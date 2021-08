Tiggo 8 Comemora Um Ano de Sucesso no Mercado Brasileiro

Utilitário acumula prêmios nacionais e internacionais e se consagra como um dos modelos mais vendidos da CAOA CHERY

Mesmo com um ano marcado por dúvidas e muita instabilidade, a CAOA CHERY conseguiu se firmar como a 10ª montadora no ranking das fabricantes de veículos nacionais. Dentre os modelos que contribuíram para esse desempenho, está o Tiggo 8, SUV lançado há um ano e que já se tornou um dos mais vendidos do país.

No resultado de janeiro a julho de 2021, o utilitário esportivo atingiu a 15ª posição no ranking dos SUV’s nacionais. Em julho, foram 907 emplacamentos, que fizeram do modelo o segundo carro mais vendido dentro do portfólio da CAOA CHERY. O Tiggo 8 também tem se destacado positivamente dentro do segmento de utilitários com capacidade para até sete passageiros, tendo superado inúmeras vezes concorrentes de marcas bastante tradicionais no mercado nacional.

SUV’s

Parte desse resultado se deve ao prestígio conquistado pelo SUV. Desde agosto de 2020, quando foi lançado, o modelo bateu recordes de vendas, conquistou diversos prêmios e foi muito bem recebido pelos consumidores brasileiros, passando de 7 mil unidades produzidas em menos de um ano.

CEO da CAOA CHERY, Marcio Alfonso

Considerado o maior salto tecnológico e de design dentro do portfólio da CAOA CHERY, o Tiggo 8 marca um novo momento na história da montadora. “Lançarmos um produto com esse patamar de tecnologia, acabamento e desempenho, com tão pouco tempo de história, mostra toda a nossa capacidade de surpreender o mercado. Sem dúvidas, o Tiggo 8 foi um divisor de águas para a nossa empresa”, afirma o CEO da CAOA CHERY, Marcio Alfonso.

Reconhecimento internacional

Comemorando três anos na China, o Tiggo 8 já acumulou 250 mil unidades vendidas globalmente. Atualmente além da China e do Brasil, o modelo é comercializado no Egito, Rússia e Arábia Saudita, sendo considerado um veículo global. No mercado internacional, o Tiggo 8 também acumula prêmios.

O utilitário teve seu câmbio automático DCT de sete velocidades eleito como uma das 10 melhores transmissões do mundo, segundo a “The Lopal Cup”. A seleção, organizada anualmente pelo Instituto “China Auto Evaluation”, utiliza métodos internacionalmente reconhecidos para avaliar as transmissões em fatores como dimensão, peso, ruído, vibração, eficiência, dentre outros, e contou com a participação de modelos chineses e transmissões importadas, comprovando a qualidade superior da transmissão do Tiggo 8.

No ano passado, o Tiggo 8 foi reconhecido como um dos “Dez Melhores Motores da China”, graças à tecnologia do powertrain 1.6TGDI.

Em maio de 2020, também foi nomeado como Melhor SUV Médio e Grande pelo CATARC, China Automotive Technology and Research Center. A avaliação levou em conta exclusivamente o nível de satisfação dos consumidores locais, com uma pesquisa realizada com aproximadamente 20 mil compradores de carros zero quilômetro de 40 cidades chinesas, que pontuaram a experiência com seus veículos novos em 140 itens.

Tiggo 8

O SUV mais luxuoso da CAOA CHERY conta com motor 1.6 Turbo GDi e câmbio wet dual clutch de sete velocidades. O modelo possui porta-malas configurável em até 1900 litros e itens de tecnologia e conforto referência em seu segmento como sistema keyless, com partida sem chave, por botão, alavanca tipo joystick, teto solar panorâmico elétrico, painel de instrumentos digital em LCD-TFT de 12,3 polegadas, multimídia com tela de 10,25 polegadas de alta resolução, banco do motorista com ajuste elétrico, carregador de celular por indução (wireless), acabamento interno premium com luz de ambientação, faróis em full LED, lanternas traseiras em LED, acionamento remoto do ar-condicionado, compartimento central com refrigeração, câmera 360 graus e muito mais.

O Tiggo 8 foi desenvolvido com alto nível de qualidade e tecnologia, para oferecer refinamento e conforto para os motoristas e passageiros. A segurança também merece destaque. Avaliado pelo C-NCAP, órgão equivalente ao Latin NCAP, no final de 2019, o Tiggo 8 recebeu a certificação máxima de 5 estrelas, com resultados considerados exemplares em quesitos como proteção de cabeça, pescoço, peito, abdômen e pernas dos ocupantes. O modelo foi avaliado em três crash-tests (frontal, frontal 40% e lateral), além de ter sido submetido a análises que mediram o efeito chicote do pescoço em caso de colisão traseira e o nível de proteção para pedestres.

O design é outro ponto alto. Desenvolvido pela equipe do britânico Kevin Rice, responsável pelo desenho de modelos como BMW e Mazda, o Tiggo 8 foi desenhado no estúdio da Chery em Frankfurt, na Alemanha. Ele reúne elementos dinâmicos que configuram elegância e esportividade ao modelo, com um design extremamente contemporâneo, característica comum a toda gama CAOA CHERY.

CAOA CHERY

A CAOA CHERY nasceu em novembro de 2017 como fruto de uma parceria entre a CAOA e a CHERY, que deu início a uma nova montadora 100% nacional. A união fez surgir um gigante brasileiro que, em apenas três anos de história, se consolidou na 10ª posição no ranking das montadoras nacionais. Com produtos de alto valor agregado, desenvolvidos com base nos pilares da Qualidade, Tecnologia e Design, a CAOA CHERY também se destaca pelos serviços de Vendas e Pós-Vendas, sendo referência no mercado nacional. Hoje, a marca produz no Brasil os SUV’s Tiggo 5x, Tiggo7 e Tiggo 8 na planta de Anápolis, e os modelos Tiggo 2, Tiggo 3x, Arrizo 5 e Arrizo 6 na fábrica de Jacareí. Além de comercializar o Arrizo 5e, modelo elétrico, importado da China.