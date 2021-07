Segunda edição da Campus Party Digital termina com mais de 400 palestras e 4 milhões de acessos

Festival com transmissão multiplataforma ofereceu gratuitamente uma programação repleta de palestras, bate-papos e hackathons para campuseires do Brasil e América Latina

A Campus Party Digital Edition, maior festival de tecnologia do mundo, chega ao fim após três dias de um evento imersivo, criativo, disruptivo e digital de conteúdos construídos a partir de comunidades e experiência interativas. A edição Latam ocorreu em 6 países simultaneamente: Colômbia, Chile, Uruguai, Paraguai, Argentina e Brasil, que por sua vez, contou com 3 estúdios sedes: Brasília (em parceria com o Distrito Federal), Goiânia (em parceria com o Governo de Goiás) e São Paulo (em parceria com a Prefeitura de São Paulo). Foram mais de 400 palestrantes e diversas experiências integradas em transmissões ao vivo que geraram, apenas no Brasil, mais de 4 milhões de acessos nas diferentes plataformas, como Youtube, Linkedin, Facebook, Instagram, TikTok, Twitch e Kwai.

O evento foi prestigiado por autoridades como o governador do estado de São Paulo, João Doria, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o secretário de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, Gilvam Maximo. Especialistas de várias áreas do conhecimento marcaram presença nessa edição digital, tais como Abilio Diniz, Presidente do Conselho da Península Participações e membro do Conselho de Administração do Grupo Carrefour; Caito Maia, Fundador da Chilli Beans; Maitê Lourenço, CEO e fundadora do BlackRocks Startups; Luís Justo, CEO do Rock in Rio; Nyvi Estephan, Apresentadora e streamer; Eva Lazarin, CEO e fundadora da Benkyou; Débora Garofalo, Coordenadora do Centro de Inovação da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo; Ricardo Cappra, Chief Data Scientist do Cappra Lab; Flávia Gamonar, Autora e instrutora oficial LinkedIn Learning; entre outros. Além destes nomes, diversas personalidades do jornalismo e do entretenimento da Rede Globo participaram da programação.

Tonico Novaes, CEO da Campus Party no Brasil

De acordo com o Tonico Novaes, CEO da Campus Party no Brasil, a edição digital foi um sucesso ao cumprir seu objetivo de permitir a conexão de pessoas e ideias em várias partes do Brasil e da América Latina que contribuirão para transformar o futuro da sociedade, sobretudo do ponto de vista da inclusão digital e social. “Pela primeira vez, uma nova geração está ensinando a seus pais e avós, que cultura e propósito valem mais do que ganhos de capital. Saio dessa edição digital da Campus Party extremamente satisfeito por ter contribuído para essa revolução em que uma parcela significativa dos jovens em várias partes do mundo, incluindo o Brasil, se mostra plenamente voltada para pensar e desenvolver soluções que ficarão de legado para a sociedade”.

Abilio Diniz, um dos maiores empresários do país, destacou a importância de compartilhar conhecimento em um evento como a Campus Party. “Adoro apreender e compartilhar. O mundo, hoje, caminha em velocidade extraordinária. O mercado valoriza a inovação e a tecnologia. É essencial estar no digital e ter um diferencial em relação à concorrência”. Para Maitê Lourenço, CEO e fundadora da BlackRocks Startups, é fundamental esse espaço de fala e inclusão social. Ela destacou “Queremos cada vez mais potencializar negócios que possibilitem iniciativas e ações voltadas para a população negra”.

Plataforma Campus Verso

Uma das grandes novidades da segunda edição digital foi o Campus Verso, uma plataforma com modelagem em 3D de alguns ambientes da Campus Party física. O marketplace de EAD gameficado, que foi desenvolvido em parceria com a Benkyou (da CEO Eva Lazarim), foi lançado com a transmissão do festival e agora fica ativo e disponível com conteúdos gratuitos e cursos ministrados por parceiros (universidades, Institutos Federais, empresas de cursos e etc). A proposta é que, em breve, os campuseires também possam colocar seus cursos a venda na interface.

Segundo Ricardo Queiroz, Head de Inovação da Campus Party, a expectativa agora é transformar a plataforma em um hub para produtores de conteúdo e conectar cada vez (mais) quem quer aprender.

O projeto que visa difundir o uso da tecnologia e promover a inclusão social, por meio da criação e montagem de laboratórios de robótica para jovens e adolescentes moradores de comunidades carentes, realizou na Campus Party Digital diversas palestras com autoridades, representantes institucionais e integrantes da equipe.

Francesco Farruggia, presidente do Instituto Campus Party e idealizador da iniciativa, aproveitou a novidade para anunciar a abertura de oito novos laboratórios no Estado do Rio de Janeiro. “Estamos muito felizes de conseguir chegar ao Estado do Rio levando esse projeto que garante aos jovens carentes novas possibilidades de vida com o uso da tecnologia que hoje é tão presente em nossas vidas”, explica.

Além destes, o projeto já possui instalações no Distrito Federal, Santa Catarina, Rio Grande do Norte e Bahia. E outros em fase de implantação no Amazonas e no Rio Grande do Sul. “Nossa expectativa é implementar até 10 mil laboratórios, impactando adolescentes de todo o Brasil por meio da tecnologia”, explica Farruggia.

Demoday

Em parceria com a Prefeitura de São Paulo, a CP Digital sediou um Demoday para facilitar a captação de investimento para as startups, com isenção de taxa na captação de até R$500 mil, na plataforma Captable. Cada startup competidora teve 3 minutos para apresentar seu projeto e 5 minutos para interagir com os investidores e representantes de organizações, como a DOMO Invest, Astella Investimentos, Porto Digital, Órbi Conecta e Sai do Papel.

A startup vencedora foi a People Club, que ganhará um stand na próxima Campus Party presencial.

Hackathons

Esta edição contou com dois hackathons que juntos tiveram 290 inscritos. Um com o apoio do Distrito Federal e o outro com a parceria do Governo de Goiás. O projeto vencedor de cada desafio participará do programa de aceleração, de 5 semanas, da Sai do Papel (saidopapel.com.br). Além de ter ganho ingresso para próxima Campus Party, com direito a barraca, R$ 2.500 em dinheiro e R$ 1.000 para compras no iFood.

No desafio de Brasília, o foco foi a retomada da economia, cujo objetivo foi criar alternativas de renda para quem perdeu durante a pandemia. A projeto vencedor foi o SICOOK.

Já o desafio de Goiás foi direcionado para a criação de soluções para o turismo, com olhar especial para ecoturismo, e o projeto vencedor foi o Strike.

Comunidade 360 e Maratonas de Negócios by Sebrae

Durante a CP Digital, o Sebrae apresentou o Startup 360, um programa voltado para a apresentação de empresas em estágio embrionário. Além disso, o Sebrae realizou uma maratona de negócios com foco em empresas que ainda se encontram na fase de ideação. Essa maratona consistiu em uma série de capacitações para preparar as equipes em diversas temáticas relacionadas ao empreendedorismo e inovação.

Liga de eSports

A Campus Party reuniu a Liga dos Surdos, Wakanda Streamers, Afrogames e Brazilians Against Time (BRAT) para a realização de campeonatos e fóruns com transmissões ao vivo. As competições bateram recorde de mais de 3 mil pessoas simultâneas e arrecadaram mais de 3 mil reais em doações para o Graac.

O objetivo foi dar espaço e voz para gamers e comunidades do Brasil, em um ambiente de valorização e engajamento. “Esse tipo de interconexão transcende o evento e abre possibilidades para uma série de novas ações em conjunto. Eu aposto que vamos conseguir”, explica Ronaldo Geraidine, responsável por games e eSports da Campus Party Digital.

Capture the Flag da Clearsale

Maratona de segurança, na qual os participantes foram incumbidos de quebrar sistemas, utilizando conhecimentos em linguagens de programação e data science. Os seis desafios aconteceram dentro da plataforma e-Flag, ambiente que permite hackeamento. Os três primeiros lugares foram para as equipes: Menus, Ganesh e Chinchila, que ganharam respectivamente: 5 mil, 3 mil e 2 mil reais.

Campus Party presencial

A edição de São Paulo da Campus Party é um dos 30 eventos-modelo anunciados pelo Governo do Estado de São Paulo para a retomada dos eventos nas áreas de economia criativa, negócios, lazer, esportes e turismo. A CP está programada para acontecer entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro, no Centro de Eventos do Anhembi.

“Pensar em eventos nos próximos anos, como sempre aconteceu, não faz mais parte da nossa filosofia. Por isso, nós da Campus Party, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo, temos conversado bastante para que a retomada em 2021 seja possível, dentro de novos protocolos e com novas experiências hibridas, no metaverso omnichannel. Estamos há mais de um ano repensando o novo modelo de experiências para os campuseires no novo milênio”, diz Tonico Novaes.

Segundo o governador João Doria, o objetivo é criar um planejamento seguro, responsável e baseado na ciência com o apoio do setor privado. “Com a melhoria dos indicadores da pandemia, vamos dar um novo passo na retomada econômica no Estado de São Paulo e vamos iniciar o acompanhamento de 30 eventos nas áreas de cultura, negócios, lazer, esportes e turismo. Os eventos serão realizados com testagem obrigatória e pessoas vacinadas, além de manter rígidos protocolos sanitários para segurança, controle e monitoramento dos participantes.”

