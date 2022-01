Como cultivar e manter o jardim durante os dias mais quentes do verão

Devido ao clima quente, cuidados com suas plantas devem ser maiores do que em outras épocas do ano

O verão chegou, e os apaixonados por plantas e flores se perguntam como cuidar do seu jardim na estação mais quente do ano. Com o sol e clima quente mais rigoroso, os cuidados com o jardim devem ser redobrados. Dependendo da quantidade e do estilo de plantas que são cultivadas, esses aspectos naturais podem ser muito prejudiciais.

Para as pessoas que gostam de cultivar plantas, porém não possuem muito tempo para cuidar e regar, recomenda-se o estilo de plantas suculentas, pois elas geralmente necessitam ser molhadas apenas uma vez na semana. Pesquise flores que se adaptam melhor ao estilo da sua casa e à sua rotina, como espécies que necessitam de pouca manutenção.

Outra dica importante para não se preocupar tanto com a jardinagem é procurar não fazer reformas nesta época do ano. As plantas irão sofrer muito e podem até morrer, por isso é recomendável plantar mudas novas no final do inverno, para que no verão elas já estejam adaptadas ao ambiente.

O recomendado é regar as plantas no período da noite, pois a água ficará mais tempo no solo, levando os nutrientes necessários para a planta. Nunca regue se elas estiverem expostas ao sol, pois pode correr o risco de queimar as folhas e raízes, fora que a água ficará menos tempo no solo, retardando a absorção das vitaminas necessárias.

Regar as plantas é uma regra fundamental para quem cultiva um jardim. Dependendo do local que está localizado, a chuva pode auxiliar nessa tarefa. Analise o clima e deixe elas expostas na chuva, verificando os melhores horários para deixá-las. Fica sempre alerta à quantidade de chuva, pois, se estiver rigorosa, pode encharcar as folhas e apodrecer as raízes.

Se as plantas estiverem com folhas muito grandes, é recomendado evitar sua poda, pois elas começam a liberar novos brotos no verão. Caso seja possível, espere até uma época do ano mais fria para realizar a poda. Assim, você evitará o desgaste – o recomendado é remover apenas folhas mortas e galhos secos.

Caso você tenha grande espaço na sua casa e queira cultivar um gramado, o importante é manter o ambiente sempre limpo e a grama, adubada. Utilize um cortador de grama para mantê-la sempre aparada, pois trará uma beleza maior para o espaço. Você pode cultivar plantas com vasos na parede junto do gramado, dando um tom agradável para o seu quintal.

Outro cuidado extremamente importante para seu jardim é a remoção de pragas, pois nesta época do ano é muito comum. Observe diariamente o seu plantio, pois as pragas surgem geralmente por problemas de circulação de ar, umidade ou iluminação errada. Caso note algum desses casos, tente variar o local das plantas e utilize métodos naturais para remoção, pois isso não irá prejudicar a saúde da planta.