foi desenvolvido para entregar um baixo nível de ruído nas mais diversas condições, seja no tráfego urbano ou rodovias, no asfalto liso ou em pisos irregulares e estradas de terra.

Versões Turbo Flex T270 4×2 AT6

O Jeep Commander vem equipado com o motor T270, que oferece baixas emissões de CO2 e ótima performance. Ele já vem preparado para atender aos requisitos do Proconve L7, previsto para janeiro de 2022. Seu design é focado na eficiência e apresenta baixo consumo de combustível. Com tecnologia global e produzido no Brasil, o T270 tem 185 cv e 270 Nm e é o motor flex de maior potência do país entre os motores turbo flex.

As versões Turbo Flex do Commander possuem sistema de tração 4×2 e câmbio automático de 6 velocidades. Trazem ainda o modo de condução Sport, que habilita uma calibração diferenciada, com trocas de marchas mais rápidas que passam a ser realizadas em rotações mais altas. Isso torna a resposta do acelerador mais ágil e a direção fica mais firme, proporcionando uma experiência de condução mais esportiva.

O Jeep Commander possui também o Traction Control +, sistema de controle de tração que atua em condições em que o veículo tenha piso de baixa aderência com o solo em uma das rodas. Ele está disponível para todas as versões 4×2. O sistema aplica torque de frenagem na roda que está escorregando e transfere o torque para outra roda que esteja em contato com o piso. Para habilitar a função, basta que o motorista pressione a tecla ASR OFF. Assim, mesmo com tração dianteira, o modelo ainda pode se aventurar nas trilhas, como todo Jeep.

Versões Turbo Diesel TD380 4×4 AT9

O Jeep Commander também oferece como opção o motor turbo Diesel TD380, de quatro cilindros, que recebeu um mapa de calibração específico, novo volante motor, novo conversor de torque, nova turbina e teve a curva de pedal aprimorada, permitindo um aumento de torque de 350 Nm para 380 Nm. Com 2.0 litros e quatro cilindros, o propulsor possui 170 cv de potência.

O TD380 também ainda antecipa o atendimento às normas do Proconve L7. O propulsor traz o sistema SCR de pós-tratamento de gases de escape, reduzindo a emissão de gases poluentes. Com isso, é necessário o uso do aditivo ARLA32. No motor TD380 a autonomia é de cerca de 10 mil km. Assim, o motorista não precisará parar para abastecer com o aditivo com muita frequência.

Com o autêntico DNA Jeep, todas as versões Turbo Diesel do Commander possuem sistema de tração 4×4 com reduzida, câmbio automático de 9 velocidades, seletor de terrenos com três modos (Sand/Mud, Snow e Auto) e HDC (Hill Descent Control), que auxilia o motorista em descidas íngremes durante percursos off-road. Além disso, possuem altura mínima de solo de 21,2 cm, ângulo de entrada de 26° e de saída de 24°.

>> Versões

Naturalmente sofisticado, o Jeep Commander foi planejado para ser completo. Assim, chega com duas versões muito bem equipadas que já entregam os melhores conteúdos de série, como acontece com veículos do segmento premium. Com exceção da escolha das cores externas e internas, o cliente não precisa definir mais nada quando compra um Commander.

Vale lembrar que a gama de versões de modelos Jeep normalmente começa com a Sport, passa pela Longitude para então chegar à Limited. No Jeep Commander, a primeira versão já é a Limited. Além disso, como o Commander vem para trazer este novo patamar de sofisticação aos modelos Jeep feitos no Brasil, a versão Overland estreia no portfólio nacional como topo de gama do modelo.

Limited

A versão Limited vem com rodas de liga leve de 18”, conjunto óptico Full Led e bancos em couro e suede preto e acabamento interno preto. Traz muita tecnologia com cluster Full Digital de 10,25”, central multimídia de 10,1” com plataforma Adventure Intelligence e espelhamento sem fio, carregador de celular por indução, Keyless Enter ‘N Go, bancos dianteiros com ajustes elétricos e abertura elétrica do porta-malas. Além disso, conta com sete airbags e todos os sistemas de direção autônoma (ADAS) citados anteriormente.

Além de tudo isso, a versão T270 turbo flex 4×2 vem com o Jeep Traction Control+. Já a configuração com motor diesel também conta com modo 4×4 Low, seletor de terrenos com três modos (Sand/Mud, Snow e Auto) e Hill Descent Control.

Overland

A Overland traz rodas em liga leve de 19” e bancos em couro e suede marrom. Para completar, além dos conteúdos oferecidos na versão Limited T270, a versão topo de gama do Commander vem também com teto solar panorâmico, sistema de som premium Harman Kardon, banco de passageiro elétrico, porta-malas com sensor de presença e tomadas de 127v. Ela ainda traz Adventure Intelligence Plus com Alexa in Vehicle. Já a configuração TD380, além de tudo que há na Limited Turbo Diesel, traz molduras inferiores na mesma cor do veículo e Jeep Off-Road Pages.

>> Acessórios, garantia e revisões

O Jeep Commander não tem opcionais, mas oferece uma linha de acessórios Mopar que estarão disponíveis para personalização do novo SUV diretamente na Rede de Concessionárias Jeep. O cliente pode encontrar acessórios para o interior, exterior e transporte de cargas. São 18 itens disponíveis, como assento para pets, porta-óculos, bagageiro de teto para prancha de surfe e malas, entre outros.

Com garantia de três anos, o Commander tem revisões a cada 12 mil quilômetros ou um ano para as versões turbo flex 4×2 e 20 mil quilômetros ou um ano para as versões turbo Diesel 4×4.

>> Pré-venda

A pré-venda do Commander começa hoje, 26 de agosto, no hotsite https://commander.jeep.com.br/ e na rede de concessionárias Jeep. A reserva funciona com um sinal de R$ 5 mil e a previsão de entrega dos carros é a partir de outubro.

Depois do pagamento do sinal, o cliente receberá uma mensagem por e-mail com a confirmação do pedido e, caso tenha feito a compra na pré-venda de forma online, será orientado a ir até uma das concessionárias da Rede Jeep para concluir a aquisição do Jeep Commander. Caso, por qualquer motivo, o consumidor decida cancelar a compra, receberá a quantia paga como sinal de volta.

Vale dizer que todos os clientes que comprarem o Jeep Commander durante a pré-venda terão vantagens. Os 500 primeiros ganharão um welcome kit exclusivo composto por uma mala de viagem em couro com a logomarca com o nome do modelo e um kit Trousseau (necessaire com produtos de higiene da marca). Além disso, todos que comprarem até o final da pré-venda, dia 7 de outubro, terão as três primeiras revisões grátis. Para quem fizer a aquisição como pessoa física, no varejo, a Jeep pagará o valor da tabela FIPE no Renegade ou Compass usados (ver todos os detalhes das condições no hotsite da pré-venda).

>> Atendimento na rede Jeep

A Jeep proporcionará uma experiência premium para quem quiser conhecer melhor ou adquirir o Jeep Commander. Ainda que os índices de satisfação de atendimento da Jeep já estejam com avaliações excelentes, a marca irá subir mais alguns degraus para levar o máximo de sofisticação do modelo também para a rede de concessionários, com um atendimento único e exclusivo.

Jeep®

Os clientes do Jeep Commander terão à disposição um concierge, dedicado para ajudá-los no que for preciso na central de atendimento. Além disso, nas concessionárias terá um “Especialista Commander”, que cuidará do relacionamento com esse consumidor. Também será disponibilizado um test-drive remoto, em que será possível o agendamento da entrega em um local personalizado.

Vale dizer ainda que o Commander em breve fará parte do portfólio de veículos da Flua!, empresa de mobilidade da Stellantis, voltada para assinatura de carros zero-quilômetro das marcas Fiat e da Jeep. No total, são mais de 50 concessionárias Jeep com atendimento presencial de Flua!.

>> Preços

Confira os valores de cada versão do novo Jeep Commander:

Jeep Commander Limited Turbo Flex AT6: R$ 199.990

Jeep Commander Overland Turbo Flex AT6: R$ 219.990

Jeep Commander Limited Turbo Diesel 4×4 AT9: R$ 259.990

Jeep Commander Overland Turbo Diesel 4×4 AT9: R$ 279.990

Jeep Commander