O impacto da robótica na indústria e na vida cotidiana

A relação entre “homens e máquinas” nunca esteve tão próxima quanto nos dias de hoje, cada dia que passa, a tecnologia se desenvolve cada vez mais o que gera uma clara aproximação entre as pessoas e o meio digital, e é claro que tudo isso acaba impactando demais o nosso cotidiano, seja ele pessoal ou profissional.

Dentre as principais tecnologias do mercado, uma das mais populares é a chamada robótica, esse termo que foi originalmente criado no início do século XX na obra de ficção científica “O Mentiroso” de Isaac Asimov e popularizado na década de 1950 com o clássico livro “Eu,Robô” do mesmo autor, tem se tornado ainda mais destaque tanto na nossa rotina e principalmente dentro do setor industrial.

Se antes uma simples tarefa dentro da indústria poderia demorar horas para ser executada, agora com a chegada da robótica tudo é feito de maneira muito mais simples, rápida e eficiente, automatizando ações e trazendo praticidade nas atividades manuais e no desenvolvimento industrial.

Assim como na área da saúde ageladeira de vacinas é essencial para manter a eficácia dos produtos e a sua conservação da forma correta, a robótica é crucial para o desenvolvimento e bem-estar industrial, auxiliando na automatização de tarefas e colocando rotação dentro dos projetos.

Mas qual o real impacto causado pela robótica dentro da indústria e da nossa vida cotidiana? Essa tecnologia tem realmente mudado a nossa rotina? Bora conferir tudo isso e muito mais abaixo!

Afinal, o que é a robótica?

Antes de entendermos melhor sobre seus impactos precisamos destrinchar um pouco melhor o que significa o termo robótica, podemos defini-la como a ciência que estuda as tecnologias associadas a concepção e a criação de robôs, esses que podem ser definidos como mecanismos automáticos que utilizam circuitos integrados para executarem atividades e movimentos simples ou complexos que também são realizados por seres-humanos.

Em suma, a robótica é um conceito que estuda o desenvolvimento dessas máquinas e suas aplicações dentro da nossa rotina,que podem variar desde a área da saúde até, é claro, dentro do setor industrial. Esses robôs conseguem executar tarefas realizadas pelos humanos e isso faz com que essas sejam automatizadas e produzidas com mais velocidade e até mesmo assertividade.

Sendo assim, diversas ações que antes demoravam horas para serem produzidas agora são feitas de forma rápida por esses robôs, além de adotar uma padronização e até mesmo evitar o chamado retrabalho, com uma porcentagem menor de erros, entretanto, o impacto da robótica não para por aí, confira alguns pontos cruciais que esse conceito acaba impactando na rotina industrial e no nosso cotidiano.

Integração nos processos produtivos e automatização de tarefas industriais

Como citamos lá no início do texto, a tecnologia está cada vez mais presente dentro da nossa rotina e é claro que isso engloba a parte profissional, estamos tão grudados com ela como se tivéssemos um imã de ferrite que nos atrai até esses recursos, principalmente dentro das indústrias.

Atualmente, com a chegada da indústria 4.0, praticamente todos os processos e operações industriais são realizadas com o auxílio tecnológico, e é claro que no meio de tanto uso da tecnologia, a robótica se enquadra perfeitamente nessas necessidades, ela consegue “conversar melhor” com outros projetos, e se integrar dentro de todos os processos produtivos.

Com isso, a robótica impacta basicamente toda a base operacional de uma indústria, participando de suas tarefas e atividades e substituindo algumas ações humanas que antes eram consideradas desgastantes e manuais demais, isso faz com que todo o processo seja automatizado e executado por robôs, se não todo, ao menos grande parte dele.

Isso faz com que a mão de obra seja realocada para execução de tarefas mais complexas, e que o trabalho manual dentro das indústrias possa ser suprido justamente com o uso da robótica.

Redução de recursos e benefícios para as indústrias

Quem pensa que a aplicação da robótica é algo caro ou muito acima do orçamento inicial está extremamente enganado, é claro que a aplicação da tecnologia gera um custo alto por si só, mas quando começa a ser aplicada ela auxilia justamente na redução de recursos e custos para as indústrias.

Com o sistema operacional funcionando, a robótica é praticamente livre de erros, fazendo com que as operações sejam executadas com uma porcentagem menor de deslizes o que por consequência, evita o retrabalho e também a perda de recursos, os robôs sempre usarão o mínimo de acordo com a sua programação, e qualquer erro basta reprogramar para sempre aproveitar ao máximo cada detalhe.

Além disso, diversos outros benefícios são vistos com a sua aplicação, além da produtividade já dita antes, temos a padronização operacional e a facilidade na execução dos processos.

Necessidade de aperfeiçoamento no trabalho humano

A robótica por si só também acaba gerando novos empregos e oportunidades de trabalho, programar, consertar e manusear um robô é uma tarefa complicada, não basta vestir suas luvas de alta tensão e esperar que tudo se resolva, é preciso entender sobre sua programação, circuitos e forma operacional.

Sendo assim, por mais que a robótica traga vantagens e praticidades na rotina humana e dentro das indústrias, é preciso contar cada vez com mais profissionais que saibam produzir e manusear esses robôs, tanto no sentido operacional quanto na parte de manutenção.

O conhecimento sobre a robótica é uma área que vem crescendo muito nos últimos anos, em 2022 o uso de robôs nas indústrias de forma mundial cresceu cerca de 22% e a tendência é que ele se expanda cada vez mais, com isso, mais e mais profissionais devem se desenvolver dentro deste segmento.

Substituir ou ajudar? Qual o papel da robótica?

No meio de tudo isso, a grande pergunta que fica é justamente como a robótica se encaixa na vivência com os seres-humanos, desde os filmes de ficção científica no final da década de 90, se viam robôs que se voltavam contra a humanidade, mas será que ela irá impactar nossa rotina dessa forma?

É claro que a aplicação e o uso dos robôs acaba extinguindo ou ao menos trazendo escassez para algumas tarefas específicas e até mesmo áreas completas, mas em contrapartida, ela também abre novas oportunidades, principalmente no desenvolvimento e na operação dos robôs.

Como citamos acima, o mercado da robótica vem crescendo cada vez mais e se tornando um segmento que atrai mais e mais estudantes e profissionais prontos para se adaptar a essa nova realidade.

Por mais que a tecnologia da robótica possa realizar uma manutenção aeronáutica de forma muito mais facilitada, os humanos ainda tem papel fundamental no seu manuseio e criação, então sim, ela impacta muito mas sempre de forma positiva, lembre-se, o papel da robótica é ajudar e aperfeiçoar, e a interação entre “homens e máquinas” tende a evoluir ainda mais a sociedade como um todo.

Esse artigo foi escrito por Iago Lourenço, criador de conteúdo do Soluções Industriais.

Image by rawpixel.com on Freepik