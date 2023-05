Fio Nativo: Marca joseense de meia-calça inaugura quiosque no Vale Sul Shopping

“Conforto, leveza dos fios e resistência”, conheça a marca de meias e meia-calças criada para mulheres brasileiras

Na última quinta-feira (27), chegou no Vale Sul Shopping a Fio Nativo, uma nova marca de meias e meia-calças que oferece uma ampla variedade de modelos, desde meia-calça arrastão, meias invisíveis, meia sapatilha, meias térmicas, todas com foco no conforto, leveza dos fios e resistência.

O quiosque da Fio Nativo está localizado no novo corredor do Vale Sul Shopping, onde fica exposta toda a variedade de peças da marca. Pensadas para as mulheres brasileiras e o clima tropical, as opções disponíveis das meias mostram a preocupação da marca em estar sempre atualizada com as tendências de moda, atendendo a necessidade de cada uma de suas clientes.

Desde meia-calça de ballet até meias de alta compressão, a marca se preocupa em oferecer produtos que valorizem a beleza e o conforto feminino. “Ecologicamente as meias não possuem processo de tinturaria em sua fábrica, além de todo o seu tecido ser reciclável e reutilizável, a marca se preocupou em ser ecologicamente correta trazendo embalagens recicláveis e de reflorestamento, utilizando o mínimo de plástico possível” , disse Juliana Rodrigues, fundadora da marca.

A Fio Nativo oferece meias para todos os estilos, ocasiões e estações, seja para o dia a dia ou para uma ocasião especial.

Fio Nativo

A Fio Nativo traz modelos de meia-calças arrastão, modeladora, de alta compressão, ballet, meias criadas com designers, estampadas, soquetes, invisíveis, segunda pele e muito mais. “Qualidade, durabilidade, conforto, estilo e luxo definem o poder de ser Fio Nativo” , conclui Juliana Rodrigues que se orgulha de idealizar e lançar mais uma marca brasileira no mercado, valorizando o produto nacional e tendo sua primeira unidade em São José dos Campos, uma cidade que cresce e que valoriza o empreendedorismo.

Vale Sul Shopping

O Vale Sul Shopping fica localizado no Av. Andrômeda, 227, São José dos Campos. De segunda à sábado de 10h às 22h. Já no domingo, 12h às 20h