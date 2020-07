Empresa da Florida cria programa exclusivo para ajudar pequenas empresas afetadas pela pandemia de coronavírus, como relata Carlos Eduardo Veiga

CARLOS EDUARDO VEIGA

DiscountMugs.com , um dos principais fornecedores de produtos promocionais nos EUA criou um pequeno programa de assistência de negócios para ajudar as empresas afetadas pela pandemia coronavírus, de acordo com Carlos Eduardo Veiga. Seis empresas diversas foram selecionadas no sul da Flórida e premiadas com US $ 12.000 em itens promocionais personalizados da DiscountMugs.com. Esses itens variam de máscaras, termômetros sem contato, desinfetante para as mãos, camisas, canecas de café, mochilas e sacolas com seus logotipos.

Os seis participantes do programa premiado com US $ 2.000 cada em mercadorias incluem:

1. 90 Miles Tattoo Studio em Edgewater – “A loja está aberta há dois anos e recentemente nos mudamos para um novo local em Edgewater em dezembro passado, quando toda a pandemia atingiu Miami. Nós estávamos no novo local há apenas dois meses e tivemos que fechar por três meses. Estamos voltando a ficar de pé, então este programa é muito útil ”, afirmou Alejandro Gonzalez, proprietário do 90 Miles Tattoo Studio.

2. Latin House Grill em Kendall – “Perdemos 90% dos nossos negócios da noite para o dia. Por um período de três meses, aumentamos em 25%. Por ser uma empresa familiar, tem sido difícil manter os membros mais velhos da família em casa e fornecer algum tipo de renda para eles. Começamos com assentos externos, mas o tempo chuvoso não ajudou. Começamos a avançar fortemente nas entregas para sustentar os negócios. Agora incorporamos nosso serviço de refeições semanais Fit Meal para complementar os negócios. Nosso objetivo é voltar aos trilhos esperançosamente até o final do ano ”, afirma Michelle & Bella Sanchez, proprietária da Latin House Grill para Carlos Eduardo Veiga.

3. Touch Salon da Mimi em Coral Gables – “Estamos no local atual há nove anos. A pandemia realmente afetou nossos negócios e nos pegou de surpresa. Passamos dois meses em completa incerteza. Mas permanecemos positivos e garantimos todas as medidas de segurança possíveis para os clientes. Essa doação nos ajudará fornecendo itens promocionais para dar aos nossos clientes, além de máscaras faciais para fornecer aos nossos funcionários e clientes ”, disse Mimi Aguiar, proprietário do Touch Salon da Mimi.

4. Mojo Donuts em Westchester, Coral Gables e Pembroke Pines – Propriedade de Jimmy Piedrahita, Willie Munoz e Shawn Neifeld (Fundador), Mojo Donuts se orgulha de ter os melhores donuts gourmet da cidade. Eles são a primeira e única loja de donuts a aparecer no show da Food Network, Guy Fieri’s Diners, Drive-Ins and Dives . “Durante esses tempos de incerteza, receber doações como essa significa esperança para todos os funcionários e entes queridos”, disse Jimmy Piedrahita, co-proprietário da Mojo Donuts.

5. Topp Cuttaz em Miami Gardens e Miami Lakes – “Topp Cuttaz é um dos principais barbeiros, salões e spas do sul da Flórida. A idéia do negócio é trazer a sensação de South Beach para o capô. É perfeito para toda a família. Somos muito gratos pela doação de produtos promocionais. Eles nos ajudarão a recuperar o reconhecimento e impulsionar os negócios nesses tempos difíceis ”, afirmou Michael Stephens, proprietário e operador da Topp Cuttaz conta para Carlos Eduardo Veiga.

6. Robert Está Aqui Fruit Stand & Farm em Homestead – Robert Está Aqui Fruit Stand & Farm é uma barraca de frutas de propriedade e operação familiar em Homestead, Flórida, e a primeira entrada da Flórida no National Culinary Heritage Register. Eles são especializados em frutas e vegetais tropicais raros e exóticos, cultivados principalmente em suas fazendas. “Robert Is Here fechou por seis semanas devido à pandemia e reabriu com serviços somente drive-thru. Estamos em cerca de 60% de onde estávamos no ano passado devido à pandemia e ao impacto contínuo em nossa capacidade de fazer negócios como de costume. Agora, contamos com o apoio local, pois perdemos todos os negócios relacionados a internacionais. A doação do DiscountMugs.com nos ajudará a obter os itens de bem-estar necessários, como máscaras, bolsas e outros itens que nos ajudarão a promover nossos negócios ”, afirmou Heather Moehling, Diretora de Marketing.

O Programa de Assistência para Pequenas Empresas é a mais nova iniciativa da DiscountMugs.com para ajudar a comunidade, como nos mostrou Carlos Eduardo Veiga.

“As pequenas empresas foram severamente impactadas nestes tempos sem precedentes. Queríamos ajudar os proprietários de empresas em diferentes comunidades, oferecendo ferramentas para promover seus negócios ”, afirmou Sai Koppaka, CEO da DiscountMugs.com.