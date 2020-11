NOVEMBRO AZUL – CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O CÂNCER DE PRÓSTATA

Apesar de ser uma doença grave, cerca de 90% dos casos são passíveis de cura, desde que o diagnóstico seja realizado precocemente.

Com o objetivo de conscientizar a população sobre os riscos do câncer de próstata, formas de prevenção e as maneiras de diagnosticar a doença, surgiu o movimento internacional conhecido como Novembro Azul. Durante esse mês, a cor azul serve de alerta principalmente para os homens sobre a importância de manter em dia as consultas ao urologista e os exames preventivos.

Câncer de próstata

O câncer de próstata é o segundo tumor mais frequente no sexo masculino, ficando atrás apenas do câncer de pele. Embora seja uma doença grave, cerca de 90% dos casos são passíveis de cura, desde que o diagnóstico seja realizado precocemente.

A recomendação é que homens a partir de 50 anos façam os exames preventivos anualmente. Indivíduos com história familiar de câncer de próstata, da raça negra, sedentários e obesos devem iniciar a prevenção aos 45 anos.

Deve-se observar sinais e sintomas como: dificuldade para urinar, diminuição do jato da urina, necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou noite e sangue na urina.

Dentre as formas de evitar e prevenir o câncer de próstata, o GAPC recomenda evitar o consumo de cigarros e álcool, fazer exercícios físicos e cuidar especialmente da dieta alimentar.

Sobre a ONG

O GAPC – Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer, uma entidade de fins lucrativos, que auxilia os pacientes com câncer fornecendo medicamentos, suplementos alimentares, fraldas geriátricas, atendimentos com assistente social, psicóloga, fisioterapeuta, nutricionista, advogada, além de disponibilizar terapias alternativas, oficinas de arte, entre outras atividades. Qualquer pessoa maior de 18 anos com diagnóstico comprovado de câncer pode ser atendida pelo GAPC.

Hoje, o GAPC atente uma média de 19 mil usuários cadastrados e conta com 5 unidades no Brasil sobrevivendo unicamente de doações de particulares e empresas.

Você pode ajudar essas pessoas com câncer sendo voluntário, divulgando a entidade ou fazendo doações, basta mandar um e-mail para contato@gapc.org.br.

Preocupado com a saúde do homem, a instituição que é referência no apoio à pessoas em tratamento de câncer em vários estados do Brasil, também se mobiliza em prol do novembro azul.

GAPC – Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer

