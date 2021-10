Saber como fazer marketing automotivo de forma eficiente é vital para todo o tipo de empresas que trabalham no segmento de carros, desde concessionárias até loja de pneus e muito mais. Afinal de contas, a publicidade é a principal ferramenta para quem quer atrair, nutrir e converter leads em clientes, aumentando as vendas e o faturamento no processo.

Hoje em dia, o conhecimento em marketing para fazer os investimentos é ainda mais importante, especialmente porque o setor automotivo não anda muito bem das pernas. De um lado, o setor de carros novos não vem se destacando, com uma queda brutal nas vendas em 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus. Do outro, o setor produtivo vem sendo apertado por causa do dólar alto e da queda no poder de compra da população.

Em resumo: a situação está muito difícil para as empresas do setor. Diante disso, é vital saber como fazer marketing automotivo de forma eficiente (com baixo custo e ótimo resultado) para poder atrair mais clientes. Quer saber como fazer isso? Então confira algumas dicas a seguir!

5 dicas de como fazer marketing automotivo de forma eficiente

1. Faça Marketing de Conteúdo

O Marketing de Conteúdo é a ferramenta mais eficaz para atrair potenciais interessados para o seu site. Isso porque ele trabalha no Google (que recebe mais de 100 bilhões de visitas por mês) e tem um baixíssimo custo para começar a ser usado. Na prática, o Marketing de Conteúdo traz resultados muito expressivos em longo prazo e tem um dos melhores ROIs, já que resulta em muitas vendas com baixo custo.

Em teoria, o Marketing de Conteúdo funciona com a produção de conteúdo (vídeos, artigos, infográficos) para ranquear no Google e atrair o público que faz pesquisas no buscador.

Uma vez que esse público entra em sua plataforma principal (um site ou blog), ele passa a poder ser afetado pelo seu conteúdo e se mover para o próximo passo do funil, além de ser alvo de campanhas e anúncios nas redes sociais. E por falar nisso…

2. Esquente seu público nas redes sociais

Se você investe em anúncios nas redes sociais, deve ter notado uma queda de eficiência em seus anúncios. A razão é simples: o público tem menos recursos disponíveis e, portanto, mesmo que você alcance as pessoas certas, ainda assim terá menos conversão.

A solução mais adequada, no entanto, é trabalhar esquentando o seu público nas redes sociais. Um público quente é aquele que já interagiu com a sua empresa em algum lugar antes: no próprio perfil, no blog, no YouTube ou em outro lugar.

Além disso, um público quente tem maior taxa de conversão do que um público frio. O fato de que ele interagiu com você faz com que seja mais fácil convertê-lo e, portanto, é preciso menos investimento para transformá-lo em cliente.

3. Faça anúncios para o público quente

Agora sim: depois de esquentar o seu público nas redes sociais com conteúdo de valor e engajador, é hora de fazer anúncios para alcançá-lo. Tanto o Google quanto o Facebook permitem que você direcione os seus anúncios para o público que interagiu com você nos últimos dias.

É possível direcionar os anúncios para quem interagiu com você nos últimos 30, 60, 90 e 120 dias, por exemplo. Mas atenção: use a ferramenta de exclusão para poder selecionar apenas o público certo, de acordo com a faixa de interação.

Por exemplo, uma pessoa que interagiu nos últimos 30 dias está “mais quente” que uma que interagiu nos últimos 60 dias. Portanto, ao selecionar o público de 60 dias, remova o público de 30, que já será afetado pelos anúncios mais quentes.

4. Conte com o apoio de influenciadores

Os influenciadores são vitais para qualquer mercado e qualquer empresa. O impacto que eles têm com o público não pode ser subestimado. Em muitas ocasiões, um simples anúncio ou comentário de alguém muito popular pode aumentar as vendas de uma empresa em pouco tempo.

Por isso, investigue quais são os influenciadores mais interessantes para o seu público e a sua região e faça campanhas com eles para conseguir mais vendas para o seu negócio.

5. Faça testes e otimizações

Por fim, entenda que o marketing automotivo precisa de constantes ajustes. É como um carro de Fórmula 1: na chuva precisa rodar de um jeito, no seco de outro, em uma pista mais fechada precisa de um acerto, em outra mais aberta precisa de outro.

Assim, invista em testes e otimizações para encontrar a melhor configuração para o seu negócio. Veja o ROI de cada ação, modifique os parâmetros e entenda os resultados para aumentar a eficiência da sua estratégia.

Pronto! Agora você já sabe como fazer marketing automotivo de forma eficiente e consegue colocar essas dicas em prática para ter uma campanha publicitária mais adequada. Você deve ter percebido que nós só falamos sobre estratégias de marketing digital, e há uma razão para isso: o marketing digital é mais barato e traz mais resultados do que o marketing offline, sendo, portanto, mais eficiente.

Gostou das dicas? Então deixe um comentário abaixo com a sua opinião sobre o assunto!