Tomada Solar: o que é e como funciona

Tudo que diz respeito ao meio ambiente e a sustentabilidade está fazendo muito sucesso hoje em dia. E uma das novidades do mercado que está ganhando o coração de todas as pessoas é a tomada solar, que assim como as placas solares estão ficando cada vez mais presentes nas casas de praticamente todas as famílias do mundo, inclusive aqui no Brasil.

A primeira tomada solar foi desenvolvida por dois jovens adultos coreanos, Boa Oh e Kyuho Song, os quais deram o nome de Window Socket (tomada portátil) à sua invenção. Desde o primeiro momento que foi lançada no mercado, chamou a atenção de todas as pessoas, principalmente das que estão sempre atentas para novas fontes de energia alternativas.

E se você se interessou pela tomada solar mas nunca viu uma e não sabe como esse recurso de energia funciona, acompanhe este artigo até o final e aprenda mais sobre as tomadas solares e também sobre os mais novos queridinhos do mercado sustentável: os carregadores solares.

Como funciona a tomada portátil com energia solar?

A tomada solar tem formato arredondado e cabe na palma da mão de uma pessoa, ou seja, possui o tamanho perfeito para ser carregada para todos os lugares. De um lado, a tomada portátil para uma tomada comum, e possui os orifícios normais que todas as tomadas têm. É no seu outro lado que está a novidade que chama a atenção de todos.

O outro lado da tomada possui uma superfície aderente onde, dentro dela, existe uma pequena placa muito parecida com as placas de painéis solares. É essa placa solar interna que possui células fotovoltaicas que transformam a luz solar na energia elétrica que conhecemos.

A superfície aderente da tomada solar pode ser fixada em qualquer tipo de vidro como janelas de casas, prédios, carros e, até mesmo, em janelas de aviões. Ao ficar em contato com a luz do Sol através de superfícies envidraçadas, a bateria da tomada portátil é recarregada no período de 5 a 8 horas.

Depois disso, pode ser tranquilamente utilizada para carregar qualquer coisa, como celulares e laptops, por exemplo. E o fato dela utilizar apenas a energia solar, é o que a torna uma fonte de energia sustentável e totalmente limpa, dado que não agride o meio ambiente de forma alguma.

Apesar da tomada solar ter sido uma das melhores invenções de fonte de energia sustentável, por ser um recurso portátil, existem outros que também surgiram para revolucionar ainda mais, como os carregadores solares, dos quais falaremos logo a seguir.

Como Funciona Carregadores Solares

Os carregadores solares são tão incríveis e inovadores quando as tomadas solares, e por também serem portáteis, estão fazendo muito sucesso, principalmente entre os jovens e entre os adultos que passam o dia todo fora de casa resolvendo assuntos importantes do trabalho ou de casa.

Existem dois tipos de carregadores solares: um deles possui uma correia dobrável formada por vários painéis solares, o outro se parece mais com um carregador portátil comum, mas possui uma placa solar em cima.

Os dois carregadores convertem a energia do Sol em energia elétrica, mas a forma que essa energia é utilizada é o que difere um modelo do outro.

No primeiro modelo não existem baterias dentro dele, ou seja, você conecta o dispositivo que deseja carregar no carregador portátil e deixa ambos no Sol para que o carregamento aconteça ali.

Já o segundo modelo possui baterias internas que são carregadas quando estão expostas à luz do Sol. De maneira resumida, este tipo de carregador portátil transforma a energia solar em energia elétrica, armazena essa energia e depois você pode utilizá-la para carregar o dispositivo que desejar sem que seja necessário deixá-lo também exposto ao Sol.

Ambos os carregadores são muito úteis, e cada pessoa está livre para escolher aquele que atende melhor às suas necessidades. Tanto que o mercado tem uma saída quase idêntica de ambos os modelos de carregadores mencionados.

Quais as vantagens e desvantagens do aparelho

Tanto os carregadores quanto as tomadas portáteis possuem vantagens e desvantagens. A primeira e principal vantagem é aquela que todo mundo ama e já conhece: são fontes de energias amigas do meio ambiente, pois não o agridem e são 100% limpas e sustentáveis.

A outra grande vantagem destes produtos é que ambos permitem que as pessoas recarreguem seus celulares em qualquer lugar que estejam, a qualquer hora do dia, sem que seja necessário procurar por uma tomada, basta ter acesso a luz do Sol.

Mas, assim como tudo na vida, estes produtos também apresentam algumas desvantagens. Tanto a tomada solar quanto o carregador portátil demoram praticamente o dobro de tempo para recarregar a bateria de celulares, e não são indicados para notebooks. Porém, se o tempo não é problema para você, com certeza estes recursos só apresentam vantagens.