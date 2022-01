Governo inaugura novo Centro de Operações da PM de São José dos Campos

Na ocasião, também foi descerrada a placa de inauguração do 41º BPM/I de Jacareí; juntas, obras receberam investimentos de R$ 28 milhões

O Governador João Doria inaugurou, nesta quinta-feira (6), a nova sede do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) de São José dos Campos, responsável pelo atendimento dos serviços de emergência no Vale do Paraíba e litoral norte.

41º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I)

Na ocasião, também houve o descerramento da placa do novo prédio do 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), localizado em Jacareí. O Governo de SP investiu mais de R$ 28 milhões em ambas as obras, que vão proporcionar melhores condições de trabalho aos policiais e de atendimento à população.

Foto:Rodolfo Moreira

Governador João Doria

“Este investimento na sede do Copom aqui em São José dos Campos vai facilitar muito o processo de agilização no atendimento à população. Aqui temos uma estrutura completa, integrada com monitoramento por vídeo wall. Esses serviços emergenciais vão permitir atendimento à toda a região, são mais de 30 cidades beneficiadas”, destacou Doria.

A sede do Copom contou com um investimento total de R$ 22,2 milhões, incluindo as obras civis, aquisição e instalação da infraestrutura tecnológica e mobiliário. Localizado no Jardim Augusta, em São José dos Campos, o Copom pertence ao Comando de Policiamento do Interior 1 (CPI-1), sendo responsável pelo atendimento de todo o Vale do Paraíba, incluindo o litoral norte. Os serviços beneficiam mais de 2,9 milhões de habitantes dos 39 municípios da região, além de turistas que visitam a área.

Foto:Rodolfo Moreira

Com a entrega do novo prédio, o Copom passa a integrar o atendimento de todos os serviços emergenciais, como o da Polícia Militar (190), Samu (192), Corpo de Bombeiros (193); além de convênios em algumas cidades que permitem o atendimento de ocorrências de trânsito urbano, Guardas Civis Municipais (GCMs), entre outros.

O “coração” da unidade é o espaço da Sala de Atendimento e Sala de Despachos de Viaturas. A nova sede conta ainda com 18 posições “multiagências”, uma de videomonitoramento, um vídeo wall para visualização das câmeras municipais e uma sala de gerenciamento de crises. A estrutura também possui atualização de tecnologia com novos equipamentos de rádio comunicação e internet wi-fi, além de vestiários, auditório, refeitório, sala de instrução e descanso.

O Copom está em funcionamento desde março de 2004 e, apenas em 2021, atendeu 1,2 milhão de ligações para o 190 – uma média mensal de 104,4 mil chamadas. Atualmente, atuam no espaço 115 policiais militares, com o apoio de 50 teleatendentes de emergência civil. Um supervisor de operações do Corpo de Bombeiros e médicos reguladores do SAMU também integram o quadro de funcionários.

A inauguração do novo espaço visa ao aperfeiçoamento do sistema de Segurança Pública na região, possibilitando atendimento com maior qualidade, rapidez e eficiência, além de aumentar a percepção de segurança da população.

“Haverá valorização e racionalização dos recursos humanos, melhora na performance de combate à dinâmica criminal, inclusive com auxílio de câmeras de videomonitoramento e adequação da infraestrutura do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) para atendimento de demandas”, destacou o Secretário da Segurança Pública em exercício, coronel Álvaro Batista Camilo.

Foto:Rodolfo Moreira

Batalhão

O Governador João Doria também realizou o descerramento da placa de inauguração da nova sede do 41º BPM/I, localizado no Jardim Santa Maria, em Jacareí. O Estado investiu R$ 5,3 milhões na obra e aplicou outros R$ 600 mil na aquisição e instalação de ar condicionado, persianas, armários, entre outros investimentos.

Além disso, ainda no primeiro semestre deste ano, será concluído um centro de treinamento, com valor total de R$ 220 mil. A obra foi concluída em 16 meses e, neste período, as atividades do batalhão permaneceram no endereço da antiga sede. Os trabalhos no novo local começaram em abril.

As novas instalações do 41º BPM/I contemplam dois pisos, somando 31 salas, 14 alojamentos, uma sala de conferência, seis banheiros e estacionamento com capacidade para mais de 80 veículos, além de normas de acessibilidade. Integram o efetivo da unidade mais de 250 PMs, com apoio de 56 viaturas, sendo nove motocicletas.

O batalhão foi criado em 1989 por meio de decreto estadual e passou a operar em setembro de 1992. Atualmente, a unidade atende a aproximadamente 280 mil moradores das cidades de Jacareí, Paraibuna, Santa Branca e Igaratá.

Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) de São José dos Campos