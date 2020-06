Curso gratuito de TI é opção para ingresso no mercado de trabalho

Mesmo em tempos de Covid19, muitas empresas da região do Vale do Paraíba estão com vagas abertas em áreas de TI (tecnologia da informação) e programação. Porém, não conseguem preenchê-las devido à falta de profissionais qualificados.

Para isto, o Programa Novo Futuro Tech, que reúne startups da região, visa contribuir para suprir esta demanda com a futura geração de emprego e renda. Os cursos de capacitação serão viabilizados por meio da plataforma online Digital Innovation One.



Além disso, o programa oferece uma alternativa de carreira para muitas pessoas afetadas pelo coronavírus (covid-19). As inscrições estão abertas por meio do site abaixo.

Programa Novo Futuro Tech

O Programa Novo Futuro Tech é uma iniciativa de várias empresas, organizações e pessoas de São José dos Campos e demais cidades da região, que decidiram agir para melhoria do ecossistema de inovação e crescimento da região, por meio da capacitação técnica.





Cursos gratuitos

O programa propõe a capacitação de novos profissionais para atuação na área de TI por meio de cursos online gratuitos e aproximação com o mercado de trabalho do Vale do Paraíba.



Esta plataforma tem como objetivo estimular o aprendizado direcionado à resolução de problemas reais de empresas da região. Além de alunos de 3⁰ ano do Ensino Médio, estudantes universitários, profissionais autônomos e empreendedores também podem participar.

Segundos os coordenadores da plataforma, todos os cursos são formatados para facilitar o aprendizado e a empregabilidade. Isto, visando oferecer apenas temas que atendam as reais demandas do mercado de tecnologia da informação.

Todos os alunos terão ainda apoio da comunidade de Startups de Taubaté, onde poderão tirar dúvidas e, no futuro, até se tornar um mentor e auxiliar novos interessados. Para participar dos cursos não é preciso conhecimento prévio. Todos os cursos oferecem certificado.

Período de experiência

Empresas parcerias irão avaliar possíveis períodos de experiência e até contratação de alunos formados O Instituto Regeneração Global, uma das startups da Casa do Café, – núcleo mantido pela Prefeitura de São José dos Campos, – é uma das instituições que apoia a iniciativa.

TI (tecnologia da informação)

Mais informações

https://devjr.netlify.app

Os cursos são gratuitos e visam suprir o déficit de técnicos na área de tecnologia da informação (TI) – Foto: Divulgação