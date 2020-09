Novos tempos exigem diferencial das operadoras aos produtos de turismo

Criar um bom roteiro, descobrir um destino incrível, ter parceria com bons hotéis e contratar guias responsáveis é o que se espera de uma operadora, mas como esses quesitos são obrigatórios, o “mais” tem feito a grande diferença.

Nesse momento de quase pós pandemia pelo qual o mundo está passando, alguns valores se tornaram imprescindíveis para os negócios, como as questões ambientais, sociais e éticas. Valores sempre necessários, mas fundamentais nesses novos tempos.

No mercado, vê-se ainda ofertas adaptadas para os novos bolsos, mas sem se arquitetar aos três pilares.

BRAZTOA

A própria BRAZTOA (Associação Brasileira das Operadoras de Turismo), sempre foi grande incentivadora de ações como sustentabilidade, entre outras.

Algumas operadoras se destacam por agregar aos seus produtos o diferencial, como é o exemplo da Roraima Adventures, conhecida pelas expedições ao Monte Roraima, Rota 174, entre outros produtos; e que abriu em seu escritório um ponto de venda para as cestarias produzidas pelas mulheres indígenas Yanomami, além de capacitar e contratar guias das comunidades carentes do entorno de Boa Vista e realizar ações de limpeza de áreas do Parque Nacional do Monte Roraima.

Nesse período de retomada, já é possível verificar uma separação espontânea do tal “joio do trigo”. Grupos em WhatsApp se formam para discussões sobre sustentabilidade, ética e responsabilidade no turismo.

Talvez o consumidor final nem chegue a tomar conhecimento das ações realizadas, mas essa “cultura” passa a ser tão arraigada na visão dos colaboradores, que o discurso na hora da venda e no pós-venda se torna diferenciado, onde de verdade, o cliente é quem importa.

Segundo o diretor da empresa, Magno Souza a Roraima Adventures mantém seu compromisso com as boas práticas do turismo, em todos os aspectos: comerciais, administrativos, operacionais.

“E nestes tempos de preparo para a retomada das atividades, redobramos nossos cuidados com todos os nossos procedimentos relativos aos cuidados básicos, sobretudo, na prevenção ao COVID-19. E desta maneira, oferecendo viagens inesquecíveis, longe das aglomerações, em lugares de natureza limpa, pura e exuberante, onde poucos aventureiros estarão. São atividades para todos. Mostraremos rotas que se desviam do turismo tradicional, revelando atividades que oferecem novas experiências e um contato consciente com a natureza em sua forma mais primitiva e pura”, afirma.

O objetivo maior é oferecer viagens que transformem a vida das pessoas através de experiências únicas!

Roraima Adventures

A Roraima Adventures é uma das principais operadoras de turismo da região amazônica e a maior de Roraima. Nesses quase 18 anos de operações, já levou para esse belo destino mais de 7 mil turistas de praticamente todos os Estados brasileiros, e dos mais variados países, como Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra, Argentina e Chile.

A empresa é dirigida pelo experiente Magno Souza, 58, administrador de empresas, que se especializou no turismo ecológico, de natureza e de aventura.

Mais informações e reservas: www.roraimaadventures.com.br ou (95) 3624-9611

