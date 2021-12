Troina faz releitura de pratos sicilianos para público específico e lança neste fim de ano como opção para ceia

A Troina Pizzaria Gourmet e Restaurante especializada em cozinha siciliana em São José dos Campos inova no cardápio e insere novas opções de pratos para quem tem restrições gastronômicas, atendendo a pedidos de clientes. O menu diferenciado poderá ser apreciado inclusive no delivery e está disponível para encomendas para a ceia.



A partir deste do dia 23 de dezembro as novidades são: Pollo Toscano, com filé de frango orgânico ao molho funghi com purê de batata doce é uma opção para quem evita glúten além de uma exclusiva pizza feita na massa de tapioca.



Para quem tem que seguir uma dieta com pouco carboidratos a Troina desenvolveu uma massa de pizza à base de ovos, que chega a lembrar uma omelete. Nesta opção o cliente pode escolher a cobertura que desejar.



Dois pratos tradicionais da Sicília que levam espaguete nessa releitura do chef foram substituídos por espaguete de palmito pupunha no mesmo formato e aspecto. São eles: Maiale Troinense (Carré de Leitão de Leite ao molho roti servido com espaguete de pupunha ao molho funghi) e o Spaghetti Basilicata (espaguete de pupunha com tomate cereja confit e creme de burrata).

Troina Pizza Gourmet e Restaurante-Foto:Gilberto Freitas

Outro prato tradicional da cozinha italiana da Troina que ganhou releitura para atender os vegetarianos foi o nhoque, a novidade é o Gnocchi Cinque Torre que leva batata doce roxa ao molho roquefort e nozes.

“A ideia foi trazer mais sabor para quem passa por alguma restrição alimentar e permitir que se saboreie o melhor da cozinha siciliana, explicou Leonardo, proprietário da Troina Pizzaria Gourmet e Restaurante.

Encomendas para o Fim de Ano

Como as festividades de fim de ano prometem ser em casa, na Troina Pizza Gourmet e Restaurante as opções atendem todos os gostos.Desde uma confraternização mais despojada com as pizzas gourmets e bambinas (pizza em formato de bolas) a algo mais sofisticado com os pratos tradicionais da cozinha siciliana com muita fartura, tempero e molhos.

Neste caso, as encomendas podem ser feitas e o prazo para retirada são:

Para o Natal, até o dia 23 de dezembro, às 23h.

Para o ano novo, até o dia 30 de dezembro, às 23h.

Horário de Atendimento Diferenciado

A Troina estará aberta normalmente nos dias 25 dezembro e 01 de Janeiro a partir das 18h. E estará fechada somente nos dias 24 e 31 de dezembro.

Parceria e Empatia na Retomada

Esta divulgação é uma parceria entre a empresa Solução Textual Assessoria de Comunicação e Troina Pizza Gourmet e Restaurante. A iniciativa da divulgação é da jornalista e empresária de comunicação Renata Vanzeli, que decidiu ajudar os antigos clientes do ramo de bares e restaurantes que tiveram suas atividades paralisadas durante o agravamento da pandemia do coronavírus. E que agora retornam às atividades com novos cardápios e serviços para o fim do ano com muita vontade de trabalhar, movimentar a economia e gerar empregos.

Troina Pizza Gourmet e Restaurante

A Troina abre todos os dias das 18h às 23h.

Reservas pelo whatsapp: (12) 99714-5637

Delivery: (12) 3933-1974.

Avenida Irerê, 60 – Alphaville – São José dos Campos. – tel: (12)3942-7044.