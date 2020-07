Wyndham Olímpia Royal Hotels reabre e apresenta nova administração

Considerado o maior hotel do país com 960 quartos e uma ampla estrutura de serviços e lazer para toda a família, o Wyndham Olímpia Royal Hotels já está se preparando para a reabertura gradual após as orientações das autoridades de saúde no combate à disseminação do novo coronavírus.

Conhecido por oferecer conforto, tranquilidade e diversão para toda a família, o resort localizado no interior paulista, com acesso exclusivo direto ao Parque Aquático Thermas dos Laranjais, retoma as atividades nesta sexta-feira, dia 17 de julho, e é gerenciado integralmente pela empresa norte americana Wyndham Hotels & Resorts, maior empresa de franquias hoteleiras do mundo.

A transição já vinha acontecendo desde o início do ano e faz parte de um processo de expansão e reposicionamento de marca para a Wyndham Hotels & Resorts.

“O hotel foi uma aposta do GR Group em 2014, quando a oferta hoteleira ainda era pequena e hoje já fazemos parte da história da cidade. Nossa parceria com a Wyndham Hotels & Resorts vem crescendo e temos certeza de que a expertise de ser a única empresa internacional no Brasil administradora de hotéis sob o sistema de multipropriedade fará o hotel prosperar mais ainda”, explica Gustavo Rezende, CEO do GR Group, que até então administrou a propriedade com grande sucesso. “Hoje estamos focados na expansão e na internacionalização do GR, precisamos deixar que outros parceiros assumam, com responsabilidade, parte de nosso trabalho em algumas áreas para nos permitir crescer”, completa Gustavo Rezende.

A reabertura traz desafios para a nova gerenciadora. “Olímpia, nos últimos 10 anos se transformou em uma estância turística, recebendo mais de 2 milhões de visitantes por ano, não poderia ficar de fora do portfólio de destinos da Wyndham Hotels & Resorts. Estamos assumindo a gestão de um empreendimento focado em lazer em um momento atípico para o turismo. Nosso compromisso é transformar o hotel em um ambiente acolhedor para as famílias viverem experiências únicas, que se tornam ainda mais importantes nesse momento” explica Maria Carolina Pinheiro, Vice-Presidente de Novos Negócios da Wyndham para América Latina e Caribe. “Contamos com um time de especialistas no assunto, uma equipe fantástica e acreditamos muito no potencial de Olímpia como destino turístico e é uma excelente oportunidade de apoiar o desenvolvimento local”, complementa.

O Wyndham Olímpia Royal Hotels é o maior empreendimento hoteleiro do país, conta com 960 quartos e uma ampla área de lazer. São 11 piscinas no total, sendo 2 cobertas para adultos e crianças, 8 ofurôs ao ar livre, bar na piscina, brinquedoteca, sala de cinema, academia, Spa, quadra poliesportiva, quadra de tênis, quadra de vôlei de areia, conta também com um amplo centro gastronômico compostos por 2 restaurantes e mais 6 pontos de alimentação, farmácia, lojas de souvenirs e um acesso exclusivo direto ao parque aquático Thermas dos Laranjais.

Para a reabertura, o Wyndham Olímpia Royal Hotels adotou as diretrizes do Manual de Recomendações Operacionais desenvolvida pela equipe corporativa da Wyndham Hotels & Resorts, com práticas aprimoradas de limpeza, interações sociais e protocolos no local de trabalho para atender aos novos desafios de saúde e segurança. Outra iniciativa, parte do plano de reativação do empreendimento foi o lançamento, nesse primeiro momento, da promoção “Tô de volta”, que oferece aos hóspedes tarifas especiais, com utilização até dezembro de 2021, com cancelamento gratuito e com parcelamento em até 10x sem juros, dando flexibilidade aos viajantes nesse momento sem procedentes.

“Nosso objetivo é uma retomada segura com ampliação da limpeza nas áreas do hotel e a ventilação dos espaços, limpeza e ocupação de quartos após um período mínimo de 24 horas do último check-out, uso de apenas dois passageiros ou membros de uma família por vez no acesso aos elevadores, bem como a limpeza constante das áreas coletivas, sendo obrigatório o uso de máscara em todo complexo hoteleiro. Além disso, nesse primeiro momento manteremos suspensas as atividades monitoradas pela equipe de recreação e fechadas as áreas de lazer como salas de jogos, academias, brinquedotecas, quadras poliesportivas e outros. As 9 piscinas aquecidas, 8 ofurôs e a quadra de tênis localizados na área externa estarão abertas e monitoradas por um Guarda-Vida que também ficará a cargo de acionar a Governança para desinfecção/limpeza das espreguiçadeiras e demais móveis da área de piscinas”, explica o gerente geral do empreendimento Nilton Abilel Camillo.

“A Promoção ‘Tô de volta’ foi criada como parte do plano de retomada, dando oportunidade para as pessoas, que muitas vezes se sentem inseguras de viajar nesse momento, para que possam comprar, com preços atrativos, porém viajar mais pra frente, garantindo assim as férias da família”, complementa Camillo.

Com mais de 20 de anos de experiência em implementação de novos projetos e gestão de qualidade no mercado do turismo, Nilton assumiu o cargo no início desse ano tendo como desafios posicionar o hotel de acordo com os padrões da marca, visando aprimorar a entrega de serviços aos hóspedes e proprietários. “Me sinto muito motivado em assumir esta responsabilidade, temos uma estrutura que nos dá a oportunidade de oferecer ao público familiar a melhor opção da região em hospedagem e lazer. O desafio é grande, mas estou muito confiante, tenho muito orgulho deste hotel e da minha equipe que é nosso principal patrimônio”, explica. Junto com Nilton Camillo assume a Diretoria de Vendas e Marketing Michele Tavares e como Controller, Claudio Sousa.

Wyndham

A Wyndham é uma marca upscale de empreendimentos hoteleiros que compõe o portfólio de marcas da companhia norte-americana Wyndham Hotels & Resorts. Como um hotel mundial, se conecta com os hóspedes nos principais destinos urbanos e resorts, proporcionando conforto e experiências inesquecíveis que são possíveis pela oferta de serviços personalizados e comodidades de qualidade. A marca está presente em importantes destinos internacionais como Estados Unidos, Europa, Argentina, Canadá, China, Colômbia, Panamá e Peru, entre outros. Na América Latina, são mais de 40 hotéis com a marca Wyndham. No Brasil, a marca está presente em importantes destinos de lazer e de negócios como: Gramado, São Paulo, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu e Ilhabela.

“Na Wyndham Hotels & Resorts, nossa missão é tornar a viagem de hotel possível para todas as pessoas, em qualquer lugar, para isso oferecemos, aos proprietários, uma estrutura abrangente de suporte, apoiada na experiência, escala e distribuição da maior empresa hoteleira do mundo. Acreditamos na construção de relações a longo prazo e que sejam mutuamente benéficas”, explica Maria Carolina Pinheiro, Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios da Wyndham para América Latina e Caribe.

Wyndham Hotels & Resorts

A Wyndham Hotels & Resorts (NYSE: WH) é a maior empresa de franquias hoteleiras do mundo, com aproximadamente 9.300 hotéis em cerca de 90 países em seis continentes. Por meio de sua rede de aproximadamente 828.000 quartos que atraem o viajante comum, a Wyndham tem presença líder tanto no segmento econômico e midscale da indústria de hospedagem. A empresa opera um portfólio de 20 marcas de hotéis, incluindo Super 8®, Days Inn ®, Ramada®, Microtel Inn & Suites®, La Quinta®, Baymont®, Wingate®, AmericInn®, Hawthorn Suites ®, Trademark Collection® e Wyndham®. Wyndham Hotels & Resorts também é fornecedora líder de serviços de gerenciamento de hotéis. O premiado programa de fidelidade Wyndham Rewards® da empresa oferece aos mais de 83 milhões de usuários registrados a oportunidade de resgatar pontos em dezenas de milhares de hotéis, resorts e casas de férias em todo o mundo. Para mais informações, visite www.wyndhamhotels.com.

Wyndham Hotels & Resorts

GR GROUP

Há mais de 20 anos atuando no mercado imobiliário e na indústria do turismo e entretenimento com diversos hotéis, resorts, parques e atrações turísticas espalhadas nos principais destinos do país, o GR GROUP possui em seu portfólio o maior resort do Brasil, o Wyndham Olímpia Royal Hotels. Em 2019, o empreendimento Gramado Wyndham Termas Resort & Spa, do GR GROUP, em sociedade com a Gramado Parks foi eleito o Best Project of the Year durante a Wyndham Global Conference, evento anual da rede americana de resorts. Dividido em GR VACATION, GR PLAY, GR HOTELS, GR INCORP., GR EXPLORER, GR CONSTRUCT e GR TRAVEL, é único no Brasil em ter a solução completa em entretenimento sem terceirização de nenhuma etapa, além de amplo conhecimento na indústria de tempo compartilhado. As empresas do grupo atuam em escolha do destino, estudo de viabilidade, desenvolvimento do projeto, comercialização, gerenciamento da obra, incorporação, assessoria jurídica, inteligência de negócios, relacionamento com o cliente, marketing, pós-venda, gestão hoteleira e de parques temáticos. Mais informações: www.grgroup.org