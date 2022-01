Saúde na terceira idade, quais cuidados devem ser tomados?

Para manter a qualidade de vida e saúde do idoso, as famílias precisam estar atentas a diversos aspectos. É importante estar atento à alimentação, à atividade física, ao controle da medicação, à segurança, ao tratamento médico e ao convívio social.

Por mais independentes que sejam os idosos, os cuidados gerais mais importantes devem ser da responsabilidade de outras pessoas que podem estar presentes a qualquer momento, como trabalhadores ou profissionais de assistência ao domicílio. As tarefas mais comuns que os idosos precisam de ajuda incluem prestar atenção à higiene pessoal, fazer compras, preparar refeições, visitar um médico e cuidar das finanças pessoais.

Confira neste artigo as principais medidas preventivas que podem tornar o dia a dia dos idosos mais fácil, saudável e seguro.

Dieta e atividade física

O cuidador sempre deve ter atenção especial com a alimentação do idoso, para que ele sempre mantenha um excelente equilíbrio adequado entre os grupos alimentares e evite o excesso de alimentos que podem prejudicar a saúde. Os cuidadores também devem manter os idosos adequadamente hidratados em todos os momentos e fornecer líquidos suficientes ao longo do dia. Para ajudar a manter a saúde, o ideal é estimular atividades físicas simples, como caminhada ou hidroginástica.

Medicação

Se o idoso precisa de medicações, o cuidado sempre deve ficar atento ao horário e à dose diária para evitar o agravamento da doença. Nestes casos, é altamente recomendável o uso de caixa de armazenamento, pois ajuda cuidadores e idosos a manter a medicação em dia.

Segurança dentro do ambiente

Quando se trata da segurança do idoso, a sinalização é tornar o ambiente doméstico o mais seguro possível, assim como acontece com as crianças. Os elementos necessários incluem: corrimãos em todas as escadas, acesso a rampas quando necessário, iluminação, tapetes antiderrapantes, entre outros.

Consulta geriátrica regular

A avaliação do geriatra combina vários aspectos que afetam diretamente a vida dos idosos. Isso porque a profissão médica estuda os idosos e o processo de envelhecimento. Portanto, avalia vários aspectos, incluindo: clínicos, cognitivos, emocionais, ambientais, sociais, econômicos, espirituais e funcionais. A finalidade é identificar os problemas que são existentes e desenvolver o melhor plano de tratamento para o paciente, bem como estratégias para prevenir complicações futuras.

Círculo afetivo

Finalmente, incentive o contato com a família e amigos. Além de praticar atividades artísticas ou hobbies para passar o tempo. As ações são pontos que trazem bons resultados e estimulam os idosos a se cuidarem cada vez mais.

Alimentação equilibrada e saudável

Este é o hábito básico de uma vida saudável. Portanto, prefira uma dieta rica em vegetais, legumes, grãos, legumes, fibras e proteínas magras. Busque sempre evitar alimentos processados ​​e que mantenha a saúde cardíaca e arterial.

Devem ser consumidas três refeições diárias: café da manhã, almoço e jantar. Durante o período de descanso, coma alimentos frescos para ajudá-lo a estabelecer uma dieta balanceada. Coma devagar e escolha um lugar tranquilo para comer.

Hidrate-se.

Para evitar a desidratação, beba muita água ao longo do dia, especialmente em climas quentes. Se beber um copo d’água não é muito divertido, experimente adicionar rodelas de limão, laranja, gengibre ou folhas de hortelã para tornar a água mais saborosa.

Pratique atividade física

O exercício físico pode ajudar a reduzir a pressão arterial, fortalecer os músculos – ajudar a prevenir futuras fraturas, melhorar a saúde emocional e mental, estender a vida útil, ajudar a manter um peso saudável e outros benefícios. Tenha cuidado para não exagerar e, para não desistir facilmente, escolha aquele com que mais concorda. Caminhadas, hidroginástica, dança e ioga são boas opções.

Durma bem.

Uma boa noite de sono traz diversos benefícios para o corpo e para a mente. A insônia e o sono agitado podem causar irritabilidade, perda de memória e desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Algumas pessoas precisam de seis horas de sono, enquanto outras podem precisar de oito ou até nove horas. Mais importante do que o número de horas é a qualidade desses períodos de descanso.

Faça a inspeção

Consultas e exames regulares são essenciais na velhice. Eles são importantes para monitorar a saúde, rastrear doenças precocemente e controlar quaisquer doenças crônicas.

Tenha hobbies

Nesta fase da vida, a depressão pode ser comum. Para evitá-lo, faça aulas, leia livros, toque instrumentos musicais, assista a filmes, faça Cursos Online, participe de debates e tenha um hobby. Mantenha sempre a sua mente ativa e jamais se isole. Sempre abra seu coração para estar com as pessoas que você ama e fazer novos amigos.

Não fume e nem beba em excesso.

Os cigarros contêm muitas substâncias que representam uma ameaça para a saúde, sejam eles fumantes ativos ou fumantes passivos – pessoas que não fumam, mas vivem em ambientes fechados com fumantes. Os cigarros ajudam a “endurecer” as artérias, aumentando a pressão arterial e a frequência cardíaca.

Por outro lado, além de prejudiciais a pessoas de qualquer idade, os efeitos do álcool também podem aumentar o risco de doenças cardiovasculares, úlceras gástricas, câncer e doenças neuropsiquiátricas. Devido às alterações fisiológicas do envelhecimento, o impacto sobre o os idosos podem ser maiores.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Certificado Cursos Online