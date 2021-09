Área financeira da COOP inicia venda de programa de saúde

A Coop, por meio da área financeira Coop Facilita, está oferecendo um novo produto aos cooperados, reforçando ainda mais os atributos da marca conveniência e consciência, presentes no seu atendimento e nos serviços disponibilizados durante os seus 67 anos de história.

Coop Facilita

O Programa de Saúde do Coop Facilita conta com a parceria da Tem Saúde e, segundo Daniel Spirandelli, analista de produtos financeiros da Coop, apresenta uma alternativa de acesso a clínicas, médicos e exames particulares com baixo custo. “Após o pagamento na adesão, o programa só terá custo quando houver utilização e com descontos significativos. Podemos afirmar que ele possui um papel social inclusivo”, explica.

Quem aderir ao serviço pagará no plano familiar uma taxa anual de R$ 176,90. Quando houver necessidade de uma consulta médica, de um dentista ou de um exame, basta entrar em contato com a Tem Saúde, solicitando o agendamento. O uso é ilimitado, não tem carência e possui atendimento garantido em todo o território nacional.

“Diante da solicitação, a empresa passará ao cliente opções de datas para o atendimento, que acontecerá em até 10 dias e na localidade que ele desejar. Feita a escolha, o cliente realizará a recarga no cartão virtual no valor já combinado com desconto e depois é só comparecer à consulta”, ressalta Daniel Spirandelli.

Além disso, o programa de saúde fornece consulta gratuita virtual com clínico geral via telemedicina.

Tem Saúde

A Tem Saúde tem a missão de transformar o acesso à saúde no Brasil e hoje está presente em 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, com mais de 6 mil unidades de atendimento (consultórios e laboratórios) e 22 mil tipos de serviços credenciados.

Coop

A Coop possui cerca de 6 mil colaboradores diretos, mais de 900 mil cooperados ativos e 113 unidades de varejo, divididas em 31 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 79 drogarias. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade.