Como utilizar acessórios para incrementar vestimentas masculinas

De colares a carteiras, itens simples trazem personalidade à imagem dos homens

A moda masculina tem se consolidado de maneira crescente, com alta de 14% ao ano, enquanto a feminina cresce apenas 8%, de acordo com dados do relatório de inteligência relacionados à moda do Sebrae, e formas de incrementar o visual são cada vez mais procuradas.

Muitos homens costumavam considerar o tênis masculino a única parte da composição responsável por demonstrar seu estilo. Hoje, os interesses se diversificaram e a análise mostra que, dentre as procuras mais comuns quando o quesito é vestimenta, os acessórios marcam a pesquisa.

Existem diversos deles que ajudam a imprimir atitude e adequar um look simples a qualquer ocasião. Saiba quais são alguns desses acessórios e como usá-los.

Cinto

Este item tão básico pode ser o responsável por sofisticar ou empobrecer uma composição. A melhor escolha são os cintos de couro, já que os de tecido se tornaram antiquados e dão um ar desleixado a quem o usa. Sobre as cores, para não errar, varie entre preto e tons de marrom. Analise a composição para ver se o item deve ou não se destacar; caso queira mais discrição, opte por uma cor mais próxima da calça ou pelo preto. É importante lembrar de trocá-los periodicamente, pois ressecam, descascam e perdem sua beleza.

Pulseiras

Foi-se o tempo em que o relógio era o único adereço para o braço. Para ir além do básico, as pulseiras de diversos modelos estão aí para serem exploradas. De materiais menos delicados, como corda, metal e couro, elas vão bem com roupas para o dia a dia e também descontraem e impõem estilo quando usadas com peças sociais.

Colar

Para os que não dispensam a praticidade e a simplicidade de combinar calça jeans com camiseta lisa, mas querem evitar uma composição sem graça, colares longos podem ser a solução. Com uma grande variedade de opções de pingentes, que podem expressar a personalidade e os gostos individuais, são ideais para ambientes mais informais.

Carteira

Apesar de não aparecer a todo tempo, ela afeta na vestimenta. Certeiras muito grandes fazem volume demais nos bolsos e ficam desajeitadas. Além disso, todos os dias, você a utiliza em público, então zelar para que o acessório tenha boa aparência, escolhendo cores mais discretas e não a deixando sobrecarregada, sem rasgos, tecido desbotado ou descascado, é uma forma de causar boa impressão.

Foto: Divulgação