UNITAU realiza formação para seus professores sobre educação digital

Nos últimos meses a educação passou por uma completa transformação. A tecnologia tornou-se elemento essencial para garantir que as comunidades continuem tendo acesso ao conhecimento e tornou-se uma aliada no uso do nosso tempo, desenvolvimento pessoal e profissional e na comunicação. E, mesmo com o futuro retorno das atividades presenciais, a educação, os métodos de aprendizagem e todos nós seremos completamente diferentes.

Programa de Formação Continuada (PROFOCO)



E tendo em vista essa mudança que a Pró-reitoria de Graduação da Universidade de Taubaté oferece um curso sobre Estratégias Pedagógicas para Educação Digital pelo seu Programa de Formação Continuada (PROFOCO) com foco no desenvolvimento dos professores. O curso tem o objetivo de que eles possam se aperfeiçoar em relação às plataformas de educação à distância e abordar a importância que o ensino digital possui na atualidade.



O curso, desenvolvido com o auxílio dos próprios professores da Universidade, será realizado de forma totalmente on-line. Dessa forma, os professores aprendem a utilizar as ferramentas digitais, como a plataforma Moodle, e ainda desenvolvem habilidades de participação nesse cenário, por meio da própria experiência com esse formato de aprendizagem.



Segundo a Pró-reitora de Graduação, Profa. Ma. Angela Popovici Berbare, a compreensão dos impactos do ensino digital e dos novos papeis desse contexto educacional são fundamentais para a atualidade. “O curso Estratégias Pedagógicas Para Educação Digital proporcionará reflexões sobre o ensino presencial, remoto e híbrido, bem como sobre a didática da educação à distância. Para isso, trataremos o papel do protagonismo dos alunos nessa modalidade de ensino, do papel da afetividade em contextos de aprendizagem e da relevância do acolhimento e do apoio aos alunos da era on-line”.

UNITAU



No primeiro semestre de 2020 a UNITAU precisou adaptar o seu ensino presencial ao formato remoto, o que resultou em mais de 2.400 disciplinas realizadas de forma bem-sucedida, em apenas duas semanas, no Espaço Virtual de Aprendizagem (EVA). O cenário reforçou a importância que a tecnologia possui hoje na educação e na disseminação do conhecimento. E, esse curso busca desenvolver as habilidades dos professores da Universidade para que todos possam oferecer aos alunos e à comunidade um ambiente educacional dinâmico, inovador e inclusivo cada vez mais.

O ensino nos une, não importa a distância.

