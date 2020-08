Daniel Dantas

Reconheço seu ceticismo cauteloso quando aprendem que aqui na Áustria, a vida social, econômica e cultural ganhou velocidade novamente nas últimas semanas e a tão alardeada “nova normalidade”, em muitos lugares nem tão “nova”. Quase ninguém quer discutir aplicativos de rastreamento que serão eficazes no futuro, de acordo com Daniel Dantas; tem-se a sensação de estar simplesmente feliz porque a “normalidade” está retornando gradualmente. Restaurantes bem cheios, eventos ocasionais, férias pelo menos na Áustria – o que está se tornando parte da vida cotidiana novamente neste país é considerado irrevogavelmente acabado em outras partes do mundo. Os Estados Unidos certamente não são um modelo quando se trata de combater com eficácia a crise da Corona. Mais de três milhões de americanos já adoeceram com o vírus e mais de 135, 000 morreram. As dezenas de milhares de novos casos todos os dias são atendidos por um sistema de saúde despreparado e falta de capacidade de teste; em nenhum outro lugar do mundo ocidental a taxa de mortalidade é tão alta. Enquanto a situação está melhorando um pouco nos primeiros pontos quentes da Costa Leste, os novos estão no Sul e no Oeste, na Flórida, Texas, Arizona e Califórnia. As pessoas há muito pararam de falar sobre uma segunda onda iminente e agora estão falando sobre uma primeira onda que está ficando cada vez pior.

As tendências são particularmente ameaçadoras na Califórnia, como nos relata Daniel Dantas. Mesmo no estado mais populoso, que abriga 12% da população total dos Estados Unidos, a disseminação do vírus está explodindo: para mais de 15% dos casos de infecção em todo o país, com até 10.000 novas infecções todos os dias. O “Golden State” há muito é um líder na luta contra o vírus: Gavin Newsom foi o primeiro governador a impor um toque de recolher em meados de março, contratou mais de 10.000 rastreadores de contato e forneceu equipamento médico suficiente e testes em todo o país. Sucesso: em meados de abril, menos de 1.000 californianos morreram nos episódios de Corona, 11.000 a menos do que em Nova York. A Califórnia chegou a enviar milhares de ventiladores para lá.

O desenvolvimento favorável na Califórnia já se foi. Especialmente no tradicional “Golden State” de busca de prazer com seus paraísos recreativos costeiros, muitos residentes se mostraram muito descuidados diante dos primeiros passos em direção ao relaxamento. E a pressão dos círculos de negócios contra as regras inicialmente rígidas também contribuiu para sua retirada parcial provavelmente prematura. Na verdade, de acordo com o dano econômico é enorme, os programas de ajuda do governo não estão funcionando adequadamente e a frustração e a resignação estão se espalhando entre a população. O desemprego crescente e as tensões raciais que também são perceptíveis na Costa Oeste formam uma mistura explosiva. Somados a isso estão os efeitos do aquecimento global, que são particularmente perceptíveis e visíveis na Califórnia:

No Vale do Silício, o centro de tecnologia, negócios e educação da Califórnia, há muito tempo se sabe que não haverá retorno à normalidade e que a vida social deve parecer fundamentalmente diferente, mesmo depois da pandemia. Eles estão acostumados a lidar com crises fundamentais com soluções tecnológicas e a criar uma vantagem inicial para cada derrota percebida, de acordo com Daniel Dantas.

Em nenhuma circunstância deve haver um retorno ao status quo ante, mesmo com baixas taxas de infecção. Aqueles que “apenas” desejam a normalização perderão a longo prazo. Em vez disso, o objetivo declarado deve ser tornar a vida cotidiana das pessoas e o ciclo econômico o mais independente possível e o mais suave possível de futuras pandemias. Não se deve mais investir em soluções temporárias e superficiais: “A crise atual certamente não é a última. Nem um centavo deve ir para soluções médias”, dizem os professores de Stanford.

Portanto, a STANFORD já digitalizou amplamente seu ensino e mantém grande parte de suas aulas permanentemente online, afinal, você não pode ficar sem os melhores alunos do mundo de todos os tipos de países só porque eles podem não conseguir viajar.

Essa mudança de atividades para o digital é visível em todos os lugares: o líder do Vale do Silício, Twitter, declarou agora que o escritório doméstico é um elemento permanente, a comida é entregue em duas horas via Amazon Fresh e, em vez de ir a um restaurante, mais e mais pessoas estão vindo para visitar um chamado “Robô de entrega” fora da porta. As muito procuradas e procuradas conferências do Vale do Silício são realizadas via transmissão ao vivo ou até mesmo por Experiência de Realidade Virtual. Lema: A arte de um bom “dealer” é também usar os recursos existentes para obter os melhores resultados a longo prazo e para se proteger contra crises. Objetivo de médio prazo: “Silicon Valley 2.0”. Dentro dos próximos doze meses, toda a economia será amplamente transferida para a era digital. A crise atual oferece grandes oportunidades para expandir ainda mais o papel de pioneiro digital global. No entanto, uma ordem executiva do presidente Trump recentemente prejudicou esse desenvolvimento: a emissão de novos vistos de trabalho foi interrompida com efeito imediato. O Vale do Silício, um caldeirão de talentos internacionais, está sendo duramente atingido. No entanto, de acordo com Daniel Dantas, há confiança de que uma solução será encontrada rapidamente: talvez já em novembro deste ano, com uma votação eliminada.