Dionisio.Ag produz a maior pintura artística do país em aeronave da companhia Azul

O ano de 2020 foi marcado por muitos acontecimentos que impactaram a vida de todos e a palavra ‘esperança’ nunca ecoou tanto na mente das pessoas. Sempre buscando transformar o mundo através da arte, a Dionisio.Ag se comprometeu a devolver esse sentimento aos brasileiros por meio do projeto “Ararinha Azul”, da Azul Linhas Aéreas, AkzoNobel, Tintas Coral e Embraer. A finalidade é reforçar a importância da preservação de uma das espécies que estão extintas no Brasil, as Ararinhas Azuis.

“Ararinha Azul”

A agência ajudou a revolucionar o mercado aéreo, realizando a produção artística do avião mais colorido do Brasil. A obra foi assinada pelo artista Pardal e apresenta seis ararinhas azuis e alguns ícones simbólicos da flora brasileira.

“Por um Céu Mais Azul”

Além da curadoria e produção do projeto de pintura do avião, a Dionisio.Ag também foi a responsável por captar, produzir e editar o vídeo “Por um Céu Mais Azul”, apresentado em primeira mão durante o evento de batismo da aeronave que ocorreu no último dia 03 de dezembro, no hangar da Azul, em Campinas. O material audiovisual retrata como foi o processo criativo do artista e a produção da pintura em si, além de prestar uma homenagem a essa linda espécie que é o tema central da obra. Assista o vídeo clicando aqui.

Victor Barros, sócio-fundador da Dionisio.Ag

“A arte é capaz de transformar o mundo. Através dela, é possível transmitir mensagens, unir as pessoas, apoiar uma causa e atiçar o pensamento crítico sobre qualquer assunto. É isso que esperamos com este projeto, ter a oportunidade de mostrar a importância da preservação do nosso patrimônio natural e despertar a reflexão de todos cidadãos sobre o que estamos fazendo para contribuir com a natureza”, conclui Victor Barros, sócio-fundador da Dionisio.Ag.

Dionisio.Ag

A Dionisio.Ag é uma agência especializada em arte que nasceu para unir artistas à clientes. Ela oferece um trabalho full service, incluindo a curadoria, produção artística, produção cultural, execução e entrega dos projetos. Atualmente, conta com um time de mais de 90 artistas de estilos diversos, todos extremamente qualificados, com reconhecimento nacional e internacional.

