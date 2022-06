Irmãs Pequenas Missionárias de Maria Imaculada celebram 100 anos da chegada de Madre Maria Teresa a São José dos Campos

Em processo de canonização, a religiosa destacou-se pelo acolhimento humanizado aos doentes de tuberculose, tornando-se uma das mais importantes personalidades do período sanatorial no município

As Irmãs Pequenas Missionárias de Maria Imaculada comemoram em junho o centenário da chegada a São José dos Campos da Venerável Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico, fundadora da Congregação das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada.

No domingo, dia 5 de junho, as religiosas abrirão as portas do antigo Sanatório Maria Imaculada, atual sede da Congregação (Rua Major Antônio Domingues, 244 – Centro) e receberão os visitantes para “um dia na casa da Madre”.

A programação do centenário inclui duas missas solenes na Capela da Imaculada, às 9h e 18h, visitação ao Memorial dedicado à Madre Teresa, além de uma exposição que relembrará sua chegada à cidade. Ao longo do dia, também haverá música ao vivo, apresentações infantis, pontos de venda de alimentos, espaço para oração e uma apresentação da Banda de Santana. Uma celebração planejada para propiciar um encontro entre irmãs, amigos e convidados.

Com muita fé, sensibilidade à dor e ao sofrimento, Madre Maria Teresa assumiu com coragem e persistência a missão do cuidado com os doentes e mais necessitados, transformando a vida de muitas pessoas por onde passou. Floresceu como uma semente de amor abrindo-se à grande obra de Deus que perdura até os dias de hoje.

A jovem Dulce quando chegou a SJC com sua mãe

Madre Maria Teresa

Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico chegou a São José dos Campos, em 7/6/1922, aos 21 anos, para se tratar da tuberculose. Inconformada com a situação dos doentes, iniciou um trabalho humanitário, com o propósito de oferecer dignidade e esperança para essas pessoas.

Em 8/11/1936, nascia a Congregação das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada que, com o passar dos anos, expandiu sua atuação no Brasil, Itália, Portugal e África.

Atualmente, a Congregação administra 5 hospitais, nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina, Instituições de longa permanência para idosos, centros de formação humana e religiosa e um residencial para moças. Realiza ainda um trabalho de acolhida a pacientes com câncer, pastoral da saúde e assistência a sacerdotes.

Há mais de 10 anos, participa de uma missão humanitária na África (Missão de Dombe, Moçambique) onde é responsável por um ambulatório médico, que realiza cerca de 2.500 atendimentos por mês. Também realiza trabalho missionário em Portugal e na Itália.

Processo de canonização

A venerável Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico encontra-se em processo de beatificação e canonização. Em abril de 2014, a fundadora da Congregação das Pequenas Missionárias teve suas virtudes heroicas reconhecidas pelo Papa Francisco.

Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico faleceu em 8 de janeiro de 1972, mas continua viva no coração das Irmãs Pequenas Missionárias, sendo a grande inspiração e a força que as move.

Sua presença pode ser percebida em cada gesto, em cada atendimento, em cada sorriso, em cada palavra de conforto manifestados por meio de cada religiosa, colaboradores e médicos que atuam nas obras sociais mantidas pela Congregação.

Relatos de Graças e pedidos de relíquias

Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico podem ser enviados no e-mail causamadreteresa@ipmmi.org.br

Memorial de Madre Maria Teresa

O local onde Madre Maria Teresa viveu, trabalhou e conduziu sua obra foi restaurado e inaugurado em agosto de 2020. Na primeira fase do Memorial, o acervo conta a história de vida da religiosa, revelando aspectos de sua compaixão pelos doentes e de sua grande obra social e espiritual.

Para transportar os visitantes ao período em que Madre Teresa vivia no Sanatório Maria Imaculada, o quarto, escritório e refeitório da religiosa passaram por uma investigação arquitetônica. Foram levantados documentos, plantas e fotos antigas que ajudaram a identificar a divisão dos espaços, a originalidade das esquadrias, revestimentos, pisos e luminárias.

A investigação incluiu a prospecção das paredes, que ajudou a identificar as cores originais dos cômodos, coral e amarelo. O ladrilho hidráulico original, de cor vinho, que estava sob outro piso, também foi descoberto e restaurado. A reforma incluiu ainda a recuperação das portas, janelas e móveis, bem como do passadiço por onde a Madre se deslocava diariamente para ir à missa na Capela de Maria Imaculada.

Foto:Divulgação

Memorial terá segunda fase

A segunda fase do Memorial prevê a ampliação do acervo em exposição. Ainda sem data prevista para início, contará a história da Congregação por meio de objetos da época, retratando um pouco da história de São José dos Campos, que se mescla à história da Venerável Madre Teresa. A instituição buscará parceiros para iniciar a segunda fase.

Irmãs Pequenas Missionárias de Maria Imaculada