Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza) completa 34 anos

O clima de emoção e otimismo deram o tom da cerimônia de comemoração de aniversário da Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza), nesta quarta-feira (28). A Instituição, que atende desde 1987, crianças, adolescentes e jovens de São José dos Campos, completa 34 anos servindo à cidade.

34 anos da Fundhas

A Fundhas conta hoje com uma estrutura de 15 unidades e quase 6 mil atendidos entre crianças, adolescentes e alunos dos cursos técnicos do Cephas (Centro de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza). Além dos cursos de qualificação profissional à distância, que representam mais de 9 mil pessoas.

Para o futuro, a Fundhas investe cada vez mais no social e na tecnologia como ferramentas para o desenvolvimento pessoal e geração de emprego e renda para a população joseense. Neste aspecto, a Instituição ampliou os atendimentos com a abertura de mil novas vagas para crianças e adolescentes de 6 aos 16 anos.

Ao longo do dia, diversas ações foram realizadas em todas as unidades para celebrar mais esta conquista. Por meio de atividades educativas, os atendidos compartilharam as experiências e o sentimento de pertencer à Fundhas. Na Unidade Sede, as crianças foram convidadas a participar do hasteamento da bandeira nacional.

As atividades em comemoração aos 34 anos da Fundhas acontecem nas unidades até o final da semana, com ilustrações, músicas e histórias sobre a Fundação.

Amor

Com brilho nos olhos, a jovem Ana Beatriz Soares da Mota, de 17 anos, fala sobre a importância da Fundhas na vida dela: “A Fundhas é tudo pra mim, antes de entrar aqui eu estava perdida e depois tudo ficou mais claro, as aulas e os professores ajudam muito.”

A jovem ainda conta animada sobre as descobertas e oportunidades. “A instituição me ajudou a escolher a faculdade que quero cursar, com a bolsa que recebo aqui também consigo ajudar meus pais em casa e a ter uma vida melhor. Eu amo a Fundhas.”, afirma.

Vem pra Fundhas

Ao longo dos 34 anos de existência, a Fundhas contribuiu com a formação de mais de 30 mil crianças e jovens que viram em seus projetos a possibilidade de realizar sonhos e de crescimento profissional.

Com atuação no contraturno escolar, a Fundação oferece projetos voltados à música, dança, teatro, artes, tecnologia, meio ambiente e sustentabilidade e um cuidado especial no reforço escolar.

Todos os atendidos recebem gratuitamente alimentação, uniforme e transporte.

As inscrições para a Fundhas podem ser feitas pelo site ou Central 156.

Fique por dentro das ações que a Instituição realiza em São José pelo Facebook, na página Fundhas SJC, e pelo Instagram.