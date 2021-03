Com conceito clássico, Gramado Parks inaugura novo hotel na Serra Gaúcha

Bella Gramado se destaca pela sua elegância e conforto em cada detalhe, ressaltando as origens germânicas

Dando continuidade ao seu plano de expansão, a Gramado Parks Hospitalidade e Entretenimento acaba de inaugurar o Bella Gramado, um hotel com conceito clássico e inspirado na arquitetura bávara. Já em operação, o empreendimento teve investimento de R$ 121 milhões e conta com 261 apartamentos e uma equipe de 85 funcionários treinados na melhor tradição gramadense do bem servir.

Honrando e valorizando as raízes germânicas da cidade, o Bella Gramado foi construído no mesmo lugar que já foi cenário do Café Colonial Bela Vista, pioneiro no Brasil, e faz uma homenagem à sua história de sucesso. Foram mantidos no projeto arquitetônico a simbólica roda d’água e os fornos originais do Café, ainda em funcionamento, que conferem à nova recepção do Bella Gramado um ar de tradição e sofisticação.

Bella Gramado-Foto: Sérgio Vergara/Divulgação

Bella Gramado

Voltado para famílias, em especial aquelas que apreciam a arquitetura da região, o Bella Gramado prima pelo requinte e elegância em todos os detalhes, passando pela escolha de cores, tecidos e acabamentos até o bem cuidado paisagismo, tudo alinhado à tradição local.

Mesclando espaços de trabalho e lazer, o novo hotel conta com estrutura completa. O restaurante próprio traz opções inspiradas em pratos típicos germânicos, criados por chefs renomados, enquanto o café-bar produz fornadas especiais de pão caseiro e cuca, que perfumam o ambiente e são uma experiência irresistível ao paladar. Uma sala de cinema – exclusiva para hóspedes – exibe de filmes clássicos a desenhos animados; o espaço kids tem brinquedos, atividades lúdicas e até uma “fazendinha” para reforçar as raízes coloniais. Piscina aquecida, spa com banheiras de hidromassagem, ofurôs, sauna seca, academia, sala de jogos e espaço cyber completam a oferta.

O Bella Gramado, assim como o Exclusive, hotel também recém-inaugurado pela Gramado Parks, foi construído seguindo as premissas do Green Building para obter a certificação LEED, que verifica esforços sustentáveis do empreendimento.

O presidente da Gramado Parks, Anderson Caliari, reforça o posicionamento da marca. “Estamos realmente felizes em inaugurar mais um empreendimento na Serra Gaúcha. O Bella Gramado é a nossa homenagem à Gramado e toda sua riqueza histórica colonial. O Café Bela Vista e sua história de tradição também nos inspirou a pensar em cada detalhe do Bella Gramado. Imaginamos esse hotel como um espaço ideal para que as famílias possam relaxar e desfrutar do jeito gramadense de bem receber”, afirma.

O Bella Gramado by Gramado Parks fica localizado na Av. das Hortênsias, 4665.

Gramado Parks

Fundada em Gramado, na Serra Gaúcha, a Gramado Parks atua no segmento de hospitalidade e entretenimento. A holding é responsável pelo desenvolvimento de projetos como o Snowland em Gramado, primeiro e único parque de neve indoor do país, Rio Star, roda-gigante no Rio de Janeiro, Wyndham Gramado Termas Resort Spa, Exclusive Gramado by Gramado Parks, Bella Gramado by Gramado Parks, além de salas comerciais do conceito de multipropriedade no Rio de Janeiro, Gramado e Foz do Iguaçu.



Outros empreendimentos estão em construção nas cidades de Foz do Iguaçu/PR e Tamandaré/PE, Praia dos Carneiros, todos mesclando um espírito inovador com a tradição de receber bem, característica marcante do povo gramadense.



Com 1.500 funcionários, sede em Gramado e filial em São Paulo, a Gramado Parks é presidida pelo executivo Anderson Caliari, da família criadora do famoso Café Colonial Bela Vista, fundado em 1972, em Gramado.