Quais picapes serão lançadas em 2022?

Se você quer saber o que esperar no lançamento de picapes para o ano de 2022, veio ao lugar certo. Pois vamos mostrar as novidades desse setor para esse novo ano.

Para os fãs de picapes, saiba que o mercado para esse segmento. Isso porque os lançamentos para esse ano são modelos para todos os gostos.

As novidades para 2022 irão mostrar picapes desde as pequenas que passaram por uma renovação, os modelos médio-compactos. Além disso as opções médias e grandes também pretendem entrar nessa briga com as famosas opções da RAM.

Ficou interessado? Então continue lendo este artigo e descubra algumas novidades de picapes para 2022.

O que esperar no lançamento de picapes para 2022?

Para 2022 pode se esperar que o lançamento de picapes surpreenda. Uma vez que se aguarda um aumento de vendas no setor automotivo no Brasil.

Em 2021 tivemos muitas novidades, porém o ano foi marcado por crises e a pandemia de covid-19 não ajudou muito. Mas, muitas montadoras pretendem surpreender e com isso estão preparando muitos modelos novos de segmentos diferentes.

É claro que dentro dessas novidades, pode-se esperar muitos lançamentos para o segmento de picapes. Visto que são opções que os trabalhadores do agronegócio costumam procurar bastante.

No entanto, nos últimos anos condutores da área urbana também tem se encantado com o charme das picapes. Por isso vamos mostrar alguns dos modelos que prometem fazer sucesso em 2022.

1. Ford Maverick

De início já falamos do principal lançamento da Ford no Brasil no setor de picapes para esse ano. A Maverick apareceu para o mundo em junho de 2021 e é uma grande aposta da empresa.

A nova picape Maverick tem seu lançamento previsto para o primeiro semestre de 2022 e só será oferecida na opção Lariat FX4, sendo o único modelo topo de linha dessa versão. Esse modelo será uma opção que estará abaixo da Ranger.

Além disso ela virá com pontos únicos para o mercado brasileiro. O modelo da Maverick que estará à venda no Brasil contará com um motor 2.0 EcoBoost de 253 cv e 380 Nm e um câmbio automático com 8 marchas.

O modelo vem do México para o Brasil e promete bater de frente com uma gigante do mercado, a Fiat Toro. Por outro lado, o valor previsto para esse lançamento é um pouco alto.

Em um comparativo com valores de hoje, ela irá custar algo entre R$200 mil a R$210 mil. Esses valores ficam bem próximos aos preços das topo de linha Ultra e Ranch da Fiat.

Em outras palavras esse modelo será uma anti-Toro apenas em sua proposta. Pois, quando o assunto for termos de mercado ela irá sofrer ataques apenas da Chevrolet Montana.

2. Nissan Frontier

Entre as picapes que terão seu lançamento em 2022, pode-se esperar a reestilização da picape Frontier, modelo médio da Nissan. O modelo por fora ganhou uma grade frontal totalmente nova, a inspiração para essa grade foi na picape Nissan Titan.

Além disso, o modelo ganhou novos faróis dianteiros, com uma nova assinatura visual com led em forma de “C”. Assim como a parte traseira que também ganhou novas lanternas em led.

Bem como, os para-choques que são novos. Para fechar as novidades da parte exterior do veículo, a tampa da caçamba foi contemplada com vincos na horizontal novinhos.

Na parte de dentro pode-se esperar que ela tenha uma nova central multimídia e o volante do SUV Kicks. Mas, também se espera que novos equipamentos de assistência e segurança para o condutor sejam instalados.

No entanto a Nissan pretende seguir com o motor 2.3 turbodiesel. O mesmo oferece 160 cv e até 190 cv, porém isso depende da versão e a tração permanece 4×4, a picape irá contar com opções de câmbio tanto automático, quanto manual.

3. Chevrolet Montana

A nova geração da picape Montana que será lançada promete ser maior para chamar ainda mais atenção. Além disso com uma picape maior a Chevrolet convoca a Fiat Toro para uma briga de gigantes.

A produção da mesma será com base na plataforma do Tracker e ela e o SUV irão compartilhar do mesmo motor. Ou seja, ambos irão possuir um motor turboflex de 133/132 cv e 21,4/19,4 kgf.m.

No entanto o modelo que lançaria no primeiro semestre de 2022, pode demorar um pouquinho para chegar. Mas, alguns esboços da mesma já estão circulando por aí.

Conclusão

Por fim, mostramos alguns dos lançamentos de picapes que prometem vender bastante em 2022. Logo se você é um dos amantes desse segmento já pode conferir as novidades automotivas para esse ano.

Com as nossas dicas pode ser bem mais fácil de escolher qual modelo ir atrás quando for por uma concessionária. Apesar da Chevrolet Montana ainda não estar disponível, ela vem despertando olhares curiosos daqueles que são loucos por picapes.

Além disso ela promete chegar ao mercado para brigar com a campeã de vendas, a Fiat Toro. Mas, enquanto ela não chega confira os outros modelos disponíveis.

