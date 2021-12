Ingram Micro adquire BRLink, fortalecendo seu ecossistema de parceiros com novos serviços gerenciados

A Ingram Micro Brasil anunciou hoje que concluiu a aquisição da BRLink, um provedor de serviços gerenciados (MSP) líder no Brasil. Adicionar o pacote de soluções da BRLink fornece aos parceiros da Ingram Micro acesso a um portfólio ainda mais completo de serviços em nuvem, bem como a oportunidade de aproveitar a experiência da BRLink em entregar uma jornada de nuvem completa. Juntas, as duas empresas esperam continuar a investir para entrar em novos mercados de nuvem e expandir seu ecossistema combinado de soluções e serviços de maneira acelerada. O fundador e diretor da BRLink, Rafael Marangoni, continuará liderando a empresa, que se torna uma unidade de negócios da Ingram Micro Brasil, mantendo toda sua identidade, cultura e marca. O valor do negócio não foi divulgado.

A aquisição se dá em um excelente momento para o mercado de Cloud na América Latina, principalmente devido à necessidade crescente das empresas de terem soluções para transformar seus ambientes em arquiteturas e serviços. De acordo com dados apresentados pela IDC no IDC Digital Roadshow Dynamic Enterprise Brasil, 52% das empresas brasileiras já utilizam algum tipo de nuvem como parte de sua infraestrutura digital e 39% dos CIOs do Brasil entrevistados pela consultoria disseram que a computação em nuvem estava entre suas iniciativas estratégicas em 2021. Esses números refletem o potencial do mercado de nuvem e a necessidade da Ingram Micro de fortalecer sua unidade de nuvem, além de colocar a empresa em um patamar único de distribuição no Brasil, sendo a único distribuidor com expertise, competência e equipe técnica para oferecer uma migração completa para a nuvem.

Com mais de dez anos de experiência, a BRLink apoia empresas na migração para a nuvem, serviços gerenciados, análise de dados, inteligência artificial e machine learning, acelerando o processo de transformação digital de seus clientes. Entre outras credenciais, possui a certificação Premier Consulting Partner da Amazon Web Services (AWS) e foi eleita pela ISG Provider Lens Public Cloud Solutions & Services Brazil 2019 – empresa líder global em pesquisa e tecnologia – como líder em três importantes quadrantes: Public Cloud Transformation Services for Mindmarket, Managed Public Cloud Services e Managed Public Cloud Services for AWS. A excelência da BRLink na entrega de serviços, certificados e competências refletem o compromisso da Ingram Micro em entregar soluções de qualidade aos seus parceiros e foram pontos decisivos para o negócio.

“Com a adição da BRLink, a Ingram Micro agora tem ainda mais possibilidades de habilitar e complementar as competências de nossos parceiros, acelerando a entrada em um mercado de nuvem em rápido crescimento. Nosso histórico e expertise voltados para os canais são perfeitamente complementados pelas soluções da BRLink, permitindo-nos oferecer excelentes serviços adicionais aos revendedores e contribuir para sua atuação em um mercado cada vez mais procurado por empresas de todos os portes, como projetos de IaaS e Data & AI”, disse Flavio Moraes, vice-presidente e diretor executivo da Ingram Micro para o Brasil.

Para Rafael Marangoni, fundador e diretor de unidade de negócios da BRLink, a entrada da companhia para o grupo Ingram Micro significa um passo além em sua jornada de crescimento e expansão. “O negócio com a Ingram Micro irá acelerar ainda mais o nosso crescimento, permitindo a expansão para novos mercados e ofertas. Este passo trará aos nossos clientes uma estrutura de serviços ainda mais robusta e completa para apoiá-los na transformação digital de seus negócios“, completa Marangoni.

A Ingram Micro foi adquirida pela empresa de investimento global Platinum Equity em julho.

“Estamos cumprindo nossa promessa de investir no crescimento da Ingram Micro, expandindo em mercados-chave como a América Latina e em segmentos de produtos essenciais como soluções em nuvem”, disse o sócio da Platinum Equity Jacob Kotzubei e o diretor administrativo da Platinum Equity Matthew Louie em um comunicado conjunto. “Continuaremos buscando mais oportunidades para impulsionar o crescimento orgânico e por meio de aquisições.”

Ingram Micro

Sobre a Ingram Micro: A Ingram Micro ajuda as empresas a cumprir a promessa da tecnologia. Ela oferece um portfólio completo de tecnologia global e serviços de cadeia de suprimentos para empresas em todo o mundo. A profunda experiência em soluções de tecnologia, mobilidade, nuvem e soluções de cadeia de suprimentos permite que os parceiros de negócios operem com eficiência e sucesso nos mercados que atendem. Agilidade incomparável, percepções profundas de mercado e a confiança e confiabilidade que vêm de décadas de relacionamentos comprovados diferenciam a Ingram Micro. Descubra como a Ingram Micro pode ajudá-lo a cumprir a promessa da tecnologia.Saiba mais clicando aqui.

BRLink

Sobre a BRLink: A BRLink é uma empresa brasileira líder no mercado de serviços de Cloud, sendo reconhecida como uma das principais parceiras da Amazon Web Services (AWS). Com um portfólio completo de soluções, que vão desde Migração, Managed Services, Data Analytics, Inteligência Artificial e Machine Learning, a BRLink é conhecida no mercado por apoiar empresas de vários segmentos em sua jornada de transformação digital usando a nuvem.