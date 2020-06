Ingram Micro é nova distribuidora TeamViewer no Brasil

Soluções da provedora líder global em tecnologias de conectividade remota e colaboração online passam a integrar o portfólio em nuvem da Ingram Micro Brasil

A TeamViewer, fornecedora global líder em tecnologias seguras de conectividade remota com recursos de Realidade Aumentada e Internet das Coisas, anuncia a entrada das soluções TeamViewer ao Marketplace Cloud da Ingram Micro.

A parceria integra o acordo global de distribuição firmado entre as duas empresas, e tem por objetivo capacitar a força de trabalho digital com a oferta das soluções TeamViewer de acesso remoto seguro, suporte, controle e colaboração online em tempo real ao maior número de pessoas em diferentes regiões do planeta.

“A crise do coronavírus potencializou a adoção em grande escala do trabalho remoto – que já vinha se destacando nos últimos anos como um novo e promissor modelo de trabalho para integração e produtividade de equipes e colaboradores, muitas vezes separados por milhares de quilômetros de distância”, diz Finn Faldi, Presidente da TeamViewer Américas. “O acordo de distribuição com um parceiro de grande credibilidade mundial como a Ingram Micro certamente promoverá um aumento significativo da projeção e da capilaridade da tecnologia TeamViewer em diferentes mercados, ajudando funcionários e seus clientes a permanecem produtivos hoje, durante a crise, mas também em dias melhores que estão por vir”.

Flávio Moraes Junior, Diretor de Cloud e Soluções Digitais da Ingram Micro Brasil, também comemora a parceria e vai além. “A entrada dos produtos TeamViewer ao portfólio de nuvem da Ingram Micro Cloud chega em muito boa hora”, diz o executivo. “É uma grande oportunidade para acesso às ferramentas necessárias para que as empresas possam manter suas atividades e não parem de vez diante do cenário atual de crise”.

Disponibilidade & Comercialização

Dez soluções TeamViewer já estão disponíveis no catálogo de vendas da Ingram Micro, com destaque para tecnologias:

– De acesso e suporte remoto seguro (permitem aos administradores do sistema acessar servidores remotos com segurança, de qualquer lugar, sem necessidade de VPN – Virtual Private Network – para conexão simultânea de computadores e dispositivos móveis a partir de locais externos);

– De monitoramento e gerenciamento remoto centralizado (para gerenciar, monitorar, rastrear, corrigir, fazer backup e proteger computadores, dispositivos e softwares — tudo a partir de uma única plataforma);

A plataforma TeamViewer Pilot, para colaboração rápida, eficiente e segura para treinamentos, correção de problemas e assistência remota com uso de Realidade Aumentada para reparos e manutenção de dispositivos e máquinas, também integra o portfólio, além da solução Blizz, para videoconferência e chamadas de vídeo com compartilhamento de tela para reuniões instantâneas ou agendadas, para grupos de até 300 pessoas.

O modelo de vendas via canais será por assinatura anual e a distribuição dos produtos se dará através do Ingram Micro Cloud Marketplace (https://br.cloud.im), que permitirá às revendas de Serviços Técnicos de TI centralizar e otimizar seus processos de compra, provisionamento, gerenciamento e faturamento de serviços com Nota Fiscal em moeda local (Real) e impostos em cloud.

Para Gabriel Tosto, Head de Canais da TeamViewer Brasil e América Latina, a oferta dos produtos TeamViewer com outros itens e fornecedores através da plataforma de marketplace cloud da Ingram Micro é um passo importante no processo de expansão da empresa alemã no Brasil, além de promover agilidade e um aumento significativo de desempenho, produtividade e efetividade operacional aos revendedores da TeamViewer.

Ingram Micro

O acordo de distribuição entre a TeamViewer e a Ingram Micro, maior distribuidora de tecnologia e líder global da cadeia de suprimentos de TI, serviços mobile, cloud, automação e logística, contempla ainda treinamentos e assistência e suporte a toda a rede de canais.

Mais informações sobre a TeamViewer e suas soluções inteligentes de acesso, suporte, conectividade remota e colaboração online estão disponíveis em www.teamviewer.com/pt-br.

TeamViewer

Potência em conectividade global, o TeamViewer permite que usuários conectem dispositivos em qualquer lugar e a qualquer momento. As soluções líderes de mercado da companhia alemã oferecem acesso remoto seguro, suporte, controle e recursos de colaboração para terminais on-line de qualquer tipo. Ao inovar sua tecnologia com implementações de Realidade Aumentada (RA) e Internet das Coisas (IoT), a player global de tecnologia TeamViewer permite que empresas de todos os portes e segmentos explorem e desenvolvam seu potencial digital completo. Disponível em 30 idiomas, a solução TeamViewer já foi ativada em mais de 2 bilhões de dispositivos e atende a pelo menos 45 milhões de conexões simultâneas em todo o mundo. Fundada em 2005 em Goppingen, na Alemanha, a TeamViewer emprega cerca de 800 pessoas em escritórios na Europa, Estados Unidos e Ásia-Pacífico. Para mais informações, acesse www.teamviewer.com/pt-br. Nas mídias sociais, a TeamViewer está em https://www.facebook.com/teamviewer | https://twitter.com/teamviewer | https://www.instagram.com/teamviewer_official e https://www.youtube.com/user/TeamViewer