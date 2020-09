ViewSonic apresenta soluções visuais que promovem colaboração, comunicação e produtividade para aprendizagem híbrida e trabalho flexível

A ViewSonic Corp., provedora global líder de soluções de visualização e colaboração, realizou um evento de imprensa para a América Latina, onde a empresa apresentou suas mais recentes soluções de exibição para educação híbrida e trabalho flexível na manhã do dia 10 de setembro.

Ricardo Lenti, gerente geral da ViewSonic

Ricardo Lenti, gerente geral da ViewSonic para a América Latina, fez uma revisão sobre como a ViewSonic se preparou para o futuro dos ambientes de trabalho, o ecossistema de ensino à distância e as ferramentas tecnológicas que a empresa oferece para o ensino híbrido. Além disso, ele mencionou como o escritório físico está sendo substituído por uma força de trabalho em constante mudança composta por trabalhadores remotos.

Outros anúncios proeminentes incluíram a demonstração dos monitores ultraleves e portáteis da ViewSonic com conectividade USB Type-C, um monitor de toque de 10 pontos projetado para ambientes colaborativos, projetores LED e a laser sem lâmpada, bem como o software ViewBoard® Cast integrado para compartilhar a tela em apresentações de monitores premium. Essas soluções são projetadas para atender aos desafios e oportunidades enfrentados no ambiente atual.

Apresentou novas soluções visuais:

Monitores ultraleves e portáteis com conector USB tipo C

Projetado para viajantes de negócios e trabalhadores remotos, os novos monitores portáteis da ViewSonic oferecem um design ultrafino com conectividade USB Tipo C para transmissão de dados e arquivos de áudio ou vídeo. Os monitores portáteis, que estão disponíveis nos formatos padrão e de toque, podem ser facilmente sincronizados com qualquer laptop ou tablet como monitor secundário.

Monitor de toque PCAP de 10 pontos

Oferecendo compatibilidade de plataforma combinada, tecnologia de célula de toque responsiva e design ergonômico avançado para controle conveniente, o monitor TD2455 de 24 polegadas oferece uma experiência confortável, ideal para espaços de colaboração em casa, sala de aula ou escritório.

Projetores sem lâmpada e LED

A última geração de projetores ViewSonic LED e laser sem lâmpada foi projetada com tecnologia de estado sólido e vem com recursos de instalação fáceis de usar que os tornam a solução ideal para vários ambientes e aplicações. O evento contou com o LS600W, um projetor que fornece uma fonte de luz RGB atualizada usando tecnologia LED de segunda geração. Este projetor oferece brilho 30% melhor em comparação com a tecnologia LED de primeira geração, atingindo um equilíbrio impressionante entre brilho e cores verdadeiras.

Monitores premium com software ViewBoard para compartilhamento de tela projetadas para usuários corporativos e educacionais, as telas de apresentação premium da série ViewSonic CDE incluem software de compartilhamento de tela (ViewBoard Cast), configuração remota e sistema de gerenciamento de conteúdo com suporte para resolução 4K Ultra HD. Os usuários podem compartilhar conteúdo de praticamente qualquer fonte ou dispositivo. O ViewBoard Cast permite que os usuários tanto pessoalmente quanto online participem de conferências e compartilhem conteúdo simultaneamente.

“A ViewSonic está se preparando para ajudar nossos clientes e parceiros a se adaptarem a um mercado em rápida mudança, onde as comunicações remotas, colaborativas e interativas devem ser elevadas a um nível totalmente novo”, disse Ricardo Lenti, gerente geral da ViewSonic na América Latina. “A transformação digital agora inclui o acompanhamento rápido da força de trabalho e o fornecimento das ferramentas certas para uma educação híbrida. Temos nos concentrado juntos para oferecer um benefício de longo prazo aos nossos parceiros e seus clientes. “

No setor de educação, a ViewSonic é líder com seu ecossistema myViewBoard ™, um conjunto abrangente de soluções para criação de conteúdo intuitivo e programas de ensino à distância.

cenário LS600W-Foto: Divulgação

