Suzano flexibiliza requisitos para estágio em busca de mais diversidade

Companhia anuncia prorrogação das inscrições até 03 de maio

A Suzano, uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil pelo Great Place to Work (GPTW), flexibilizou seu programa de estágio para abrir as portas da empresa e atrair talentos diversos. Intitulado ‘Raízes do Futuro’, o programa oferece 60 vagas para estudantes de todo o país, que tenham graduação prevista entre junho de 2022 e junho de 2023.

O nome do programa está alinhado ao propósito da Suzano, de Renovar a vida a partir da árvore. Todos os dias 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo são impactadas por produtos desenvolvidos pelos 37 mil profissionais da Suzano, a maior fabricante global de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto.

A companhia acredita na importância da diversidade e, por isso, aceitará inscrições de estudantes de curso superior em todas as áreas de atuação e não terá o inglês ou outro idioma como critério de avaliação, exceto para vagas pontuais que atuam diretamente com o mercado externo.

“Queremos conhecer talentos, independentemente de onde eles estejam. Sabemos que a fluência no idioma inglês pode ser, muitas vezes, uma barreira neste momento da formação e da primeira oportunidade profissional. Por isso, decidimos que ele não é mais obrigatório em boa parte das oportunidades”, diz Leonardo Grimaldi, que começou na empresa como estagiário e hoje é Diretor Executivo Comercial de Celulose e Gente e Gestão.

Além disso, o nome da instituição de Ensino Superior será ocultado durante o processo seletivo para evitar qualquer tipo de predileção por candidatos. A Suzano aposta ainda em uma carga horária negociável, de 30 ou 40 horas, além de oferecer trabalho remoto durante o período de pandemia e vagas em seis estados.

Não há limite de idade para participar do processo seletivo e os interessados podem escolher mais de uma área de atuação de interesse no momento da inscrição. Todas essas iniciativas fazem parte da frente que busca ampliar a diversidade.

“Acreditamos que um time diverso, inovador, com vontade de aprender e crescer será fundamental para continuarmos nossa trajetória de transformar a sociedade e o mundo, por meio de produtos sustentáveis”, diz Grimaldi.

Claudia Beatriz Salvatori Olivares, que também começou na Suzano como estagiária e atualmente é Gerente Executiva Gente e Gestão, fala sobre o que espera dos novos talentos. “Buscamos pessoas conectadas com os nossos direcionadores de cultura, que inspiram e transformam e também geram e compartilham valor, além de talentos alinhados ao nosso propósito”, diz a executiva.

Ela reforça que a Suzano está preparada para receber jovens que queiram se desenvolver, crescer e fazer parte da história da empresa. “Aqui temos a oportunidade de unir trabalho com a geração de valor para a nossa sociedade”, afirma Claudia.

Inscrições prorrogadas até maio

Para garantir que os interessados tenham tempo hábil de realizar as inscrições, a companhia anuncia a prorrogação do prazo até o dia 3 de maio. O processo será 100% online e contará com etapas de inscrições, avaliação, dinâmica de grupo e etapa final.

As vagas são para as cidades de Aracruz e Cachoeiro do Itapemirim, ambas no Espírito Santo; São Paulo, Jacareí, Itapetininga, Limeira e Suzano, todas no estado de São Paulo; Imperatriz (Maranhão); Três Lagoas (Mato Grosso do Sul); Mucuri (Bahia); e Belém (Pará).

Com o início das atividades em agosto, os selecionados e as selecionadas irão atuar em diversas áreas da companhia, como Tecnologia da Informação, Relações Institucionais, Sustentabilidade Institucional, Negócios, Saúde e Segurança, Suprimentos e Logística, Comunicação e Marca, Desenvolvimento Socioambiental, Marketing, Gente e Gestão, além das operações florestais, entre outras.

A companhia oferece benefícios como bolsa-auxílio compatível com o mercado, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição (ou refeitório nas unidades industriais), vale-transporte (ou fretados nas unidades industriais) – com auxílio combustível na unidade Limeira – GymPass (apenas nas unidades do Escritório Central – São Paulo – e São Bernardo do Campo- SP), bolsa adicional vinculada ao desempenho e ao projeto do estagiário, além de um plano de desenvolvimento diferenciado.

Os (as) interessados (as) em participar do Programa de Estágio da Suzano devem realizar as inscrições até o dia 3 de maio por meio do site da Cia de Talentos: https://www.grupociadetalentos.com.br/estagiosuzano20212.

Além disso, no perfil do Instagram @talentosuzano há publicações constantes destinadas aos interessados nas vagas de estágio.

Suzano

A Suzano é referência global no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras, de origem renovável, e tem como propósito renovar a vida a partir da árvore. Maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo e uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, atende mais de 2 bilhões de pessoas a partir de 11 fábricas em operação no Brasil, além da joint operation Veracel. Com 97 anos de história e uma capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano, exporta para mais de 100 países. Tem sua atuação pautada na Inovabilidade – Inovação a serviço da Sustentabilidade – e nos mais elevados níveis de práticas socioambientais e de Governança Corporativa, com ações negociadas nas bolsas do Brasil e dos Estados Unidos. Para mais informações, acesse: www.suzano.com.br