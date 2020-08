Sony lança globalmente o novo headphone WH-1000XM4

A multinacional japonesa Sony anunciou hoje o lançamento global do novo headphone WH-1000XM4, disponível para venda em todo o mundo já nesta quinta-feira (06/08). O produto traz cancelamento de ruído com geolocalização e usa inteligência artificial para entregar um resultado impecável ao consumidor.

Compatível com todos os dispositivos móveis que possuem Bluetooth, o lançamento da Sony traz três tecnologias inéditas: a função Speak-to-Chat, que reconhece a voz do usuário – mesmo em locais de muito barulho – e pausa a música durante uma conversa; o Adaptive Sound Control, capaz de memorizar as configurações preferidas e ativá-las toda vez que o usuário chega em determinado local, como trabalho ou academia: e Wearing Detection, que pausa e retorna automaticamente o som quando o fone é retirado ou colocado. Esta versão traz ainda o sistema de cancelamento de ruído 20% mais potente, maior nível de fidelidade ao áudio gravado e bateria que dura 35 horas. Uma única recarga de 10 minutos proporciona até 5 horas de reprodução.

O lançamento e todas as funcionalidades do fone foram mostradas em uma Live no canal oficial da Sony no YouTube: https://youtu.be/RudzhutfxY0

A novidade também já está em fase de pré-venda no site oficial da empresa. Ao se cadastrar, o público terá a acesso em primeira mão às informações e condições especiais de compra do fone mais esperado dos últimos tempos. Acesse: https://www.sony.com.br/electronics/headphones-sobre-as-orelhas/wh-1000xm4

O modelo WH-1000XM4 recebeu encaixes e linhas elegantes, desenhados para garantir menos pressão auricular e mais conforto durante o uso por longos períodos. Ele continua com o processador HD Noise Cancelling Processor QN1, mas agora o cancelamento de ruído funciona de forma muito mais rápida. Aliado a isso, o produto conta com System on Chip (SoC) de Bluetooth, que auxilia na agilidade de processamento de dados e aprimora a qualidade de áudio. Assim, a Sony consegue melhorar o nível de cancelamento de ruído em até 20%.

“O WH-1000XM4 chega para marcar uma nova era no mercado mundial de headphones. Temos a melhor tecnologia Noise Cancelling do segmento e conseguimos um resultado ainda melhor com este lançamento – que se destaca de forma única ao usar inteligência artificial para dar a melhor performance possível ao usuário”, comenta Ana Malerbi, Gerente de Marketing de Audio da Sony Brasil.

A melhoria na qualidade de som no WH-1000XM4 também é destaque. O modelo oferece alta precisão de resposta em todas as frequências sonoras, garantindo o maior nível de fidelidade ao áudio gravado – algo que antes geralmente era perdido durante a compactação da música no estúdio, por exemplo. No site da Sony, é possível conhecer mais novidades e tecnologias exclusivas que completam este lançamento.

Fale e ouça sem tirar o fone – e sem alterar a voz

Já se imaginou usar o fone e conseguir ouvir e falar com alguém de forma nítida, mantendo o mesmo tom de voz e sem ter que tirar o headphone? Isso já é uma realidade com o WH-1000XM4, graças à função Speak-to-Chat. Ao receber uma informação, como fazer um pedido ou começar uma conversa, o fone reconhece sua voz, pausa a música e a função Noise Cancelling para que você converse normalmente – ativando o som e o cancelamento de ruído novamente logo após o término do diálogo. O aparelho também possui um novo microfone que, junto a tecnologia Precise Voice Pickup – exclusiva da Sony, consegue capturar e entender sua voz mesmo em ambientes com muito barulho.

Inteligência artificial e geolocalização

Seria um máximo se o headphone entendesse que você chegou ao trabalho e ativasse automaticamente configurações de cancelamento de ruído ou a mixagem de som que você mais gosta, não é mesmo? O WH-1000XM4 é capaz de memorizar suas configurações preferidas e ativa automaticamente essas funções toda vez que você chega ou passa por um determinado local. Com o Adaptive Sound Control, o headphone usa a geolocalização do aplicativo Sony Headphones Connect – no seu smartphone, aprende as preferências do usuário e aciona automaticamente as configurações de áudio considerando a memorização dos locais que você frequenta, como sua casa, trabalho, estações de transporte, academia e muito mais.

Outra novidade de destaque é a função Wearing Detection, que usa 2 novos sensores de aceleração capazes de pausar a música automaticamente quando você tira o fone – voltando com o som assim que o aparelho é colocado novamente na cabeça. Além disso, os comandos touch do WH-1000XM4 estão mais sensíveis e ágeis.

O headphone conta com 35 horas de bateria e se você estiver com pressa, 10 minutos de carregamento rápido proporcionam até 5 horas de reprodução de música. E mesmo com todas essas novas tecnologias e funcionalidades, o produto mantém praticamente o mesmo peso, sendo até 1 grama mais leve que o modelo anterior. O WH-1000XM4 é compatível com smartphone para chamadas de mãos-livres, uso com assistentes de voz e está disponível no e-commerce oficial da Sony nas cores preto e cinza – com preço exclusivo de R$ 2.429,99.

Fundada em 1946, a multinacional japonesa é a única empresa capaz de oferecer entretenimento completo ao consumidor. Dentro do conceito ‘Somos Sony’, a companhia produz muito mais que eletrônicos: cria conteúdo que envolve músicas, filmes, seriados e games, até os mais avançados equipamentos de áudio e processamento de vídeo, entregando experiência premium através de eletrônicos de alta qualidade, confiança e durabilidade.



A empresa tem reforçado, ao longo dos anos, o seu conceito premium com a linha de TVs XBR, sinônimo do que há de mais avançado em tecnologia do mundo. Recentemente, a Sony também lançou mundialmente o já consagrado fone de ouvido WH-1000XM4, que inova ao trazer a tecnologia de Noise Cancelling com geolocalização e usa inteligência artificial para entender os gostos do consumidor. A companhia também resgatou a icônica marca Muteki com sua nova linha de mini systems, tendo uma solução completa de modelos torre e os tradicionais com 3 ou mais caixas. A Sony acumula ainda, o orgulho de apresentar um crescimento a longos passos na categoria Alpha, contando com modelos premiados como a A7III.



No país, a divisão de eletrônicos da companhia mantém sede e fábrica na Zona Franca de Manaus e escritório em São Paulo. Todos os produtos disponíveis no Brasil podem ser encontrados na loja virtual da marca: www.sony.com.br/loja.