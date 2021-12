Unidade andreense da COOP Drogaria está de cara nova

A Coop continua em processo acelerado de virada de marca em sua rede de drogarias. Na última quarta-feira (8 de dezembro), foi a vez da unidade andreense da Rua Regente Feijó, 394, na Vila Assunção.

Com atendimento de segunda a sábado, das 8 às 21h30 e domingos e feriados, das 8 às 20 horas, a drogaria trabalha com as melhores ofertas para cooperados e clientes, condições diferenciadas de pagamento, amplo mix de medicamentos genéricos e anticoncepcionais com preço popular, além de itens de beleza, higiene pessoal e dermocosméticos.

O estudo de branding surgiu, em 2019, a partir da necessidade de desmembrar e dar identidade aos atuais negócios – Supermercado e Drogaria – e também como uma forma de reforçar que a Coop é uma rede de varejo colaborativo que oferece vários serviços e produtos num só lugar.

Coop Drogaria

Como resultado, o negócio Drogaria passou a ter a predominância da cor verde, proporcionando um novo frescor para a marca e com forte ligação com saúde, bem-estar e saudabilidade. Além da tipografia estar mais moderna, o novo branding também destaca com maior força os pilares dos 3 Cs: Convivência, Conveniência e Consciência.

Nascida no ABC Paulista há mais de 30 anos, a Coop Drogaria possui uma base ativa de mais de 900 mil clientes associados e 79 drogarias em operação.