Hotel Intercity Pátio Pinda adota rigorosas medidas de saúde e registra aumento de reservas desde o início de julho

Local conta com padrão de higienização hospitalar para garantir a segurança sanitária dos hóspedes; 80% das reservas estão ligadas ao público corporativo

Desde a edição do decreto municipal 5.812, de 28 de junho, que regulamentou a reabertura dos serviços de hospedagem em Pindamonhangaba, o Hotel Intercity Pátio Pinda tem registrado um aumento no índice de reservas, sendo que 80% das procuras estão ligadas ao público corporativo. Para garantir a retomada das atividades com alto padrão de segurança de saúde e sanitária dos hóspedes, o Intercity aplicou uma série de medidas que seguem níveis de higienização hospitalar, seguindo todos os protocolos da OMS (Organização Mundial da Saúde) e com o acompanhamento do médico infectologista Dr. Claudio Stadnik.

No hotel estão disponibilizados em todas as áreas comuns totens de álcool em gel 70%, além de frascos individuais para os hóspedes; foram instaladas ainda placas de orientação e informação, e os buffets de café da manhã, almoço e jantar foram substituídos por serviço a la carte ou lunch box. As instalações contam ainda com purificadores de ar com tecnologia da célula foto hidroionizante (PHI), que produz um oxidante eficaz na eliminação de fungos, bactérias, vírus e micróbios. Além das medidas de infraestrutura, toda a equipe do hotel foi capacitada para a nova dinâmica de atendimento e os cuidados necessários.

Segundo o Gerente Geral do Intercity Pátio Pinda, Edmilson Pereira, o alto investimento feito pela rede em suas unidades garante uma reabertura segura. “Desenvolvemos um plano de retomada altamente compromissado com a saúde dos hóspedes e dos nossos colaboradores, pensando em cada detalhe. O café da manhã hoje funciona somente no sistema a la carte, sendo que cada item, como frutas e frios, vem protegido por papel filme e cada pão individualmente embalado à vácuo”, destaca Edmilson. “Todas as medidas foram adotadas e são periodicamente acompanhadas com a consultoria infectologista Dr. Claudio Stadnik.”

Mais adaptações e sustentabilidade

Aliando a tecnologia à comodidade dos clientes, o Intercity Pátio Pinda também tomou outras medidas que, além das prevenções de saúde, tornam-se aliadas da sustentabilidade, como a eliminação de todos os impressos dos apartamentos, como cardápios e displays – ação que minimiza a possibilidade de contaminação, além da redução nos impactos ambientais. A rede ainda vai lançar o aplicativo “ORANGE”, com a finalidade de facilitar aos hóspedes ações como reserva, pré-check in, check out e consultas de serviços, entre outros. “Todas essas medidas são adotadas com foco na satisfação e comodidade dos nossos hóspedes”, finaliza Edmilson.