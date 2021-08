Cresce o número de bares e restaurantes que oferecem delivery em São José dos Campos (SP)

Dado é do app de delivery 99Food, que teve aumento de 12,7% nos cadastros

• Comida brasileira é a categoria mais pedida

• Aplicativo está disponível nas lojas de seu smartphone

De acordo com levantamento do aplicativo de delivery 99Food, o número de cadastros de novos bares e restaurantes no app cresceu 12,7% em São José dos Campos no segundo trimestre do ano, uma indicação de que o delivery tem sido uma alternativa importante para manter os negócios funcionando e disponíveis para atender a demanda do consumidor. Com maior oferta gastronômica, o pedido de pratos na plataforma também vem crescendo. No mesmo período, o aumento foi de 20,8%. Comida brasileira, que inclui marmitas, é top 3 entre as categorias mais pedidas.

Bares & Restaurantes

Os números vão ao encontro dos dados colhidos em pesquisa recente do Datafolha, encomendada pela 99Food. Desde o início da pandemia, em março de 2020, 64% dos entrevistados passaram a pedir mais delivery, sendo que 65% pedem ao menos uma vez por semana. 50% das pessoas afirmaram que já pedem opções de pratos que fazem parte da alimentação diária e 50% também afirmaram que entre os últimos 10 pedidos realizados estão comidas típicas brasileiras.

“Esses dados são interessantes porque demonstram que o delivery não funciona apenas para entrega de fast-food. Esse mercado de indulgência parece estar, aos poucos, se transformando em um mercado de alimentação do dia a dia”, comenta Pedro Gomes, gerente de operações da 99Food.

Compre do pequeno

A plataforma tem como característica o apoio às PMEs, oferecendo alternativas para impulsionar o negócio, como a campanha “Compre do Pequeno”, que incentiva o consumidor a realizar pedidos em estabelecimentos de produtores locais. O aplicativo tem como política realizar repasses semanais aos proprietários de bares e restaurantes, uma vez que essa periodicidade contribui para a agilidade no capital de giro dos parceiros e para a economia de cidades pequenas. Taxas de adesão e manutenção também não são cobradas pela plataforma.

São José dos Campos

A 99Food também não exige exclusividade dos restaurantes, pois entende que devem e têm o direito de escolherem com qual ou quais plataformas querem trabalhar. “A decisão é importante para a sustentabilidade de longo prazo dos negócios”, explica Pedro Gomes. O aplicativo ainda disponibiliza cursos gratuitos de gestão, em parceria com o Sebrae, que ajudam os empresários no gerenciamento do negócio.

Futuro do delivery

Para a 99Food, o país possui amplo espaço para conquistar novos consumidores, restaurantes e entregadores parceiros. Segundo Pedro Gomes, em mercados desenvolvidos, por exemplo, o mercado de delivery de comida é maior do que o brasileiro. “Um dia nesses mercados maduros é 25 vezes maior que o brasileiro e cerca de 80% de todos os restaurantes já estão cadastrados em aplicativos, enquanto aqui são apenas 30%. Há, portanto, um grande mercado a ser conquistado”, pontua.

Proprietários de bares e restaurantes interessados em se cadastrar no delivery da 99Food devem acessar o site https://food.99app.com/pt-BR/store. Já o público deve buscar o app nas lojas de aplicativos de seus smartphones.

99Food

Foto:Divulgação