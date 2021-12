HyperX monta guia prático para interessados em se tornar podcasters profissionais

Sucesso recente dos programas de áudio se reflete em mais de 2 milhões de podcasts disponíveis atualmente; com infinitas possibilidades de temas e abordagens, formato tende a crescer ainda mais

A produção e o consumo de podcasts cresceu exponencialmente nos últimos anos, proporcionando a milhões de ouvintes de todo o mundo uma forma de entretenimento simples, prática e variada, que pode ser facilmente inserida na rotina. O sucesso do formato é tão grande que, segundo o estudo Podcast Insights 2021, atualmente, existem mais de 2 milhões de programas ativos e 48 milhões de episódios disponíveis nas diferentes plataformas. De olho neste segmento e com produtos que podem ser um grande diferencial de qualidade para os podcasters, a HyperX preparou um guia com dicas para quem deseja criar um programa com qualidade profissional.



Definir o objetivo do podcast é fundamental

O primeiro passo para oferecer um bom conteúdo é definir os objetivos do podcast, o público-alvo e o tipo de conteúdo / mensagem que se quer passar, e de que forma isso será feito. Manter esta missão em mente o tempo todo e criar uma identidade são pontos cruciais para que o podcast seja, de fato, atraente para seus potenciais ouvintes.



O tema vai definir o público

Embora já exista uma imensa variedade de gêneros entre os podcasts, sempre há espaço para novos conteúdos, e escolher o tema chave que pautará os episódios é essencial. A definição de um assunto principal, naturalmente, refletirá no público que o podcast irá atingir e criará uma identidade para que o programa seja, de fato, relevante para as pessoas que o acompanham.



Programação e atenção aos detalhes

Organizar as agendas, os dias de gravação, a edição e o horário de lançamento de cada novo episódio criam expectativa e vínculo com o público. É uma maneira simples e prática de fidelizar os ouvintes e manter o programa atualizado com novos conteúdos. Cada detalhe conta, e quanto mais os ouvintes entenderem a programação de postagens, melhor tende a ser o engajamento.



Uma estrutura clara dará naturalidade e ritmo ao conteúdo

Ainda que o podcast tenha um perfil descontraído e dinâmica de bate-papo, um roteiro bem estruturado será um diferencial para manter a ordem e o controle dos pontos abordados a cada episódio, além de ajudar os participantes a falarem com mais naturalidade durante a gravação. Expressar as ideias com clareza, se aprofundar em determinados assuntos de maior interesse e não se perder com o tempo de gravação vão tornar o podcast uma experiência muito mais agradável para os ouvintes.



Cuidado especial com a parte técnica

