Voos de carga tem potencial para atender 100 empresas

A retomada dos voos de carga no aeroporto Prof. Urbano Stumpf em São José dos Campos tem potencial para atender cerca de 100 empresas da região que necessitam exportar e importar produtos.

Essa é a previsão da empresa SJK Airport, que administra o terminal desde novembro do ano passado. O início da operação com voo regular de carga, prevista para 3 de maio, foi transferida para 19 de maio.

Segundo o CEO do grupo Aeroparts, Eduardo do Valle, São José dos Campos tem enorme potencial para se tornar um grande hub logístico internacional com a reutilização do terminal.

“Já fizemos algumas reformas para receber os voos de carga com mais segurança e eficiência. Qualquer empresa que importar por aqui terá um serviço de excelência, mais ágil e mais rápido. Isso vai gerar mais competitividade para as empresas da região. Queremos atrair empresas de alta tecnologia e do setor industrial. A retomada dos voos de carga vai crescer a economia regional e gerar empregos”, afirmou.

Segundo Valle, a concessionária também trabalha com a ajuda da Prefeitura para atração de voos de passageiros. “Já conversamos com todas as empresas aéreas nacionais e iniciamos também conversas com empresas internacionais. O aeroporto e a cidade estão preparados, mas nesse caso depende mais das empresas aéreas. Mas estamos otimistas”, completou.

Operação

Os voos de carga serão feitos a partir de Miami (EUA) até São José dos Campos duas vezes por semana. Serão utilizadas aeronaves Boeing 767, da empresa aérea Latam, com capacidade para até 55 toneladas de carga.

Entre os produtos que serão transportados estão equipamentos eletrônicos e insumos para a cadeia aeroespacial de São José e região.

A concessionária também negocia a implantação de voos de carga entre São José e Manaus (AM), que abriga um dos maiores polos industriais do país.

SJK Airport

O aeroporto de São José dos Campos está sob concessão à empresa SJK Airport desde novembro do ano passado por um período de 30 anos. A previsão é que sejam investidos até R$ 130 milhões no terminal.

A concessão do aeroporto faz parte do Plano de Gestão 2021/24 e integra o PPI (Programa de Parcerias de Investimentos).

Aeroporto Prof. Urbano Stumpf em São José dos Campos