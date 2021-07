No Dia Do Cooperativismo, COOP apresenta seu comprometimento social

No próximo sábado (3 de julho) será comemorado o Dia Internacional do Cooperativismo e a Coop compartilha há 66 anos sua preocupação com a sociedade, meio ambiente, sob uma governança ética, responsável e transparente. Pode-se dizer, que nessas seis décadas, o ESG (Environmental, Social and Governance / Ambiental, Social e Governança) faz parte do seu DNA.

A Cooperativa trabalha forte com o 7º princípio do Cooperativismo (Interesse pela Comunidade), envolvendo cooperados, clientes e comunidade no entorno das lojas e, no seu dia a dia, realiza várias ações por meio de sua plataforma de sustentabilidade Coop Faz Bem.

Neste ano, Reconstruir melhor juntos é o tema da comemoração do Dia C definido pela Aliança Cooperativa Internacional (ACI), órgão máximo do cooperativismo, para reforçar o papel das cooperativas como agentes de transformação social e dar visibilidade às ações de enfrentamento da pandemia promovidas junto às comunidades.

No sábado (3 de julho), cooperados e clientes serão impactados nos checkouts dos supermercados e drogarias Coop com a entrega de um marcador de página com um QRcode contendo o link de um vídeo que aborda a história de um atendido por um projeto apoiado pela Cooperativa, reforçando o poder da transformação que a cooperação proporciona.

Trabalho incansável

A Coop tem trabalhado em várias iniciativas para reduzir o risco de contágio do vírus Sars-CoV-2 entre os colaboradores, cooperados e clientes e, ao mesmo tempo, movimentado recursos para amenizar o impacto social e econômico nas comunidades onde está instalada. Tanto que lançou a campanha Hora de Cooperar, centralizada em sua plataforma de responsabilidade social.

Só neste ano, com a verba de R$ 540 mil liberada pelos cooperados durante a Assembleia Geral Ordinária, 84 toneladas de alimentos e produtos de higiene doméstica foram doadas às famílias em vulnerabilidade social. Camila Tobias, analista de Responsabilidade Social, detalha que metade desse volume foi distribuída, por meio dos Fundos Sociais de Solidariedade (FSS), às entidades que atendem famílias carentes. A outra parte da doação de alimentos foi encaminhada às Santas Casas de Misericórdia que atuam na linha de frente de atendimento aos pacientes infectados pela covid-19.

O restante do valor doado pelos cooperados será empregado no Programa de Apoio às Entidades, um compromisso que a Coop mantém desde 2002 e que já beneficiou mais de 300 instituições com a verba superior a R$ 5 milhões.

Dia Internacional do Cooperativismo

Como cooperar é compromisso diário na Coop, vários projetos desenvolvidos junto às comunidades têm dado suporte ao enfrentamento da maior crise sanitária dos últimos tempos. A parceria da Coop com as APAEs é um deles. Os repasses trimestrais às 10 unidades atendidas, que assistem cerca de 3 mil pessoas com deficiência intelectual, têm sido decisivos para manter a estrutura, já que todas elas tiveram de cancelar os eventos de arrecadação de fundos.

“Apenas no primeiro trimestre deste ano, repassamos R$ 176.224,37 dinheiro arrecadado com o programa Troco do Bem e com metade do valor de venda da Revista Coop, descontados os impostos”, aponta Luciana Benteo, coordenadora de Responsabilidade Social. Ela acrescenta que outra iniciativa importante e que tem feito a diferença no cenário pandêmico é a parceria com o Banco de Alimentos e Mesa Brasil.

Os dois programas recolhem nas lojas da Cooperativa produtos perfeitos para o consumo, porém, fora do padrão de venda, para doação às entidades que atendem famílias em vulnerabilidade social. Nos primeiros três meses deste ano, foram doados 198 mil quilos. Já em 2020, a quantidade anual chegou a 1.176 toneladas.

Coop

A Coop também promovem ações que visam reduzir os impactos ambientais por meio de coletores específicos para o descarte adequado de lâmpadas, medicamentos, aparelhos eletroeletrônicos e óleo de cozinha usado.

Com faturamento total de R$ 2.618 bilhões em 2020, a Coop possui cerca de 6 mil colaboradores diretos, mais de 895 mil cooperados ativos e 108 unidades de varejo, divididas em 31 lojas de supermercados, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 75 drogarias. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade.

Site: https://www.portalcoop.com.br