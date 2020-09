Rede de hotéis OYO conquista selo mundial de segurança e higiene do WTTC

Conselho Mundial de Viagens e Turismo reconheceu protocolos da rede hoteleira em toda América com o programa de Limpeza Certificada

A OYO Hotels recebeu o selo “Safe Travels” ou “Viagem Segura”, concedido pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), por cumprir os protocolos de prevenção e medidas sanitárias estabelecidos pela organização. A certificação garante que os hóspedes reconheçam as empresas que adotam as normas globais padronizadas, garantindo estadias mais seguras para todos os viajantes.

Maribel Rodríguez, vice-presidente do WTTC

“A maior prioridade para o WTTC é ajudar a restaurar a confiança dos viajantes, bem como retomar viagens e turismo de uma forma segura e responsável”, diz Maribel Rodríguez, vice-presidente do WTTC.

OYO Hotels

“A OYO vem se adaptando todos os dias, mundialmente, para continuar reinventando a hospitalidade e se adequar aos novos padrões. Estamos focados em receber nossos hóspedes em espaços ainda mais limpos, acessíveis, seguros e confiáveis, além de manter também o bem-estar e segurança de nosso parceiros hoteleiros. O novo normal exige muita responsabilidade e cuidado. Nossa preocupação é a retomada do turismo nos mais de 40 grupos de cidades do Brasil, onde atuamos em benefício da recuperação econômica e do turismo local”, afirma Eduardo Zucareli, vice-presidente de operações da OYO Brasil.

“Selo de Limpeza Certificada”

O programa “Selo de Limpeza Certificada” da OYO foi desenvolvido de acordo com as diretrizes estabelecidas por organizações nacionais e internacionais, como a Organização Mundial da Saúde, os Centros de Controle Prevenção de Doenças e o Ministério da Saúde do Brasil entre outros. Os protocolos de limpeza foram reforçados, assim como o treinamento para os parceiros e implementação de medidas adicionais de prevenção.

Os novos procedimentos incluem melhorias nos processos de limpeza e desinfecção, disponibilização de álcool em gel 70% nas áreas comuns, proteção dos funcionários com máscaras, controle de capacidade de ocupação e adoção de distâncias de segurança, além serviço de quarto intensificados para reduzir a interação social nos restaurantes. A OYO também tem incentivado procedimentos para check-in e check-out com mínimo contato, e a utilização de pré-pagamento utilizando o aplicativo ou outros canais de vendas.

“Enquanto lideramos o processo de recuperação da hotelaria independente no Brasil, garantimos que o selo “Safe Travels”, juntamente com o selo de Limpeza Certificada da OYO, ofereça aos nossos hóspedes a confiança necessária para voltarem a viajar à medida que se sintam mais confortáveis.”, conclui Zucareli.



OYO Hotels and Homes

Criada em 2013, a OYO Hotels & Homes é uma startup de hospitalidade considerada atualmente a principal rede de hotéis, residências e espaços do mundo. O portfólio da empresa, que representa mais de 43.000 propriedades e já ultrapassou a marca de 1 milhão de quartos, combina imóveis totalmente remodelados e padrões de qualidade OYO. Além disso, traz a sua própria tecnologia baseada em inteligência artificial para hotéis independentes em todo o mundo, para um melhor gerenciamento de receita, permitindo que eles tenham sucesso nesse mercado bastante competitivo. A OYO opera em mais de 800 cidades e em 80 países, incluindo EUA, Brasil, Europa, México, Reino Unido, Índia, Oriente Médio, Sudeste Asiático e Japão. Para mais informações, visite www.oyorooms.com.br



OYO HOTELS

WTTC

O World Travel & Tourism Council (WTTC) é a autoridade global na contribuição econômica e social do setor de Viagens e Turismo. Promove o crescimento sustentável do setor de Viagens e Turismo, trabalhando com governos e entidades internacionais para criar empregos, impulsionar exportações e gerar prosperidade. Junto com a Oxford Economics, a WTTC produz uma pesquisa anual que mostra o setor de Viagens e Turismo como um dos maiores do mundo, apoiando 330 milhões de empregos e gerando 10.3% do GDP global em 2019.