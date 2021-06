Inova Saúde conquista certificação de excelência em gestão hospitalar

A Inova Saúde, especializada na administração e gestão hospitalar, conquistou, com apenas 3 anos de operação, a certificação Acreditação nível III (Acreditado com Excelência) da Organização Nacional de Acreditação (ONA). O título comprova a excelência em gestão hospitalar da empresa.

Para obtenção da certificação nível 3, a Inova Saúde, responsável pela gestão dos serviços do Hospital Regional de Sorocaba e do Hospital Regional de São José dos Campos, comprovou atender a três critérios: cumprir ou superar 90% ou mais de padrões de qualidade e segurança; 80% ou mais os padrões de gestão integrada; e 70% ou mais os padrões ONA de excelência em gestão, demonstrando cultura organizacional de melhoria contínua e maturidade institucional.

Certificação Acreditação nível III (Acreditado com Excelência)

“Essa certificação comprova que a gestão da Inova Saúde quebra paradigmas na saúde do país, comprovando que é possível oferecer à população uma estrutura hospitalar de excelência, com equipamentos de última geração, aliada à inovação tecnológica, que visam garantir a segurança no atendimento aos pacientes”, afirma Susana Pawletta, diretora-presidente da Inova Saúde.

Organização Nacional de Acreditação (ONA)

Desde 1999, a ONA avalia no país a qualidade e segurança da assistência no setor de saúde por meio de rígidos padrões estabelecidos pela organização. As certificações Acreditação ONA são reconhecidos internacionalmente e considerados como um dos mais importantes da área, uma vez que certificam que as instituições adotam práticas de gestão e assistencial que leva à melhoria do cuidado e segurança do paciente.

Hospital Regional de São José dos Campos