Iberostar reabre seu primeiro hotel no Brasil

A Iberostar continua avançando com seu cronograma escalonado de aberturas de seus hotéis e reabrirá seu complexo da Praia do Forte no Brasil para clientes a partir de 3 de setembro, começando pelo Iberostar Selection Praia do Forte. A escalada iniciada em Maiorca (Espanha), em junho, permitiu à rede receber os primeiros clientes locais e internacionais e colocar em prática os novos protocolos e medidas de segurança e higiene que desenvolveu em conjunto com o seu Conselho Assessor Médico (CAM). Após essa primeira inauguração, a Iberostar está gradualmente retomando a atividade de seus hotéis em todo o mundo. Na Europa e no Mediterrâneo, a empresa está presente em Montenegro, Grécia, Portugal, Marrocos e Tunísia, além de Espanha; e na América, hotéis foram abertos em Cuba; cinco em Cancún, Riviera Maya e Riviera Nayarit (México); um na Jamaica e um na República Dominicana.

Além disso, a rede está lançando o Iberostar Extra Care, seguro viagem com cobertura médica, gratuito para os seus clientes, agora disponível para reservas efetuadas nos canais próprios da empresa (iberostar.com e call center) em qualquer um de seus mais de 100 hotéis.

No Brasil, a Iberostar reabrirá seu complexo Praia do Forte no dia 3 de setembro, a partir do Iberostar Selection Praia do Forte. O complexo está localizado à beira-mar na Praia do Forte, um dos principais exemplos de turismo ecológico do mundo que abriga cinco das espécies ameaçadas de extinção de tartarugas marinhas. O Iberostar neste hotel, como parte do seu modelo de turismo responsável, não só dispõe de gastronomia local, 5 piscinas para relaxar, um SPA e um campo de golfe, mas também aproveitou a sua localização para desenvolver um projecto de proteção dessas tartarugas. Um projeto em que seus clientes participam como parte de sua visão de longo prazo para reconstruir um setor de turismo mais responsável, sustentável e resiliente

A rede hoteleira segue a reabertura escalonada de seus estabelecimentos e espera aumentar o número de hotéis em operação com base na reabertura das fronteiras e na reativação da demanda e conectividade aérea. A Iberostar analisa atentamente as diretrizes e regulamentações sanitárias de cada país onde opera, e está em contato permanente com os principais parceiros de cada destino para reativar mercados e destinos de acordo com a evolução da pandemia.

Medidas de segurança no novo cenário

Junto com seu Conselho Assessor Médico (CAM), que conta com especialistas em saúde pública, segurança sanitária, virologia e epidemiologia, a empresa de Maiorca projetou mais de 300 medidas de segurança sanitária, que estão englobadas nos quatro princípios de How We Care: ambiente seguro, padrões de higiene, espaço social e experiência inovadora. Todos eles foram concebidos mantendo o compromisso da empresa com as políticas de circularidade que promove através do seu movimento Wave of Change para a proteção do meio ambiente e dos oceanos. O objetivo fundamental da implementação dessas medidas é inovar em saúde e segurança para criar resiliência a longo prazo, oferecendo uma excelente experiência.

Ainda em linha com a iniciativa How We Care está o lançamento do seguro viagem Iberostar Extra Care. Esse novo serviço, que se aplica de forma automática e gratuita no momento da reserva pelos seus canais diretos, tem três vantagens fundamentais: assistência médica e cirúrgica ao segurado, se necessário; a prorrogação da estada, cobrindo as despesas do segurado e de seu acompanhante em caso de necessidade de prorrogação por motivo de doença ou acidente; bem como repatriação por motivos médicos.

Iberostar Extra Care é uma iniciativa desenvolvida pelo Grupo Iberostar e Aon (cujos serviços serão prestados pelas empresas Europ Assistance e Open Health), e entra em vigor desde o momento do check-out do cliente até ao momento do check out. Inclui, entre outros serviços: despesas médicas incorridas em caso de doença ou acidente (incluindo Covid-19) até 40.000 euros; extensão da permanência no hotel do acompanhante devido à internação do segurado (inclusive Covid-19); repatriamento; transferência médica de doentes e feridos; transferência de emergência para hospital; despesas odontológicas de emergência; serviços de orientação médica, despesas com a permanência do acompanhante na clínica ou envio de médico ao hotel.

Além disso, a Iberostar avança no cumprimento de seus padrões ambientais e sociais, conquistando a certificação EarthCheck Silver para todos os seus hotéis na República Dominicana, México, Jamaica e Brasil. A conquista, que inclui 23 de seus hotéis na América, reforça o caminho percorrido pela empresa para continuar trabalhando por um turismo mais responsável. Para obter esta certificação, cada hotel passou por um exaustivo processo de verificação externa para credenciar suas práticas sustentáveis em áreas-chave como: compromisso social, gestão de recursos, emissões de gases de efeito estufa, eficiência energética, gestão de resíduos e outras, que reforçam a melhoria contínua e o caminho percorrido para um modelo de turismo responsável.

O retorno do Grupo Iberostar transforma a experiência e aprendizado da Covid-19 em uma oportunidade para reconstruir um setor turístico mais responsável e sustentável. A empresa maiorquina colabora, para tal, com instituições como a Organização Mundial do Turismo, o Fórum Econômico Mundial e One Planet, entre outras, sendo a principal empresa de turismo espanhola envolvida neste processo.

O Grupo Iberostar é uma empresa multinacional espanhola 100% familiar, com mais de 60 anos de história. Iberostar Hotels & Resorts é o seu core business, com uma carteira de mais de 120 hotéis de 4 e 5 estrelas em 19 países e uma equipa humana de mais de 34.000 colaboradores. Consolidamos a qualidade através da inovação e renovação do nosso produto, através de conceitos que promovem uma autêntica cultura de bem-estar pessoal e propomos uma gastronomia saudável que valoriza os produtos locais.

Iberostar lidera com propósito e se destaca como referência em turismo responsável. Seu compromisso com o meio ambiente e os oceanos foi consolidado por meio do movimento Wave of Change, que foi lançado em 2017 e possui três linhas de ação: eliminação de plásticos de único usos, consumo responsável de peixes e saúde costeira.