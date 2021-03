WK Design Hotel apresenta nova gerente de vendas

O WK Design Hotel, inaugurado no final de 2020 e que vem atraindo clientes de todas as regiões do Brasil, localizado em uma das regiões mais nobres de Florianópolis, de frente para o mar, trouxe para a cidade o que há de mais moderno para a rede hoteleira e entretenimento corporativo.

Florianópolis

Aliado a isso, a empresa vem investindo em seu corpo colaborativo e anuncia a chegada de Roberta Osório, assumindo a gerência comercial do hotel. Com mais de 20 anos de experiência no mercado corporativo, ela chega a Florianópolis com projetos para alavancar ainda mais a imagem e os negócios corporativos.

Para Roberta, em conjunto com toda a equipe, posicionar o WK Design como um hotel de referência e qualidade em Florianópolis, com todas as ferramentas necessárias com estrutura e serviços é primordial.

A nova executiva foi alçada de São Paulo, onde, nos últimos anos atuou no segmento MICE (Meetings, Incentives, Conference, Events) da rede Hilton, focada no mercado paulista. Roberta também tem em sua história a passagem por um dos maiores resorts do país, o Royal Palm Plaza Resort Campinas, quando teve seu foco no desenvolvimento comercial do equipamento para eventos corporativos e de lazer. Ainda no seu currículo, o Gran Meliá WTC São Paulo, atualmente Sheraton São Paulo, e na Rede Accor.

A nova gerente comercial é formada em Turismo, com ênfase em hotelaria, formação de Gestão de Viagens e Eventos Corporativos pela Academia de Viagens Corporativas e pós-graduada em Gestão de Negócios e Serviços. “Trago para Florianópolis, cidade que nos últimos 10 dias muito bem me acolheu, a expertise de mais de 20 anos no segmento de turismo e hotelaria, voltada para o olhar da valorização dos detalhes e o relacionamento com a comunidade”, comenta.

WK Design Hotel

O WK Design Hotel conta com 13 m² divididos em 16 pavimentos e mais dois subsolos de garagem, 170 quartos e seis espaços para eventos, tudo com uma arquitetura cosmopolita e arrojada, mesclando madeira e vidro. Nos quartos, os clientes encontram um padrão de qualidade superior com mobiliário moderno e serviços especializados, oferecendo um diferencial para os hóspedes, além de bem-estar e conforto, 24 horas por dia.

Para negócios e eventos corporativos que comportem até 330 pessoas, o WK Design Hotel é equipado com um moderno centro de convenções e restaurante no térreo de frente para o mar, lobby café e bar aberto ao público, academia com aparelhos de última geração, além de uma piscina no ático, com vista panorâmica para a cidade.