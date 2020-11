A Rosa Arrais Comunicação agora é DRONE Comunicação

Nome traduz o novo raio de ação: agora, além de assessoria de imprensa, DRONE oferece também soluções de comunicação digital

Depois de 27 anos focada exclusivamente no atendimento à imprensa, a Rosa Arrais Comunicação passa a oferecer também serviços de comunicação digital e atender à demanda de quem prefere concentrar em uma única agência todas as estratégias e ações de interação com diferentes mídias, e de todas as plataformas. A Rosa Arrais Comunicação também mudou de nome e, a partir de agora, passa a ser DRONE Comunicação, marca mais sintonizada com o novo escopo de trabalho.

Para a nova configuração, a DRONE conta com um time focado em marketing digital e especialistas em social media. O time de assessoria de imprensa segue firme no atendimento a grandes empresas e com a mesma disposição de ser uma interface ágil e eficiente entre seus assessorados e a mídia, on-line e off-line.

O trabalho da DRONE pode ser visto no site e nas redes sociais:

Site:www.agenciadrone.com.br

Instagram:@droneagencia

Facebook:/droneagencia

LinkedIn:/agenciadrone

Twitter:/agenciadrone