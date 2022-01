Partidos e organizações convocam ato dos 10 anos da desocupação do Pinheirinho

Partidos, centrais sindicais, sindicatos e movimentos sociais estão preparando um ato unitário que vai marcar os 10 anos da desocupação do Pinheirinho, no dia 22 de janeiro, às 10h, em frente a antiga ocupação, em São José dos Campos (SP). Mais de cem entidades e figuras públicas assinam a nota de convocação da manifestação.

“Massacre do Pinheirinho completa 10 anos. Não esqueceremos”

A nota, intitulada “Massacre do Pinheirinho completa 10 anos. Não esqueceremos”, tem a assinatura de partidos como o PSTU, o PCB e correntes do PSOL, de mandatos parlamentares, centrais sindicais e diversos sindicatos do país e movimentos populares (confira ao final do texto). A CSP-Conlutas e o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos também estão à frente da construção da atividade.

Pinheirinho

A operação para a retirada dos moradores do Pinheirinho foi uma das maiores e mais violentas desocupações ocorridas no país. Em 2012, o governador de São Paulo Geraldo Alckmin e o prefeito de São José dos Campos Eduardo Cury, ambos do PSDB, organizaram uma megaoperação com dois mil policiais e aparato de guerra para expulsar 1.800 famílias que ocupavam o terreno conhecido como Pinheirinho desde 2004. A ação, marcada por extrema violência e injustiça social, ganhou repercussão nacional e internacional.

Ato e semana de atividades

Antes do ato, a semana contará com várias atividades que começarão no dia 16, para marcar a data, como exposição de fotos, exibição do documentário “Elas Continuam Lutando”, promovido pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, lançamento do filme “Pinheirinho dos Palmares: a luta contra as injustiças”, panfletagens e ação nas redes sociais.

Também será feito um chamado para que possam ocorrer manifestações em memória aos 10 anos da desocupação do Pinheirinho nas ocupações populares pelo país onde for possível.

Confira a íntegra da nota:

Massacre do Pinheirinho completa 10 anos. Não esqueceremos!

Este ano, no dia 22 de janeiro, completarão 10 anos da trágica desocupação do Pinheirinho em São José dos Campos. Pela crueldade, truculência e violação dos direitos humanos de 1.800 famílias que moravam no local, o caso ganhou repercussão nacional e internacional e provocou enorme indignação diante de tamanha injustiça social e violência. A ação entrou para a história não só de nossa cidade, mas da luta por moradia no país.

O Pinheirinho foi uma ocupação que existiu por oito anos. Já havia se tornado um bairro a partir da auto-organização do povo pobre, com casas, pequenos comércios, igrejas, templos e praças. Às vésperas da desocupação, depois de tantos anos de luta, havia um processo de negociação para regularização da área, que contava com a participação dos governos federal e estadual.

Porém, em dezembro de 2011, a juíza da 6ª Vara Cível de São José dos Campos, Márcia Loureiro, determinou a reintegração de posse da área. A ordem de despejo chegou a ser derrubada no dia 18 de janeiro, mas, na madrugada do dia 22, mulheres, idosos e crianças foram surpreendidas em suas casas, enquanto ainda dormiam, com a presença de dois mil soldados, helicópteros, cavalaria, cães, bombas de gás lacrimogênio, balas de borracha e spray de pimenta.

Um verdadeiro aparato de guerra montado pelos governos estadual e municipal de Geraldo Alckmin e Eduardo Cury, ambos do PSDB.

Com a ação truculenta e desumana, as famílias perderam tudo, sem terem tido tempo sequer para pegar documentos, roupas e demais pertences. Duas pessoas morreram em consequência da ação. Os moradores ficaram por vários meses, desalojados, vivendo em estruturas extremamente precárias montadas pela Prefeitura. Os danos morais, materiais e psicológicos trazem consequências até hoje.

Dez anos depois, o terreno do Pinheirinho de 1 milhão de metros quadrados voltou a ser uma área sem qualquer função social. A Selecta, que foi favorecida pela Justiça e pelos governos com a reintegração de posse, nunca pagou e continua sem pagar um centavo do imposto sobre o terreno.

Essa crueldade não será esquecida.

Nós, partidos, sindicatos e movimentos sociais abaixo-assinados, reunidos no dia 6 de janeiro de 2022, discutimos a organização de um ato para marcar essa data.

No próximo dia 22, sábado, estaremos em frente ao terreno da antiga ocupação, na Estrada do Imperador, s/n, na região sul, para lembrar essa história. A partir do dia 16, serão realizadas também exposição de fotos, panfletagens, exibição de documentário e lançamento de um filme sobre o Pinheirinho.

Chamamos todas as entidades e organizações que queiram participar da construção desse ato.

Para nunca esquecermos, para que nunca mais se repita. Para cobrar justiça e reparação. Para reafirmar que a luta por moradia e por condições dignas de vida é um direito!

Nota do Comitê Organizativo do ato de 10 anos da desocupação do Pinheirinho

