Microsoft e Apple: as novidades do último mês no meio tecnológico

O avanço constante da tecnologia faz com que diariamente surjam novas funcionalidades, equipamentos e, consequentemente, notícias na área.

Desde o início do ano passado, muito se falou sobre tecnologia e acessibilidade devido ao avanço da pandemia de coronavírus, que forçou as aulas a migrarem para um sistema remoto e forçou os trabalhadores a se adaptarem ao modelo home office.

Nestes dois anos, ficou mais aparente do que nunca que o uso da Internet de de aparelhos tecnológicos são nossos aliados no dia-a-dia e estão cada vez mais presentes na nossa vida.

Hoje em dia, o uso da Internet, por exemplo, vai muito mais além do que apenas para saber como fazer um sumário no Word incrível para o seu trabalho. As pessoas usam das tecnologias para as mais variadas e diversas funções.

Com este panorama em mente, na reportagem de hoje iremos ver juntos algumas das notícias mais relevantes no campo da tecnologia, de acordo com a plataforma Tec Mundo.

As primeiras impressões do novo iPhone 13

Uma das notícias que mais balançou o mundo dos aficionados por tecnologia foi o anúncio realizado pela Apple, no último dia 14, do mais novo modelo do iPhone.

Segundo plataformas estrangeiras especializadas em análises, como o site The Verge, o CNET e o Engadget, o iPhone 13 traz melhorias significativas em pontos como por exemplo:

Duração da bateria

Tela OLED

Sistema de câmeras

Contudo, a plataforma Engadget ainda afirma que o novo iPhone 13 poderia muito bem ser batizado de iPhone 12s, visto que as mudanças de uma versão para a outra não foram tão significativas assim, a ponto de representar o avanço de um modelo para o outro.

Os testes de bateria realizados em todos os modelos do iPhone 13 (o Mini, o Max e o Pro) apontam para uma duração de cerca de 2 horas e meia maior do que a do iPhone 12.

Como conclusão das análises das três plataformas, o iPhone 13 não oferece recursos o suficiente para atrair novos compradores, que poderão optar por versões mais antigas e mais baratas para migrar para o iOS.

Contudo, o modelo novo da Apple apresenta algumas melhorias significativas em relação ao seu antecessor!

A nova linha de produtos da Microsoft

Outra gigante que anunciou novidades em seus produtos foi a Microsoft, que através de evento realizado na quarta-feira (22/09) anunciou sua nova linha de produtos para o Windows 11, a Surface.

A maior parte dos produtos anunciados pela gigante da tecnologia chegará ao Brasil juntamente com o lançamento do Windows 11, no dia 5 de outubro!

No entanto, para já se preparar para o que vem por aí, vamos ver quais foram os produtos da nova linha anunciada pela Microsoft.

Surface Pro 8

O primeiro dos produtos anunciados para a linha Surface foi o Surface Pro 8. O tablet dois em um da Microsoft possui tela de 120Hz, processadores Intel de décima primeira geração e também conta, claro, com o Windows 11.

Além disso o Tablet possui bateria com duração de aproximadamente 16 horas e conta também com 32 GB de memória RAM.

Surface Duo 2

A Microsoft apresentou também no evento seu novo celular de duas telas, o Surface Duo 2, que contará com conexão 5G.

Contudo, diferentemente dos outros modelos de celular com duas telas do mercado, a Microsoft dispensa as telas flexíveis e aposta em duas telas unidas por uma dobradiça.

Surface Go 3

O Modelo Go 3 da linha Surface também é um tablet, porém é destinado ao público infantil, apresentando mais facilidade para o uso.

O tablet também contará com o Windows 11 e fora isso, possui um aplicativo especial voltado para o gerenciamento ao acesso de crianças.

Laptop Studio

Por fim, além dos periféricos que foram apresentados pela Microsoft, temos o Laptop Studio, um notebook que possui um sistema de angulação de tela, permitindo que o usuário recline a tela de seu aparelho.

Graças a este mecanismo, o Laptop Studio pode ser utilizado de três maneiras distintas:

Como notebook convencional Stage Tablet

O modo Stage representa uma inclinação de tela de 45 graus, permitindo que o usuário assista a filmes, séries e outras mídias de maneira mais confortável.

Considerações finais

O último mês foi agitado para os aficionados por tecnologia, tendo lançamentos de diversas novidades de gigantes da tecnologia, como a Apple e a Microsoft, mostrando que o desenvolvimento tecnológico segue a todo vapor, mesmo durante a pandemia!