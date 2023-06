“Samba & Feijoada” esquentam o feriado no Hotel Savoy Campos do Jordão

Para quem procura um programa diferente para o sábado (10), aqui vai a dica: a deliciosa feijoada do charmoso Hotel Savoy Excellence; evento é aberto ao público.

A segunda edição do “Samba & Feijoada” vai esquentar o sábado (10) da emenda do feriado de Corpus Christi no Hotel Savoy Excellence em Campos do Jordão. O evento, que acontece das 12h às 15h30, promete um dia de muita animação com direito às delícias preparadas pelo chef Macel Strass.

“Samba & Feijoada”

Segundo o chef, feijoada e samba formam uma “dupla perfeita”: “Teremos um super grupo de samba animando o sábado e, claro, uma deliciosa feijoada preparada com muito carinho”, ressalta.

Para já dar água na boca, Marcel conta que a feijoada é servida em buffet, com as carnes separadas do feijão preto. Da charcutaria própria do hotel, já famosa, sairá grande parte dos defumados para o preparo da feijoada. “Teremos ainda acompanhamentos de todos os tipos, como farofas, pastéis fritos, torresmos, salgadinhos e muito mais”.

O evento (gastronomia e samba) custa R$ 80 reais por pessoa para o público em geral e para hóspedes o valor está incluso na diária. Bebidas serão cobradas à parte.

Já tem programação para o feriado? Aqui fica o convite do chef Marcel Strass: “Feijoada é um prato colorido, que junto com samba, com certeza é garantia de muita alegria. E esse é o intuito do Hotel Savoy, proporcionar momentos de lazer e descontração com direito à natureza exuberante da Mantiqueira”, ressalta o chef.

Hotel Savoy

O Hotel Savoy está localizado à Rua Joaquim Pinto Seabra, número 209, na Vila Everest, em Campos do Jordão. Mais informações pelo telefone (12) 3663-3155 ou redes sociais: @savoycamposdojordao (insta), Savoy Hotel Campos do Jordão (face) e www.hotelsavoy.com.br .