Golden Tulip Macaé abraça a campanha “Mais Rio por Menos”

O hotel Golden Tulip Macaé, da rede Louvre Hotels Group – Brazil, aderiu à campanha “Mais Rio por Menos”. A iniciativa, que estará em vigor entre 16 e 30 de outubro de 2020, concederá descontos e vantagens exclusivos de 30% para turistas que residam fora do estado do Rio de Janeiro. O objetivo é celebrar o turismo da cidade maravilhosa e outros destinos do estado, além de estimular o setor na retomada econômica das atividades em contexto de pandemia de Covid-19. Para participar, é necessária apresentação de comprovante de residência em seu nome e um documento de identificação pessoal.

Com o apoio da ABIH-RJ e Hotéis Rio, a campanha idealizada pelo publicitário Roberto Medina envolve toda a cadeia produtiva do turismo, como hotéis, shoppings, restaurantes, pontos turísticos, RIOgaleão e rodoviária. Para o CEO da rede no Brasil, Paulo Michel, ter o Golden Tulip Macaé como um dos participantes da campanha “Mais Rio por Menos” é importante para a estratégia de retomada das atividades dos setores hoteleiro e turístico da rede Louvre Hotels Group – Brazil.

“O Golden Tulip Macaé está pronto para atender turistas que buscam o melhor do lazer e o público business, oferecendo uma opção de hospedagem diferenciada e funcional. Temos confiança na retomada gradual das atividades econômicas e do turismo, principalmente o doméstico. Nossa proposta é proporcionar uma experiência inesquecível aos hóspedes que desejem desfrutar do empreendimento. Para tranquilidade e segurança dos hóspedes, multiplicamos nossos protocolos de saúde, segurança e prevenção e seguimos rigorosamente os novos procedimentos da rede”, destaca o CEO.

O hotel Golden Tulip Macaé acaba de receber o selo da NSF International – organização independente dedicada a fornecer serviços para melhorar a saúde e a segurança pública. A chancela visa validar a relevância dos processos de combate ao novo coronavírus, garantindo adequada aplicação dos protocolos em todos os empreendimentos da rede.

O selo NSF International assegura a implementação das ações da Cartilha de Compromisso de Saúde e Segurança, lançada no início da pandemia pela rede Louvre Hotels Group – Brazil. Os novos procedimentos incluem iniciativas determinadas pela sede francesa, baseadas nas orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e adaptadas para os hotéis do Brasil, de acordo com orientações do Ministério da Saúde e estudos científicos para contenção e prevenção do novo coronavírus – conduzidos em parceria com a empresa Diversey, referência no segmento e fornecedora oficial dos produtos de limpeza da rede no Brasil, garantindo, assim, um ambiente seguro e salubre para todos.

Entre as ações estão medidas como uso correto de máscaras e luvas, orientações de como lavar bem as mãos e mudanças nos processos após reabertura total dos hotéis, que incluíram guias para a saúde pessoal, recebimento de entregas de produtos, recepção de hóspedes, limpeza, instruções de segurança e governança. Os novos protocolos também abrangem o fluxo de pessoas em ambientes comunitários, como escritórios, lobbies, cozinha, lavanderia, banheiros, bares e restaurantes –, além de intensivo treinamento de equipe, até mesmo para saber como agir em caso de suspeita de contaminação.

Os novos procedimentos completos estão descritos na Cartilha de Compromisso de Saúde e Segurança da rede Louvre Hotels Group e pode ser acessado em https://www.louvrehotelsgroup.com.br/cartilha-de-compromisso-covid19

O hotel Golden Tulip Macaé conta com 78 suítes, distribuídas em 13 andares. Todos os apartamentos possuem varanda e vista para o mar. São também equipados com TV a cabo, ar condicionado, frigobar, cofre e internet wifi gratuita. O hotel possui piscina com rooftop e completa estrutura de lazer e eventos. O café da manhã, servido no restaurante do hotel, faz parte da diária. No térreo, o restaurante “Tulipe” oferece almoço e jantar com os melhores pratos da culinária regional, nacional e internacional no serviço à la carte.

Louvre Hotels Group – Brasil

Empresa do segmento hoteleiro, é subsidiada à francesa Louvre Hotels Group e responsável pela administração e comercialização de hotéis das marcas Royal Tulip, Golden Tulip, Tulip Inn e Soft Inn no Brasil. A rede atualmente administra 15 hotéis distribuídos em localizações estratégicas por todo o país: Fortaleza, Natal, Maceió, Goiânia, Belo Horizonte, Sete Lagoas (MG), São Paulo, Ribeirão Preto (SP), São José dos Campos (SP), Itaguaí (RJ), Campo dos Goytacazes (RJ), Macaé (RJ), Vitória (ES) e Brasília (DF), onde detém duas unidades, e o novo Tulip Inn Rio de Janeiro Ipanema.