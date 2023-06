Como mudar palavras do texto IA para tornar o conteúdo único?

O texto gerado por IA semelhante ao humano não é mais um sonho. Os avanços na inteligência artificial possibilitaram que ferramentas como ChatGPT e BingAI criem conteúdo que pareça natural… como se um humano o tivesse escrito.

Os escritores começaram a usar essas ferramentas para criar conteúdo em massa, mas não demorou muito para que começassem a ser criticados por isso. Isso porque o conteúdo gerado por IA ainda não está no nível em que podemos confiar nele cegamente. Os geradores de texto que utilizam IA às vezes cometem o erro de fornecer fatos falsos.

Além disso, eles têm o problema de não serem empáticos e criativos o suficiente. Portanto, devido a esses problemas, as pessoas não gostam que seu conteúdo seja gerado por IA.

O que são detectores de texto de IA?

Para combater o uso de conteúdo gerado por IA, novas ferramentas chamadas detectores de texto de IA foram desenvolvidas. São ferramentas que podem descobrir se um determinado conteúdo foi escrito por um humano ou por uma IA.

Com essas ferramentas, torna-se muito trivial descobrir se alguém criou o conteúdo com a ajuda de IA ou por conta própria. Se alguém tentar passar o conteúdo de IA como seu próprio trabalho, será depreciado por isso. Isso porque é desonesto (assim como o plágio, por sinal).

No entanto, não é errado usar a tecnologia a seu favor, especialmente quando não é ilegal. Portanto, neste artigo, ensinaremos como usar o conteúdo de IA de maneira adequada e ética para impulsionar sua escrita para o próximo nível.

Como mudar texto de IA para tornar o conteúdo exclusivo

Veja como você pode usar o conteúdo de IA tornando-o único, criativo, empático e, o mais importante, com fatos precisos.

· Use um modificador de texto

A primeira coisa que você pode fazer é usar uma ferramenta de modificador de texto. Este é um tipo de ferramenta online que pode mudar palavras do texto. Eles também podem alterar as frases e a estrutura da frase sem alterar o significado. Um mudar texto online pode fazer maravilhas ao tornar o conteúdo mais criativo, empático e claro… único.

A exclusividade é um aspecto importante do conteúdo, pois afeta o envolvimento do leitor e as classificações da SERP. Portanto, os reescritores de texto podem garantir que seu conteúdo não seja, no mínimo, semelhante a qualquer outro trabalho.

Quanto à empatia e à criatividade, bom é que não existe mundo em que um escritor possa criar conteúdo sem ter que fazer algum esforço. As novas palavras e vocabulário usados pela ferramenta podem despertar alguma criatividade no escritor e dar-lhes uma nova ideia. Ao incorporar essas ideias ao texto gerado e reescrito pela IA, eles podem torná-lo realmente bom em termos de qualidade. Isso também alterará o conteúdo o suficiente para que não seja sinalizado por um detector de texto de IA.

·Preencha o trabalho com algumas informações

Mencionamos anteriormente que o conteúdo gerado por IA é famoso por fornecer informações falsas. Isso torna o conteúdo não confiável. Então, o que você pode fazer para tornar seu texto IA único é verificá-lo.

Se os fatos forem verdadeiros, muito bem. Se não forem verdadeiras, precisam ser corrigidas. Além disso, você pode mudar as palavras do texto IA adicionando novas informações você mesmo. Ao fornecer informações valiosas, você elimina uma das principais propriedades do texto gerado por IA: informações incorretas.

Dessa forma, seu texto gerado por IA se tornará único e de alta qualidade.

·Adicione algumas imagens

Essa é outra coisa que o conteúdo gerado por IA não possui. Como a maior parte do conteúdo gerado por IA é criado com geradores de texto, ele não possui imagens. É por isso que é um método excelente e confiável de garantir que seu texto de IA seja alterado para tornar o conteúdo exclusivo.

Simplificando, você só precisa fazer o seguinte:

Adicione imagens relevantes ao conteúdo Forneça um texto alternativo preciso para a imagem Certifique-se de usar imagens livres de direitos autorais



Se você fizer todas essas coisas, nenhum detector de texto IA sinalizará seu conteúdo como gerado por IA. As imagens podem ser uma captura de tela de ferramentas ou podem ser imagens abstratas que de alguma forma se relacionam com o tópico em questão. Por exemplo, se um de seus títulos for sobre gerenciamento de tempo, uma imagem de um relógio será suficiente.

Conclusão

Então, aí está, algumas maneiras pelas quais você pode tornar o texto IA único. Vimos que um modificador de texto pode fazer muito em termos de legibilidade e criatividade, bem como exclusividade. Também vimos que ao anexar informações novas e corretas ao conteúdo e ao adicionar imagens, você pode melhorar o texto da IA. Depois que essas coisas são feitas, o texto AI fica irreconhecível e não é penalizado.