FICSU – FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE UBATUBA ACONTECE TODOS OS DOMINGOS DO MÊS DE JUNHO, EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

O FICSU – Festival Internacional de Cinema de Surf de Ubatuba, promove durante o mês de junho, uma programação especial, com sessões de cinema e debates, todos os domingos do mês de junho, em São José dos Campos. O evento acontece no Sesc, com entrada gratuita.

A itinerância é um “esquenta” da 2ª edição do festival, que acontece de 16 a 19 de junho, na Praia Vermelha do Norte, em Ubatuba. O FICSU se tornou muito mais que um festival de cinema, com atividades e ações de sustentabilidade.

Destaque para os filmes inéditos no circuito e que foram premiados na primeira edição do festival, em 2019. O evento abre no dia 05/06, domingo, com os filmes Beyond the Noise, de Andrew Kaineder (Austrália), Tan, de Alena Ehrenbold (Suíça) e A Onda da Pedra D’água“, de Caio Antunes e Laurent Refalo (Brasil). Após a sessão, o diretor Caio Antunes participa de um debate com o tema “Cinema de Surf e a importância de um festival do gênero na região”.

No dia 12/06, o festival realiza a sessão especial “Mulheres do Mar”, com filmes que contam histórias da relação das mulheres com o mar e suas ondas. Essa sessão foi uma das mais elogiadas na primeira edição do festival. Entre os títulos, estão os curtas Paige,de Bjarne Salen (EUA), Annais, de Gabriel Novis(Brasil), Chloé Calmon, de Luiza Campos (Brasil) e Introducing the Super Stoked Surf Mamas of Pleasure Point, de Elizabeth Pepin Silva e Paul Ferraris, (EUA). E no dia 19/06, será exibido o documentário Picuruta, de Alex Miranda (Brasil), que conta a história do surfista Picuruta Salazar. O longa foi o vencedor do Prêmio Praia Grande na primeira edição do FICSU – Praia Grande, a praia mais popular de Ubatuba, um prêmio para o filme mais popular, pela votação do público.

Já no dia 26/06, no encerramento, será exibido um dos vencedores da edição do FICSU 2022, além de uma conversa sobre o programa de formação em cinema de surf que estará sendo ministrado para jovens da cidade de Ubatuba.

A segunda edição do FICSU – Festival Internacional de Cinema de Surf de Ubatuba é apresentada pela Decathlon e Ministério do Turismo, com apoio da Hou Beach Club, Cerveja Praya, Secretaria de Turismo de Ubatuba, Fundart e Prefeitura de Ubatuba, apoio cultural do SESC. A realização é da Trapézio Produções Culturais, Instituto Semente, Ministério do Turismo e Governo Federal.

Mais informações acesse ficsu.com.br

2º FICSU – Festival Internacional de Cinema de Ubatuba – SESC SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quando: todos os domingos do mês de junho de 2022

Onde: SESC – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Sempre às 18hrs no Auditório do SESC São José dos Campos

Grátis.

Classificação indicativa: 14 anos

Retirada de ingressos

A partir das 16h30: somente para Credencial Plena.

A partir das 17h: demais interessados, havendo disponibilidade.

É recomendado o uso da máscara cobrindo boca e nariz.

Endereço: Av. Dr. Adhemar de Barros, 999 – Jardim Sao Dimas, São José dos Campos – SP, 12245-010

Mais informações acesse ficsu.com.br

PROGRAMAÇÃO OFICIAL

05/06 – exibição FICSU 2019 + bate papo

A Onda da Pedra D’água, direção de Caio Antunes e Laurent Refalo, Brasil, 14min

Tan, direção de Alena Ehrenbold, Suiça, 15min

Beyond the Noise, direção de Andrew Kaineder, Austrália, 38min

Debate: Cinema de Surf & a importância de um festival do gênero na região. Participação de Caio Antunes no debate.

12/06 – Sessão Mulheres do Mar (FICSU 2019)

Filmes que contam histórias da relação das mulheres com o mar e suas ondas. Essa sessão foi uma das mais elogiadas na primeira edição do festival.

Paige, direção de Bjarne Salen, EUA, 21min

Annais, direção de Gabriel Novis, Brasil, 7min

Chloé Calmon, direção de Luiza Campos, Brasil, 25min

Introducing the Super Stoked Surf Mamas of Pleasure Point, direção de Elizabeth Pepin Silva e Paul Ferraris, EUA, 20min

19/06 – exibição FICSU 2019

Picuruta, direção de Alex Miranda, Brasil, 110min

Este documentário que conta a história do surfista Picuruta Salazar, foi o vencedor do Prêmio Praia Grande na primeira edição do FICSU – Praia Grande, a praia mais popular de Ubatuba, um prêmio para o filme mais popular, pela votação do público.

26/06 – exibição FICSU 2022 (um dos vencedores) + bate papo (FICSU Formação)

No encerramento da programação teremos a exibição de um dos vencedores da edição 2022 do festival, além de uma conversa sobre o programa de formação em cinema de surf que está sendo ministrado para jovens da cidade de Ubatuba.