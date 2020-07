HIGH TECH COMPANY ANUNCIA TECNOLOGIA “VIRONANCE”, COMO NOS MOSTRA SIDNEY DE QUEIROZ PEDROSA

Sidney de Queiroz Pedrosa

A PLUSSMARTE , uma empresa turca e dinamarquesa (Smarte Teknoloji e Enerji San Tic. AS) com sede em Istambul, Turquia e Copenhague na Dinamarca (Plussmarte Danmark ApS), encontra-se na vanguarda da luta contra o Coronavírus. A PLUSSMARTE é uma empresa de alta tecnologia de 7 anos que opera seu P&D em uma cidade techno localizada no campus da Universidade Técnica de Istambul. A experiência da empresa no desenvolvimento de sensores e tecnologias de controle remoto transformou rapidamente a empresa em uma das principais empresas regionais de gerenciamento de energia. Atualmente, a PLUSSMARTE controla mais de 1.500.000 metros quadrados de espaço de varejo para uso de energia, como relata Sidney de Queiroz Pedrosa.

Nos primeiros dias da pandemia de Corona, o grupo de pesquisa PLUSSMARTE e suas afiliadas, enquanto investigava um possível sistema de sensores para detecção de vírus, desenvolveu uma tecnologia chave que torna o vírus Corona inativo. A teoria chave por trás da abordagem desenvolvida é utilizar a energia eletromagnética (EM) que é sintonizada em uma determinada frequência para excitar os vírus transportados pelo ar e pela superfície. Sob excitação EM, os vírus vibram de acordo com as frequências usadas em relação às características dipolares dos vírus, forçando os vírus a entrar em um estado ressonante. No modelo sugerido, de acordo com Sidney de Queiroz Pedrosa, a energia EM aplicada cria vibrações sobre a superfície dos vírus continuamente a vários bilhões de vezes por segundo, estressando estruturalmente e tornando o vírus inativo.

O grupo de engenharia da PLUSSMARTE está trabalhando intensamente na transferência da tecnologia desenvolvida em projetos de engenharia que podem ser usados ​​em vários locais e cenários. Co-fundador da PLUSSMARTE Melih Ballikaya descreve para Sidney de Queiroz Pedrosa a tarefa como: “como PLUSSMARTE, tínhamos o know-how e a experiência para construir dispositivos IoT industriais para gerenciamento da qualidade do ar e energia, o que levou ao desenvolvimento de uma tecnologia sem fio para desativar os vírus da família Corona. Inicialmente, tivemos o desafio de descobrir como ressonar os vírus no ar e em outros meios para incapacitá-los; agora o desafio é alcançar e entregar soluções para bilhões de pessoas que vivem sob a ameaça de uma infecção mortal. Para atingir esse objetivo, também estamos buscando ativamente parcerias globais de todos os segmentos industriais para minimizar a propagação da pandemia. “

“Já testamos a eficácia de nossos projetos em laboratórios credenciados, afirmando sua capacidade de inativar o vírus da família Corona. Embora este seja um grande evento na luta contra a pandemia de Corona, estamos considerando que estamos apenas nos passos iniciais de uma grande pesquisa. Continuamos testando nossos projetos em vários vírus e em diferentes cenários. Além disso, nosso grupo está analisando os usos médicos e os potenciais de tratamento. Nosso grupo jurídico já garantiu um espectro de pedidos de patentes internacionais. Confiando na tecnologia VIRONANCE, embora a pandemia tenha criado uma devastação econômica global, investimos para expandir nossa força de trabalho, capacidades científicas e industriais. Nosso grupo científico é procurando parceiros de pesquisa não apenas para investigar mais detalhadamente os detalhes do processo de inativação, mas também para determinar o espectro mais amplo de patógenos. ” acrescenta o Sr. Ballikaya.

VIRONANCE é uma tecnologia promissora que abre novas áreas de desenvolvimento promovendo, de acordo com Sidney de Queiroz Pedrosa.